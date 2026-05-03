男人打女人所為何事？本港網上討論區近日瘋傳1段「X（前稱Twitter）」影片，內地一對男女吵架時，男方原本想退後忍讓，沒想到女方突然挑釁男方「打啊！」並吐口水，男方終暴怒反擊，把女方壓在地上拳拳打頭，女方被打到霸氣盡失只能抱頭防禦，影片最後有人上前勸止打鬥。



影片震驚網民，批評男方離譜，「打女人就唔啱」、「下手太狠了吧」。不過有自稱知情網民透露內情，這對男女一向有嫌隙，男方已多番忍讓，可是當天女方看到男方便大罵並朝臉吐口水，男方終忍無可忍導致事件。



原因曝光後風向逆轉，不少網民轉移同情男方遭遇，「這位女生太囂張了！以為自己是女生就沒有人敢打她，男生是可欺不可辱」、「明顯這個年輕人一直在忍耐她的行為，到了忍無可忍的地步，無法再保持任何耐心了」。



內地一對男女吵架時，女方突然挑釁男方「打啊！」並吐口水，男方暴怒反擊。（「X」影片）

無論何事都不應訴諸暴力。這段內地男暴打長髮女影片於「X（前稱Twitter）」流傳，近日被轉載到香港連登討論區引起關注。

長髮女挑釁吐口水：打啊！ 被白衣男拳打腳踢

影片長20秒，見到內地一對男女正在吵架，長髮女子向穿白衣男方咆哮「打啊！」，男方受辱挺胸步步逼近，但怒視數秒又控制情緒轉身忍讓。

長髮女子向穿白衣男方咆哮「打啊！」，男方受辱挺胸步步逼近，但怒視數秒又控制情緒轉身忍讓。（「X」影片）

長髮女子向穿白衣男方咆哮「打啊！」，男方受辱挺胸步步逼近，但怒視數秒又控制情緒轉身忍讓。（「X」影片）

長髮女子向穿白衣男方咆哮「打啊！」，男方受辱挺胸步步逼近，但怒視數秒又控制情緒轉身忍讓。（「X」影片）

然而女方得勢不饒人，竟向男方的臉吐口水辱罵，男方終忍無可忍，一記重拳擊中女方臉部，女方發出慘叫跌倒地上，男方隨即衝上追打，拳拳打頭再腳踢，女方被打到「走光」，抱頭防禦慘叫不斷。

然而女方得勢不饒人，竟向男方的臉吐口水辱罵，男方終忍無可忍暴打女方。（「X」影片）

然而女方得勢不饒人，竟向男方的臉吐口水辱罵，男方終忍無可忍暴打女方。（「X」影片）

然而女方得勢不饒人，竟向男方的臉吐口水辱罵，男方終忍無可忍暴打女方。（「X」影片）

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多名路人勸止

男女爭執期間，有2名女生一直在旁拍攝，其中1名女生曾嘗試拉開男子但不成功。影片最後有另1名男子出聲勸止。

網民批白衣男離譜：男人唔應該打女人！

影片引起嘩然，一開始有大批網民批評男方離譜，「下手太狠了吧」、「男人唔應該打女人！」、「欺凌弱小」。

揭內情風向逆轉：女生太囂張了

暴打女方原因曝光後風向逆轉，不少網民轉為同情男方遭遇。（「X」影片）

不過有自稱知情網民透露內情，這對男女一向有嫌隙，女方平常囂張跋扈，男方已多番忍讓，可是當天女方看到男方便大罵並朝臉吐口水，男方終忍無可忍導致事件。原因曝光後風向逆轉，不少網民轉為同情男方遭遇，「這位女生太囂張了！以為自己是女生就沒有人敢打她，男生是可欺不可辱」、「男的算是正當防衛嗎？」、「碰到刺頭了吧」、「吵架喜歡往人臉上吐口水真的是找死欸」、「這位女生太囂張了！以為自己是女生就沒有人敢打她，男生是可欺不可辱，竟然敢吐口水，真的是欠揍」。

內地毆打襲擊 視乎程度可罰款或監禁

在內地，打架或襲擊依傷害程度有不同刑罰。根據內地《治安管理處罰法》第43條規定，「毆打他人」或「故意傷害他人身體」，處5天以上10天以下拘留，並罰款200至500人民幣。當中如果情節較輕，處5天以下拘留或500元以下罰款；如屬於「結夥毆打、傷害他人的」、「毆打、傷害殘疾人、孕婦、不滿14周歲的人或者60周歲以上的人的」和「多次毆打、傷害他人的」，處10天以上15天以下拘留，並處500人民幣以上1,000人民幣以下罰款。

如果襲擊造成輕傷以上，就會構成「故意傷害罪」，需要坐監。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第234條故意傷害他人身體的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果致人重傷，處3年以上10年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

翻查資料，這段影片於2024年已在「X」流傳，至近日被轉載到連登討論區，再引起熱議。