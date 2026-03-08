台灣驚現「現代匡衡」？竹竿狂敲戲院牆壁　網笑翻：享4D電影體驗

住在電影院隔壁聽起來是件很幸福的事，不用大老遠跑到別的地方，就可以隨時隨地看電影。不過，有網友日前發現台灣嘉義市in89影城的隔壁住家，有人拿著竹竿狂敲影城的外牆，聲音之大讓人好奇到底發生什麼事，不少網友開玩笑地說可能想鑿壁看電影。



這名台灣網友在Threads分享影片，只見深夜裡傳來一聲又一聲的敲擊聲，畫面中看到嘉義市in89影城旁一棟公寓頂樓，有人拿著竹竿不斷地撞擊影城外的牆壁。

公寓頂樓有人伸出竹竿 不斷敲擊影樓外墻：

原因為何並不清楚，而影片也引起眾人熱議：

「由內到外的4D電影體驗」

「工讀生在做特效？」

「不定時發出噪音，附近店家也很困擾」

「犯傻了……捅到手酸，牆壁會痛嗎？」

「這樣敲家裡還是聽得到的吧？這種損人害己的事情何必呢？」

「他真的覺得這樣影響得到電影院喔？」



還有人打趣地說可能這位民眾想鑿壁看免費電影：

「他是不是想要鑿個洞，這樣就有免費的電影看呀？」

「現代匡衡，鑿壁偷片」

「沒電還要鑿壁借光」

「鑿壁偷電影」



不過也有網友推測可能是因為住家旁邊是電影院，隔音效果又不好，才會讓他氣得敲打牆壁：

「太吵在抗議嗎？」

「太生氣了吧，但隔音真的是門大學問」

「好好笑，被吵到反擊」

「住影院隔壁一定吵」



據《ETtoday房產雲》報導，影城公司對此回應表示，以往並未發生任何爭議，對於影片中這位民眾的行為也不清楚原因。

延伸閱讀：90多歲老翁插隊埋單遭青年追罵公審 網民心酸：台灣怎麼變成這樣

+ 17

延伸閱讀：

Netflix併購華納兄弟「電影院會不會更快消失？」 許常德分析影院生存之道

國中生情侶電影院偷嘿咻 法院引「兩小無猜條款」判他和家長賠30萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】