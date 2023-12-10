搶人才｜內地人來港當記者反具優勢　4位「新香港人」的求職故事

港府近年大力「搶人才」，吸引內地年輕人才來港。然而，他們求職並非一帆風順，不少人在社交平台小紅書分享求職經歷，雖則有人只花兩星期就找到工作，但更多人來港三個月，投遞了數百份履歷才成功「上岸」，亦有人尋覓了五個月仍未找到心儀職位。



移民潮下，香港各行各業都欠缺人手，港府遂推出不同政策應對，招攬大量內地人來港工作。高才通以外，在港唸書的內地生畢業即可獲兩年工作簽證，比之前延長一年。惟因應修讀科目、工作經驗、語言能力、文化背景等因素，內地生在港求職之路不盡相同。

港府去年實施一系列「搶人才」措施，當中申請門檻最低的計劃為新推出的「高端人才通行證計劃」（「高才通」），其中B、C類申請只要求全球百強大學本科畢業，以及累積約三年工作經驗，便可獲兩年工作簽證。入境處數據顯示，截至5月31日，當局批出21494宗「高才通」申請，近95％獲批申請人來自中國內地，逾四成獲批「高才」介乎18至30歲。

不熟廣東話但有這些優勢 點圖放大看看4位內地女生來港求職的故事：

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踏出創科舒適圈 醫藥生轉行難

27歲的Phoebe今年6月經「高才通」B類申請到港，現任醫療科技公司的銷售員。她曾於廣州某理工類大學修讀化學，及後前往英國愛丁堡大學修讀生物化學與製藥，先後取得學士和碩士學位。

2019年於愛丁堡大學畢業後，Phoebe的英國簽證只剩下兩個月，難以在英求職的她唯有返回內地，於深圳某知名基因檢測公司任職兩年，從事有關基因學的研究。其後，Phoebe因厭倦研究室工作，希望多與人溝通，轉往廣州任科技產品專員（Product Specialist）。

本來在內地發展順利，但為了「找更好的生活」，Phoebe決定來港找工作。她曾任職的深圳公司雖為亞太地區數一數二的科研機構，但其薪金很低，Phoebe當時月入不足一萬。

除了低至難以接受的月薪，內地的職場性騷擾文化也令Phoebe萌生退意。她憶起某次出席應酬飯局，穿了一條及膝短裙，遭客戶言語冒犯：「如果空調冷的話，你可以坐他（另一位客戶）大腿上喔。」；同時，Phoebe是女同性戀者，她指在內地，若公司對同性戀的態度不開放，便需隱藏自己的真正身份。她希望能在一個不那麼「Toxic（有毒）」的職場工作，而她認為香港職場環境較內地友善。

來港找工作不容易

學歷高、工作經驗佳，Phoebe自言在內地的求職之路順風順水，可來港求職卻是另一回事。初來港報到，她繼續尋找「對人」的工作，花了三個月尋找醫藥用品的市場銷售職位，在JobsDB求職網發出數百份履歷，僅獲30多次面試機會，最終卻都失敗。一來回覆的公司很少，而少數回覆她的公司則擔憂其工作經驗，認為內地和香港的市場差異頗大，而她缺乏在港行銷的經驗，故連嘗試的機會也不給予。Phoebe理解公司的憂慮，只好先從事銷售員累積經驗。於是便經獵頭公司找到現在的工作，負責推銷醫療產品。

除了考量工作經驗，Phoebe還遇上語言不通的問題，僱主對不懂廣東話的她能否勝任接客推銷員一職存疑。雖然來自廣州，但她父母和學校都慣用普通話，不諳廣東話的Phoebe來港工作前特意報讀廣東話課程，從頭學習聲調和詞語，努力許久水平還是「中規中矩」，不過起碼能用廣東話進行日常交流。科研行業雖主要使用英文，但銷售員需用廣東話與客戶面對面溝通，而Phoebe常混淆廣東話字詞，也不理解香港人中英交雜的說話方式，難免影響工作表現。Phoebe還記得，有次同事問她有沒有一個「檬」，她不懂對方的意思，後來才明白同事指的是「Mon」（Monitor，即顯示屏）。

儘管如此儘管如此，Phoebe認為來港求職過程尚算順利，或許與她來自廣州、曾在英國留學有關，香港人會認為他們之間的文化差異並沒有那麼大。Phoebe亦留意到，香港近年積極發展科研，對科技人才有很大需求，而內地修讀科研相關學科及從事科研工作的人很多，技術亦較為領先，自然就會有很多人想過來「找更好的生活」，同時也滿足了香港勞動市場所需。銷售行業的薪金雖受佣金收入影響，談及現時在香港的收入，她指相比以往有較大漲幅。

傳媒行業離職潮 內地人具優勢

「高才通」以外，港府還放寬了「非本地畢業生留港 / 回港就業安排」（IANG），特首去年施政報告提出，在港唸書的內地生畢業後可從逗留香港一年延長至兩年。26歲的Angela於2019年到香港浸會大學修讀一年傳理學碩士課程，畢業後則早已以工作簽證留港至今。

Angela同樣來自廣州，自初中起立志成為記者，本科畢業於廣州暨南大學新聞系。她在大學期間已累積不少工作經驗，如大二時於內地龍頭傳媒《南方周末》任經濟部記者，其後在路透社（北京）完成半年畢業實習。來港唸書的想法，是在她大二時萌生。Angela憶起，當時藉VPN接觸到《端傳媒》等香港媒體，看到香港傳媒相比內地傳媒，有較大空間關注社會議題：「在香港讀新聞的學生眼中是很平常的事，但對我而言是很震撼的。」

為實踐對新聞工作的信念，Angela來港唸書，畢業後尋覓本地傳媒工作。行業前景不明朗，新聞界近年缺人情況嚴重，Angela碩士畢業後一個月便順利入職《香港01》，任深度報道記者近兩年後轉往《信報》，現於《彭博商業周刊/中文版》任職記者，報道商業及金融資訊類內容。

在她工作過的傳媒公司，Angela認為「港漂」佔比頗高，《香港01》僱主持歡迎態度；而現任公司的僱主因應公司性質，直言偏向聘請廣東地區的內地人，一來編採工作需要懂得講廣東話的記者，二來廣東人較了解香港近年形勢。

內地文化背景亦有助Angela在港工作，她自言曾因修讀馬克思主義，了解「左派」經濟理論，並以此來解釋評論香港社會事件，卻意外獲得《香港01》老闆稱讚。她強調這是特例，或因為本地記者認知的香港經濟長期以來奉行自由市場，未必想到「政府調控市場」等角度，而她利用在內地生活的經驗，結合對香港的理解，可開闢新的報道角度。

在港當記者這三年，Angela常遭到父母反對，認為記者薪金低、香港生活成本高，不如返回內地工作。Angela坦言曾有些迷惘，但衡量之下，還是想選擇一份做得開心的工作：「你會覺得自己（的報道）對社會有些影響力，那個時候你是很開心的，我覺得起碼在經濟上，我會幫到這個城市。」

Angela亦表示，香港的勞工福利比內地完整，同事之間也更為互相尊重，工作較為自由順心。來港四年，生活上她熱愛香港的社區文化，鄰居之間互相幫忙。比起單純來港取得簽證和香港人身分，她更希望有一個生活的樣子：「不要以一個過客的心態，而是以一個真正在這個城市生活的心態。」

Angela的室友Aries來自四川，2019年浸大新聞系碩士課程畢業後任中通社、《香港01》記者，後轉任公關。她同樣認為記者若能結合對內地局勢、香港社會的理解，視野會更開闊。

而即使她不太熟悉廣東話，亦能順利任職，並透過工作時每天跑記者會、採訪示威現場、報道法庭新聞等，密集式地學習廣東話，現時她已能用廣東話流利地表達所想。

她亦指出，不熟悉廣東話未必會影響內地人求職，「有些（內地）同學照樣找到一份不錯的工作」。

工商界競爭激烈 內地畢業生仍待業

有人歡喜有人愁，22歲來自上海的Sushi（化名）經高考來港唸書，去年畢業於香港中文大學工商管理系，大四前的暑假已開始找全職工作，至今仍沒有著落。

去年8月起，她透過公司官網、Linkedin、JobsDB等平台發送逾百份履歷至香港大中小型公司如LV、莎莎，只獲三個面試邀請；100間公司中近70間沒有回應；有時也會收到幾個筆試及首輪電話面試，但沒有通過；其他則是直接婉拒。她無奈笑道，若想看看自己被多少公司拒絕，可到郵件搜尋「Sorry」。

Sushi並非缺乏工作經驗，她曾在不少內地的公司實習，如大一時經朋友母親介紹，在製造企業做市場營銷；大二時在保時捷負責汽車零件相關的業務諮詢；海外交流期間在三大管理諮詢公司之一的貝恩（Bain）實習半年。

全球經濟波動下，不只是內地生，本地生在商界求職都不是易事。撇除大環境的因素，Sushi認為語言能力也致使求職不果。不太熟悉廣東話的她看到要求流利粵語的工作，就直接「不投了」，如上海商業銀行的面試要求1.5小時小組討論，只能說廣東話，她認為這對只懂說普通話的求職者要求太高。而Sushi的英文水平不錯，故把求職目標轉向不在意廣東話能力的跨國企業。

此外，Sushi認為自己仍待業，或許還因對工資的期望與市場有偏差。她憶起難得一次獲面試的經歷，有公司邀她面試前先填寫表格，寫下預期薪酬，當時她填兩萬元，隨後公司沒再安排面試，她對此苦笑道：「兩萬不算多，只是他們能給的更少。」

JosbDB 2022年薪酬調查報告顯示，市場營銷初入行起薪點約1.7萬，惟Sushi認為這工資水平對內地生較吃力。本地生可與家人同住，無需負擔房租，內地生則要在港租屋，Sushi每月生活費將近1.5萬，待業期間靠父母資助。

本地僱主歡迎內地視角 請人只看工作表現

香港人力資源管理學會會長孔于人認為，最吸引內地生投身的行業是金融及科研，而內地人的視角及經驗有助他們在港求職。以金融行業為例，孔宇人指本地有六成業務出口國內，不少香港公司亦在內地開設分部。內地人了解國內營商環境，具備內地工作經驗及人脈，往往受到香港僱主歡迎，來幫助香港公司了解國情；與國內客戶接洽生意時，也能「同聲同氣」。

浸大人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光持相同想法，並認為香港金融科目及行業也深受內地生歡迎。葉指，香港是世界領先國際金融中心，香港的金融科目較內地強勁，自然吸引內地生來港唸書、吸取工作經驗。而對於素來人才短缺的科研、創科行業，葉指該等行業的學歷要求高，如科學園「到處都是博士」，而內地學府在科研方面較香港優勝，行業發展迅速，較香港成熟，因此具科研知識及工作經驗的內地生在港求職並不難。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：新香港人求職記】