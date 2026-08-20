打風│天文台：熱帶氣旋似乎形成中+路徑奇特　AI預測「雙旋共舞」

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】本星期打風？更有「雙颱風共舞」？天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定，而低壓槽上位於海南島附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，預料會在未來兩三日於北部灣至雷州半島一帶徘徊並有所發展，隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸；而受炎熱的西南氣流影響，周末期間廣東天色較為明朗。此外，位於台灣以東的低壓區會在未來一兩日於東海南部徘徊。



天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區。（AI天氣模式風烏）

AI風烏 + ECMWF預測「雙颱風共舞」香港西面登陸

3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有「雙旋共舞」情況，當中1個熱帶氣旋會在8月18日至8月22日左右影響南海。其中AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。（AI天氣模式風烏）

ECMWF預測熱帶氣旋香港近距離西登

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，該熱帶氣旋會先移向海南島，隨後轉彎往東北方向移動，8月21日至8月22日在香港近距離西登。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在香港近距離西登。（ECMWF）

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在香港近距離西登。（ECMWF）

AI伏羲、AI盤古預測略不同

至於AI伏羲及AI盤古，同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。

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AI伏羲同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。（AI天氣模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。（AI天氣模式盤古）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一道廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定，而低壓槽上位於海南島附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，預料會在未來兩三日於北部灣至雷州半島一帶徘徊並有所發展，隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸；而受炎熱的西南氣流影響，周末期間廣東天色較為明朗。此外，位於台灣以東的低壓區會在未來一兩日於東海南部徘徊。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹8級風。