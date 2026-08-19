兩人欲共享一份牛扒餐無限添加配菜被拒　沙田食客公審餐廳反捱轟

約定俗成的常識不再是常識？有食客近日於網上發文批評沙田新城市廣場一期1間法式餐廳，她與朋友去吃晚餐，兩人分別點了一人餐及可無限添加配菜的牛扒套餐，兩人共享食物，吃完後想再添加黑松露薯條時，職員就指出無限添加的食物不可共享。該食客不滿餐牌未有列明此細則，隨後職員詢問會否考慮叫甜品，該食客與朋友因已吃飽而拒絕，職員竟「西面」說「咁你哋食埋啲薯條算數啦！」，令她感不悅。



目前該食客已刪除原帖文，但被其他網民截圖繼續討論，網民直斥「冇常識」，「可以任意refill嘅嘢，必須同檯所有人都叫，呢個係江湖規矩」、「而家啲人思維好得意，冇講唔可以=可以，約定俗成/社會規範，到嗰刻就會『唔識』」。不過有網民認為餐廳也有責任，「又咁講，其實最好應該落單嗰時就唔好幫佢咁落法（1個任食/1個無任食）」。



有食客近日於網上發文批評沙田新城市廣場一期1間法式餐廳，她與朋友去吃晚餐，兩人各點了一人餐及可無限添加配菜的牛扒套餐，兩人共享食物，吃完後想再添加黑松露薯條時，職員就指出無限添加的食物不可共享。（Unsplash圖片）

該食客於Threads發文講述事件，她日前與朋友去沙田新城市廣場一期1間法式餐廳吃晚餐，兩人各點了一人餐及可無限添加配菜的牛扒套餐，一開始已問職員牛扒套餐是否有4樣食物可無限添加，「職員就面有難色咁話通常我哋要叫咗一樣嘢先，食完之後先可以再refill第二樣」，她明白不可浪費食物，就照點了牛扒套餐。

兩人欲共享一份牛扒餐無限添加配菜被拒

該食客說，與朋友吃完牛扒及隨餐附送的手工意粉，打算點無限添加的黑松露薯條時，「職員就同我哋講話其實呢個餐係唔可以share」，她們看了看餐牌，「張餐牌完全冇關於唔可以share嘅字句」，她們原本還想無限添加卡邦尼意粉，「一早我哋問咁係咪唔可以再加嘅時候，職員就已經冇再理我哋，好彩我哋兩個都叫做食到飽飽哋就諗住算數」。

該食客不滿指，「張餐牌完全冇關於唔可以share嘅字句」。（《花樣年華》劇照）

食客不滿職員西面：餐飯食得唔開心

該食客表示，隨後職員詢問會否考慮加58元叫1個甜品，該食客與朋友因已吃飽而拒絕，職員竟「西面」說「咁你哋食埋啲薯條算數啦！」，她心想「而家唔叫甜品得罪你咩？」，不滿道「搞到餐飯都食得唔開心，沙田分店會唔會有人出嚟解釋下？」。

該食客批評餐廳，「明明你哋寫住無限refill，但係有咁多條件，你不如索性攞張條款出嚟簽先好叫餐好唔好？係咪而家每個客人都要硬性規定要叫甜品？係咪唔叫甜品嗰啲就唔係客人？」。

網民紛紛批評食客有問題，「正常有任食（全自助/半自助）都唔可以share㗎啦，下下要寫到出面叫面斥不雅」。（《一起吃飯吧》劇照）

網民：同桌不可單人叫任食再共享是常識

網民紛紛指摘食客有問題，「正常有任食（全自助/半自助）都唔可以share㗎啦，下下要寫到出面叫面斥不雅，你要share而店員又無強硬阻止只係畀兩句說話你聽就靜啦（講原Po），仲要慌死人哋唔知佢西客咁自己唱自己」、「常識嚟喎，最憎計到盡，攞盡着數嘅人，人哋未擺佢上網，佢自己擺上網」、「真係估唔到而家啲人可以咁打橫嚟」。

有網民指出，「叫甜品係希望你識做，補返你share咗任食餐嘅差額」。有網民揶揄食客和說笑道，「我蝕底啲，我叫一份餐，幫晒全間餐廳有入座嘅客人無限refill，咁就可以成村人免費食飯」、「假設可以咁樣refill，咁咪可以1個人叫呢個餐並且唔離開餐廳，馬拉松式咁叫朋友輪流入去餐廳度食嘢？咁營業時間10個鐘，每個鐘叫50個朋友入嚟放題，只要畀一份錢就可以餵飽500個人」。

目前該食客已刪除原帖文，但被其他網民截圖繼續討論。（Threads圖片）

目前該食客已刪除原帖文，但被其他網民截圖繼續討論。（Threads圖片）

其他報道：將軍澳98元土豆牛腩飯得4粒牛腩 食客問：正唔正常 網民斥呃錢

98元配這份量值不值？有將軍澳街坊於網上發文分享，在坑口東港城1間餐廳外賣了「土豆（薯仔）牛腩飯」配例湯，承惠98元，打開卻發現僅得4粒牛腩，遂問網民：「正唔正常。」



網民紛紛指出與價錢不成正比，「先睇價錢再評論，98蚊根本係呃錢，份量已經小，嗰4粒牛腩仲要唔係大，除非味道驚為天人，完全唔得」、「得4件牛腩$98，仲貴過炒小菜館」。



有將軍澳街坊於網上發文分享，在坑口東港城1間餐廳外賣了98元「土豆牛腩飯」配例湯，打開卻發現僅得4粒牛腩。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該街坊於facebook群組「將軍澳主場」分享，東港城1間餐廳98元外賣土豆牛腩飯的份量，問道：「個餐，4粒牛腩，正唔正常。」

98元土豆牛腩飯僅得4粒牛腩

照片見到，1盒是白飯，1盒是餸，餸盒有多粒薯仔，牛腩卻僅得4粒。

照片見到，餸盒有多粒薯仔，牛腩卻僅得4粒。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該餐廳的土豆牛腩飯配例湯，承惠98元。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民：酒樓價都唔使咁貴 籲食兩餸飯

網民直指價錢昂貴，「價錢唔正常！食兩餸飯算啦」、「酒樓價都唔使咁貴」、「呢間嘢開張食過1次以後都唔會幫襯，完全唔掂又貴」。

有網民揶揄，「土豆牛腩，名字說明了土豆才是主菜」、「物以罕為貴」、「個汁先係靈魂」、「餐廳正常，只係幫襯嗰個唔正常」，有人則說「要試過堂食先有得比較份量」。

（facebook群組「將軍澳主場」）