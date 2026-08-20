日女吸毒被家暴　產下死胎放雪櫃3年8月　貼「好愛你」便條讀繪本

日本大阪發生一宗震撼當地的慘劇。1名30多歲日本女子涉嫌將死產嬰兒的遺體包裹後，放入自家雪櫃冷凍庫存放長達約3年8個月，其間更在包裹袋貼上寫有「好愛你」的字條，甚至定期抱出遺體讀繪本給孩子聽。案件於2026年8月7日在大阪地方法院宣判，被告被控遺棄屍體罪、違反《覺醒劑取締法（興奮劑取締法）》及《麻藥及精神藥物管制法》3項罪名，最終被判處拘禁刑期3年，緩刑5年，其間須接受保護管束及毒品戒斷治療。



被告被控遺棄屍體罪、違反《覺醒劑取締法》及《麻藥及精神藥物管制法》3項罪名。（YouTube影片截圖）

死胎藏雪櫃3年8個月 貼「好愛你」便條 定期讀繪本

根據起訴書指出，被告於2022年8月左右在自家確認胎兒死亡，但她未有向官方機構申報或為孩子舉辦葬禮，反而將遺體以T恤包裹放入袋中，隨後直接置於自家雪櫃，與蔬菜和冷凍食品擺放在一起。直到2026年4月警方到場搜查時，才揭發這宗藏屍案。

遺體被發現時，外層袋子上貼著一張寫有「2022.8.28 大好きだよ（好愛你）」等字樣的便條紙。被告在庭上表示，她將夭折的孩子取名為「優奈」（Yuna），這是她看到孩子出生時的面容後決定的。

被告將死嬰遺體以T恤包裹放入袋中，隨後直接置於自家雪櫃，袋子上貼着一張寫有「2022.8.28 大好きだよ（好愛你）」等字樣的便條紙。（AI生成圖片）

丈夫家暴懷孕期間抑鬱 獨自在家產下死胎

被告透露，自己當年雖然察覺懷孕，但由於患有育兒抑鬱症並伴隨幻聽，加上曾遭「事實婚丈夫」家庭暴力，獨自撫養其他孩子，身心俱疲下無法向身邊的人求助或就醫。她表示，生產前約1星期已感受不到胎動和心音，當時雖懷疑胎兒已死亡，但在幻聽影響下未能前往醫院，最後獨自在家中將孩子產下。

孩子出生後她立刻證實胎兒已夭折，但她仍細心將孩子的身體清洗乾淨，當晚更陪着遺體入睡。她為孩子穿上早前準備好的童裝，裝袋放進雪櫃後，偶爾還會從雪櫃抱出孩子，讀繪本給孩子聽，明言「想和孩子一直在一起」。

被告偶爾還會從雪櫃抱出孩子，讀繪本給孩子聽。（AI生成圖片）

中學吸大麻19歲服用安非他命 每日吸毒住所被佔陷恐嚇

這宗案件之所以曝光，是警方接獲通報指出有人遭到被告監禁。警方接報前往搜查時，意外在雪櫃發現嬰兒遺體，並於屋內查獲8公克多的大麻植物碎片等多種非法毒品。被告對起訴內容全部供認不諱。

法庭審訊揭露了被告深陷毒海的悲慘過去。被告早在初中時期就開始吸食大麻，隨後接觸危險藥物，19歲時開始使用安非他命（興奮劑）。她曾在成人娛樂場所（風俗店）工作，甚至與客人一同吸毒，被捕前吸毒頻率已達每日1次。

被告早在初中時期就開始吸食大麻，隨後接觸危險藥物，19歲時開始使用安非他命（興奮劑）。（AI生成圖片）

被告更供稱，曾有2名長期吸毒的人強行佔據其住所，甚至恐嚇要把她賣給專門提供給吸毒者的風俗店。被告在庭上承認自己毒癮極深，表示未來打算接受戒毒治療，並搬遷至沒有熟人的地方重新生活。

檢察官靈魂拷問被告淚崩道歉 法官判緩刑5年接受戒毒

庭審期間，檢察官質問被告：「如果站在優奈醬的立場，被放進雪櫃、跟食料品放在一起，她會怎麼想呢？」被告隨即流淚哽咽，表示我想她會說「媽媽不要這樣」，並在庭上不斷道歉。

被告在法庭上流淚哽咽，並在庭上不斷對自己的女兒道歉。（AI生成圖片）

大阪地方法院法官在判決時指出，被告將夭折的孩子清洗乾淨並穿上童裝，顯示她確實「有着以自己的方式進行悼念的心意」，然而，將遺體與蔬菜等食品長期存放在雪櫃極為粗暴，傷害了宗教感情，而以「想在一起」為由留存遺體亦屬輕視死者尊嚴。

考量到被告毒癮極深，必須依靠專業公家機構監督才能防止再犯，最終判處拘禁刑期3年，緩刑5年並交付保護管束，讓她在監管下繼續接受毒品戒斷治療。

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泰國曼谷著名佛寺「塔通寺」（Wat That Thong）進行翻新工程期間，施工人員於主殿地底深處，意外挖出一個密封的水泥地坑，當中更赫然藏有一具年代久遠的紅色木棺及女性遺骸，消息轟動當地社會。廟方其後發表聲明證實，死者為 1971 年出資興建該佛寺的家族長輩，目前正全力協助後人辦理領回手續。



泰國曼谷著名佛寺「塔通寺」進行翻新工程期間，挖出藏有一具女性遺骸的年代久遠紅色木棺。（Facebook截圖）

泰國曼谷著名佛寺「塔通寺」進行翻新工程期間，挖出藏有一具女性遺骸的年代久遠紅色木棺。（Facebook截圖）

主殿升高工程意外揭發地底密室

據悉，建於1971年的塔通寺因年代久遠而結構老化，寺廟委員會於2025年決定展開全寺維修工程。工程隊自2026年4月動工，主要負責加固地基以及擴建空間。施工人員於7月16日進行主殿「林帕蓬佛殿」（Phra Vihara Limpabhorn）整體地基墊高工程時，在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。工作人員鑿開結構後，在坑內竟放有一具方形的古舊紅色棺木，隨即通報廟方。

塔通寺因年代久遠而結構老化，寺廟委員會於2025年決定展開全寺維修工程。（Facebook截圖）

在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。（Facebook截圖）

在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。（Facebook截圖）

在主佛像正後方的地底，發現一個用鋼筋混凝土建造的神秘地坑。（Facebook截圖）

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