有片│小紅書男穿港警制服cosplay：天生榮譽感　警方：按情況跟進

假冒警務人員是違法行為，切勿以身試法。有遼寧男子於內地社交平台小紅書分享自己穿上疑似香港警務人員制服影片；該制服印上警察「LOGO」及警員編號，並有腰包等裝備，與一般香港警務人員制服十分相似。而他於帖文下方標籤了「cosplay（角色扮演）」，引起關注網民關注是否假冒香港警務人員。



警方回覆《香港01》表示，該男子並非香港警務處警務人員，警方會根據實際情況作出適當跟進。



有遼寧男子於內地社交平台小紅書分享自己穿上疑似香港警務人員制服影片。（小紅書）

小紅書內地男穿香港警察制服「角色扮演」

事緣該遼寧男子於小紅書分享自己身穿仿冒香港警務人員制服影片。影片看到，他穿上的制服是淺藍襯衫配深色長褲，附有類似警察肩章，肩章上印有類似警員編號，衣服則印上「警POLICE察」字樣。

樓主穿上的制服是淺藍襯衫配深色長褲，附有類似警察肩章，肩章上印有類似警員編號，衣服則印上「警POLICE察」字樣。（小紅書）

不過樓主同時於帖文「戴頭盔」，標籤了「#cosplay」、「#cos」、「#警察」等字眼，強調自己是在角色扮演警察。

不時分享穿香港警察制服影片：這職業帶着天生榮譽感

而翻查樓主小紅書，他不時會分享自己穿上仿冒香港警務人員制服影片或相片，留言「安全感给到大家」、「警察這個職業帶着天生的榮譽感，是黨和人民的忠誠衛士」。

樓主不時會分享自己穿上仿冒香港警務人員制服影片或相片。（小紅書）

樓主不時會分享自己穿上仿冒香港警務人員制服影片或相片。（小紅書）

樓主不時會分享自己穿上仿冒香港警務人員制服影片或相片。（小紅書）

警方：該男非香港警務人員 根據實際情況適當跟進

警方回覆《香港01》表示，查詢所指的男子並非香港警務處的警務人員，警方會根據實際情況作出適當跟進。警方呼籲市民保持警覺，查證網上流傳資訊的真偽，切勿輕信及隨意轉發。

未經准許穿警隊制服、假冒警務人員可罰款及監禁

根據香港法例第232章《警察條例》第65條，任何人如非警隊的成員，未經處長准許而穿着警隊的制服或穿著任何具有該制服的外觀或附有該制服特殊標誌的服裝，即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可處罰款2,000元。

而根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第21條，任何人穿着其並無資格穿着的制服，或穿着非常類似該種制服的衣服而刻意欺騙他人，可處罰款2,000元或監禁6個月。