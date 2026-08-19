【活春宮／不雅影片】在公眾地方不應作出猥褻行為。本港Facebook群組瘋傳「車CAM（行車記錄器）影片」，顯示網約車Uber車廂後座有1對疑似男女作出不雅行為，當中男方把手放在疑似女方下體位置有激烈動作，懶理前方正在駕駛的司機，其間男方更多次望向「車CAM」位置。



影片引來網民譁然，「黐X線」、「點解可以不怕醜？」。也有不少網民對男方和女方表情反應感到心寒，質疑是否「撿屍（執屍）」，「醉到咁，條女都無反應。條仔似執屍」。



Uber車廂後座有1對疑似男女作出不雅行為。（Facebook群組「Uber(HK)司機乘客交流（非官方）」）

「部車濕晒啦。」有網民於Facebook群組「Uber(HK)司機乘客交流（非官方）」發布「車CAM」影片，顯示Uber車廂後座有1對疑似男女，公然作出不雅行為。

車CAM直擊！Uber男女疑活春宮 懶理司機忘情激戰

影片看到，事發8月18日凌晨2時許，Uber正在道路上行駛，惟車廂後座有1對疑似男女在親熱，當中女方攤坐座位上，看似醉倒或睡着，沒有反應，男方則把左手放到疑似女方下體位置動作激烈。

車廂後座有1對疑似男女在親熱，當中女方攤坐座位上，看似醉倒或睡着，沒有反應，男方則把左手放到疑似女方下體位置動作激烈。（Facebook群組「Uber(HK)司機乘客交流（非官方）」）

車廂後座有1對疑似男女在親熱，當中女方攤坐座位上，看似醉倒或睡着，沒有反應，男方則把左手放到疑似女方下體位置動作激烈。（Facebook群組「Uber(HK)司機乘客交流（非官方）」）

男方多次盯望車cam 女方無反應

親熱期間，男方多次轉頭盯着「車CAM」位置，繼續親熱直至影片結束。

男方多次轉頭盯着「車CAM」位置。（Facebook群組「Uber(HK)司機乘客交流（非官方）」）

網民批離譜：點解可以不怕醜？

網民看後震驚，批評該對男女離譜，「黐X線」、「點解可以不怕醜？」、「點解安心單嘢之後啲人都學唔精」、「所以不嬲的士同Uber都係最無私隱交通工具」。也有網民笑言，「唔好意思，陣間幫你吹返乾佢」、「其實係咪兩個男人？」、「問下佢使唔使幫手」、「急救緊」、「司機都好嘢，由佢哋玩」。

網民關注男女表情反應 質疑撿屍

然而亦有不少網民對男方及女方表情反應感到心寒，質疑是否涉及「撿屍」行為，「醉到咁，條女都無反應，條仔似執屍。條仔個樣黃咗啦，眼定定望住個cam」。

不論網約車還是的士，車上都有安裝「車CAM」記錄司機及乘客行為。（Facebook群組「Uber(HK)司機乘客交流（非官方）」）

公眾地方猥褻可罰款2,000元、監禁6個月

過去亦曾有情侶在公眾可見地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾評論事件，指如有人在「公眾可見」地方，例如露台或公園等，做出性交或相關動作，會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2,000元及監禁6個月。

散播影片可能違法

另外，如拍下別人在公眾可見的地方性交，並將影片散播亦有可能違法。陸大狀指，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任；但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如上載到網上群組，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。