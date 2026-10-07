海上浮動碼頭！美軍機動登陸平台掀風潮　半潛「船載船」戰術解密

【軍事】登陸艦好像是二戰時代才開始的。更早的兩棲作戰沒有太特別的軍艦，士兵把小船從大艦放下去後，自己從繩梯爬上小船，然後就往海灘上去了。在機械化作戰時代，專用的登陸艦是剛需。典型登陸艦有艏門，衝灘後打開，裏面的車輛通過斜板魚貫而出，開上海灘。現在的兩棲攻擊艦（Amphibious Assault Ship，簡稱：兩攻）改用塢艙和艉門，在較遠的海面，兩棲車輛或者氣墊船游出，自行開上海灘。



這樣的兩攻很有用，但也造價較高。隨着商用的「船載船」的發展，現在有了新路子。

美國海軍輔助艦隊的「機動登陸平台」（Mobile Landing Platform，MLP）開始了這一潮流。

美國海軍輔助艦隊的「機動登陸平台」（Mobile Landing Platform，MLP）。（X@USNavy）

美國海軍MLP登陸艦可裝載大量物資及氣墊船進行陸海運輸：

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「蒙福特角」號是第一艘MLP，寬大的甲板上可以停放大量車輛或者堆放大量物資。在吊車幫助下，還可從運輸船向MLP轉運車輛和物資，使得MLP成為有用的中轉平台。

自帶的門吊用於把平台上的車輛和物資轉運到艙位上的氣墊船。航渡狀態時，MLP船體浮起，氣墊船脱離水面；兩棲作業狀態時，MLP壓水艙注水下沉，氣墊船可以自如地游出游入，完成船與岸之間的轉運。

另一種相近但不完全一樣的是「遠征機動基地」（Expeditionary Mobile Base，ESB，「遠征」是美國海軍陸戰隊對兩棲作戰的官方說法）。這把船體中段分為上下兩層，上層有支柱支撐，用於停放車輛和堆放物資，下層用於停放小艇。這對於支援河海特種作戰、反海盜、反走私、海岸掃雷等需要大量小艇的作業特別有用，小艇當然包括無人艇和潛航器。

美國海軍輔助艦隊的「路易斯·B·普勒」號遠征機動基地艦（USS Lewis B. Puller，ESB-3）就是典型的ESB。

美國海軍輔助艦隊的「路易斯普勒」號。（X@USNavy）

這些都是萬噸以上的大船，適合美國海軍這樣的大國海軍，對中國也很有用。現在這樣的概念中型化了，荷蘭Damen推出LST100方案，被澳洲海軍選中，才4000噸，但依然非常有用，依然保持了MLP和ESB的基本特徵，但在後甲板增加了專用的直升機甲板，更加多用化。這樣的中型登陸艦甚至可以作為海警船使用，在人道救援中也有大用。

還有一點重要的：適合大量出口。很多全球南方的海軍真不是用來打仗的，更多的是宣示主權。這樣海軍和海警之間的準軍事船隻才是最適合的。在極端情況下，甲板上搭載小型導彈艇，直升機甲板上搭載無人機，就是很實用的戰鬥力。

這樣的船對中國造船毫無壓力，應該多造。海軍會有用，海警也有用。海警已經有不少大船，玩「碰碰船」很給力。但還有更多非接觸的海上執法和人道救援行動需要海警出動，這樣的船就很合適。

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