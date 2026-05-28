英法加澳頻現身西太平洋「刷存在感」　海空摩擦風險上升恐致誤判

5月26日，「南海戰略態勢感知計劃」在京發布《2025年英法加澳等域外國家在西太平洋軍事活動報告》，披露英國、法國、加拿大、澳洲等域外國家過去一年在南海、東海、日本海及菲律賓海等西太平洋地區的軍事活動情況，並對其戰略動機、行動模式及未來趨勢進行綜合分析。



報告顯示，2025年，除美國外的其他域外國家持續加強在西太平洋地區的軍事存在，進行偵察巡邏、穿越台灣海峽、前沿存在、演習演訓和港口訪問等活動。

2025年英法加澳等美國以外域外國家軍艦在西太平洋活動概況。（微信公眾號＠南海戰略態勢感知）

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其中，英國與法國分別部署航母打擊群至西太平洋，並與美國、日本等盟國及夥伴國開展聯合演練；澳洲在南海多次進行所謂維護「航行自由」的宣示性行動，並參與菲律賓主導的多邊海上合作活動；加拿大、新西蘭、印度等國也積極參與多國聯合巡航與演習。

「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波在發布會上表示，近年來，域外國家在西太平洋的軍事活動確實呈現升温趨勢。他補充道，

這些國家的行動，其政治和外交意味往往強於軍事意義。

此次報告是國內首次較為系統地聚焦美國之外域外國家在西太平洋的軍事活動，並嘗試從戰略邏輯、現實能力與地區影響三個層面展開分析。

報告認為，隨着西太平洋地區成為全球經濟與地緣政治的焦點區域，越來越多域外國家試圖藉助軍事存在強化全球影響力、拓展地區夥伴關係，並在所謂「基於規則的國際秩序」框架下塑造自身角色。

報告同時強調，域外國家頻繁介入南海、台海等熱點議題，也客觀上增加了海空摩擦風險，部分行動甚至帶有明顯挑釁性和宣示性色彩，對地區安全穩定造成消極影響。

「刷存在感」背後：域外國家持續加碼西太軍事存在

報告指出，2025年，據不完全統計，共有18個域外國家近兩百艘軍艦在西太平洋海域活動。其中，美國之外的域外國家共有48艘軍艦累計活動610個艦日，平均每天約有2艘水面艦艇在相關海域活動。

2025年10月30日，新西蘭軍艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）在南海航行，參與澳洲、新西蘭、菲律賓和美國舉行的多邊海上合作演習。（REUTERS）

這些行動主要集中於南海、菲律賓海及日本周邊海域，並呈現出明顯的「關鍵水道導向」。新加坡海峽、巴士海峽、宮古海峽及台灣海峽成為反覆穿航重點區域；新加坡、印度尼西亞、菲律賓、日本、韓國也成為域外國軍艦進行港口訪問及補給的主要國家。

在具體行動層面，英法等傳統海洋強國通過部署大型平台強化軍事存在感。報告指出，2025年，法國、英國先後將「戴高樂」號、「威爾士親王」號航母打擊群部署至西太平洋地區活動。

胡波接受中國新聞網採訪時表示，西太平洋如今已成為全球地緣政治「熱點中的熱點」，南海與台海更成為一些西方國家競相「打卡」的地區。

報告認為，除了配合美國戰略之外，域外國家在西太平洋活動還帶有多重考量，包括強化與亞太國家關係、維護海上通道安全、拓展外交影響力以及推動防務合作等。

5月26日，《2025年英法加澳等域外國家在西太平洋軍事活動報告》發布會在北京舉行。（新華社）

例如，澳洲近年來越來越強調南海和東海「攸關核心國家利益」，並通過「區域存在部署」機制維持「準常態化存在」；法國則將「印太地區」視為其「戰略自主」的重要舞台；英國則延續「全球英國」戰略，意圖依託在「印太地區」的部署，維繫其全球影響力。

值得注意的是，報告並未將所有域外國家行動簡單歸結為「追隨美國」。胡波指出，「各國動機實際上存在明顯差異。」

有些國家更偏重外交和夥伴關係建設，有些國家更強調規則敘事，有些則更多是為了展示全球存在感。如果把這些國家都簡單理解為『美國附庸』，其實也不符合現實。 胡波

宣示性行動升温，海空摩擦風險上升

報告顯示，2025年域外國家在台灣海峽和南海的宣示性行動明顯增加。

據統計，2025年，除美國外，澳洲、加拿大、英國和新西蘭共有6艘軍艦先後5次穿越台灣海峽。與此同時，英國和澳洲還首次公開發表在南海展開聯合「航行自由」活動。

其中，澳洲被報告列為「最為激進」的國家之一。2025年10月19日，澳洲1架P-8A反潛巡邏機未經中國政府批准，非法侵入中國西沙領空。同年2月，澳軍機也曾蓄意侵闖中國西沙群島領空。

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報告認為，這些行動整體軍事威懾能力有限，但在戰術和操作層面，一些國家的行動方式「粗暴且不專業」，已多次引發不安全海空相遇事件。

報告指出，近年來部分域外國家逐漸將自身軍事存在包裝為「國際公共品供給」，頻繁以「維護基於規則的國際秩序」「維護航行自由」等名義，在西太平洋展開行動。

加拿大媒體報導，加拿大「魁北克市」號（Ville de Québec）護衛艦和澳洲「布里斯班」號（ Brisbane）導彈驅逐艦2025年9月6日駛入台灣海峽。 (Getty)

但報告認為，相關國家在海洋規則上的分歧，應通過對話協商妥善處理，而非通過軍事行動製造對抗與摩擦。「很多政策其實建立在並不符合事實的想象之上。」胡波說，「因為一些被誇大的風險，不遠萬里派軍艦軍機來到西太平洋發生摩擦，這本身並不合理。」

「所有和平的前提都是避免誤判，特別是戰略誤判。」胡波認為，「我們做這份報告的初衷，就是希望把客觀事實呈現出來，讓各方更加理性地看待相關問題，不走向兩個極端。」