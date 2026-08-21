尖沙咀九巴白衣男打尖！被勸排隊反罵人　目擊者轟：搞到開唔到車

見到打尖情況勿縱容，要出聲勸籲，讓打尖者接受社會教育！有九巴乘客於網上發文發片，表示在尖沙咀東康宏廣場巴士總站排隊乘搭98D線九巴時，有1名穿白色上衣的男子突然打尖上車，當大家勸籲排隊，怎料男子反而謾罵起來，最終導致巴士無法開出，阻礙全部乘客。



網民批評打尖男子，「總站都打尖，冇文化」、「明明係自己唔啱，點解仲可以鬧返人轉頭，真係好無恥」，又籲守規矩的港人要團結教育不文明人士，「香港人一定要團結，見到呢啲情況，大家要大膽企出嚟，守住我哋最後防線」、「大家應該寧願遲開車，都唔可以縱容呢啲行為」。



有九巴乘客於網上發文發片，表示在尖沙咀東康宏廣場巴士總站排隊乘搭98D線九巴時，有名穿白色上衣男子突然打尖上車。（Threads@jason._.0603）

該九巴乘客於Threads發文發片講述事件，「本身全部人都好地地排緊隊」，有名穿白色上衣男子突然打尖上車，有排隊的乘客一同勸籲要排隊，怎料男子「鬧返人轉頭」。

尖沙咀白衣男打尖搭九巴 被勸排隊反罵人

樓主無奈道「搞到而家車都唔使開，好心啦，都咁大個人，仲唔知搭車要排隊咩，係都要搞到咁肉酸」。

樓主當時在巴士總站欲乘搭往坑口（北）（將軍澳醫院）的98D線九巴。（Threads@jason._.0603）

多名乘客站在車廂車頭位置，與1名白衣男子爆粗爭執。（Threads@jason._.0603）

白衣男打尖 與多名乘客爆粗爭執

影片見到，樓主當時在巴士總站排隊乘搭往坑口（北）（將軍澳醫院）的98D線九巴，多名乘客站在車廂車頭位置，與1名疑打尖的白衣男子爆粗爭執，穿深綠色外套女子斥責男子「唔守規矩」，至片尾事件仍未解決。

多名乘客站在車廂車頭位置，與1名白衣男子爆粗爭執。（Threads@jason._.0603）

多名乘客站在車廂車頭位置，與1名白衣男子爆粗爭執。（Threads@jason._.0603）

網民感謝圍罵者：團結就係力量

網民留言感謝多名乘客齊罵打尖男子，「做得好，守護香港規則」、「團結就係力量，如果畀佢哋得逞，就只會越嚟越變本加厲，香港以後都冇晒規矩」。

團結就係力量，如果畀佢哋得逞，就只會越嚟越變本加厲，香港以後都冇晒規矩。 網民意見

有網民表示，「發現而家好多呢啲人啊，有條隊佢唔排，到架車嚟到，佢就行埋嚟想打尖上車，梗係唔畀佢上啦！要上去後邊囉！」、「我發覺係有唔少人係覺得冇所謂，見有人打尖都冇反應，今日就係打尖，唔使幾耐就係巴士到，所有人瘋狂圍起車門度爭上車」。

穿深綠色外套女子斥責男子「唔守規矩」，至片尾事件仍未解決。（Threads@jason._.0603）

網民留言感謝多名乘客齊罵打尖男子，「做得好，守護香港規則」。（Threads@jason._.0603）

網民：遲開車也勿縱容打尖

網民指出不能縱容打尖行為，「大家應該寧願遲開車，都唔可以縱容呢啲行為。只要佢哋有1次成功上到車，之後會越嚟越多呢啲不守規行為出現，所以大家都要努力守護香港守規的態度，絕不能讓呢啲惡行帶來香港」。

有網民建議，「邊個打尖一於唔開車，巴士公司可以參考一下加入呢個條例，等巴士車長唔好咁難做，又可以教吓啲人搭車要排隊」。



（Threads@jason._.0603）