30歲後早餐變了？辦公室瘋傳敲蛋聲　食飽後「集體行為」惹網共鳴

隨著年齡增長，辦公室的早餐風格似乎也悄悄改變。一名網友分享，過了30歲後，同事們的早餐不再是奶茶、蛋餅或鐵板麵，而是逐漸轉向無糖豆漿、水煮蛋等較清淡的選擇，且真正的「重頭戲」並不在早餐本身，而是在吃完之後的集體行動。貼文曝光後，引起廣大網友共鳴。



這名網友在社群平台「Threads」表示，如果辦公室多為30歲以上的同事，早餐一律都是無糖豆漿和水煮蛋，但她覺得最靈魂的部分，是吃完早餐後，大家會很有默契的，一起吃保健食品或中藥。

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貼文一出後，不少網友都表示：

「吃完早餐就會開始出現瓶瓶罐罐的聲音，然後幾乎人手一杯咖啡」

「魚油+葉黃素是標配」

「這是真的！午餐前，同事還會友愛的通知：吃餐前保健品」

「40歲之後開始聊的就是，哪間醫院或診所的藥是有效的」

「早上的BGM一定是剝蛋殼的聲音」

「真的！我早餐剛吃完一樣的東西，也吞了顆魚油」

「30歲以前：今天早餐吃什麼？30歲以後：今天保健食品和中藥有沒有吃？」



事實上，現在有不少民眾都會吃保健食品，這些產品也主打不同功效。一名網友分享，近期照鏡子發現自己變醜、變老，想到身邊有些朋友吃了直銷產品後，皮膚變很好，讓她好奇：「大家一個月花多少錢在保養品、保健食品？」

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對此，不少網友都表示：

「我現在33歲，固定每天吃葉黃素、益生菌，這樣一個月大概1200元（台幣，下同，約300港元）」

「我今年開始用杏仁酸，皮膚變滿亮的，買國產的保健牌子CP值很高，但主要是多喝水跟睡飽，多吃蔬果」

「選對的維他命C跟膠原蛋白，皮膚就不會差到哪去」



也有網友建議靠「更健康的生活作息」即可：

「我看一下我的帳簿，保養品一年不到2000元（約500港元），保健品不超過5000元（約1,250港元），除了防曬、多喝水以外，剩下的只有醫美可以救了吧」

「我保養費只有1000元（約250港元）以內吧，記得防曬、多喝水、多睡覺，比吃一堆保養品有用」

「養成規律的生活習慣比吃保健品有用」

「營養均衡就不用吃那些了吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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