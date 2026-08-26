「魷魚末日」降臨？20噸鮮魷傾瀉美國公路　烈日曝曬腥臭沖天

本應該出現在餐桌上的美味海鮮，突然變成了一座散發極度惡臭的「小山」擋在馬路中央！美國羅得島（Rhode Island）日前發生了一宗極具視覺與「嗅覺」衝擊的貨車翻側意外，1輛運載超過20噸新鮮魷魚的貨車在路口轉彎時失控，導致大量魷魚傾瀉路面。由於事發當日氣溫高達攝氏27度，這座「魷魚山」在烈日曝曬下散發強烈腥臭味，導致現場交通癱瘓近8小時，有網民戲稱事件為「魷魚末日」。



美國羅得島（Rhode Island）1輛運載超過20噸新鮮魷魚的貨車在路口轉彎時失控，導致大量魷魚傾瀉路面。（網上圖片）

美國羅得島（Rhode Island）1輛運載超過20噸新鮮魷魚的貨車在路口轉彎時失控，導致大量魷魚傾瀉路面。（網上圖片）

轉彎失控拖架脫落 20噸鮮魷傾瀉而出

綜合外媒報道，事發於8月16日上午約9時半，在被稱為美國商業魷魚養殖及捕撈重鎮的羅得島，1輛滿載新鮮魷魚的貨車正前往鎮外的一家海鮮加工廠，駛至朱迪斯角路（Point Judith Road）的一個路口時，司機疑因轉彎失控，拖架與車頭脫離並當場翻側，車上大量魷魚跌落路面。

美國羅得島（Rhode Island）1輛運載超過20噸新鮮魷魚的貨車在路口轉彎時失控，導致大量魷魚傾瀉路面。（網上圖片）

20噸魷魚在瀝青路面上曝曬數小時後迅速腐爛，散發強烈腥臭味，臭味更擴散至附近社區。（網上圖片）

警方事後到場調查，證實超過20噸魷魚鋪滿整條行車線，意外中貨車司機與乘客均無受傷，亦無牽涉其他車輛，但造成嚴重交通擠塞及長時間封路。

20噸魷魚在瀝青路面上曝曬數小時後迅速腐爛，散發強烈腥臭味，臭味更擴散至附近社區。（網上圖片）

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27度高溫加速腐爛 公路變「烤盤」爆發惡臭

事發當日下午當地氣溫超過攝氏27度，令清理工作面臨極大挑戰。20噸魷魚在瀝青路面上曝曬數小時後迅速腐爛，散發強烈腥臭味，臭味更擴散至附近社區。消防及工程人員需動用重型機械及推土機，將路面上的魷魚逐一剷走。當地漁民理查德·史蒂文斯（Richard Stevens）直言：「我平時會用魷魚做魚餌，已習慣其獨特氣味。但當牠們掉在馬路上停留一段時間後，氣味會變得極度惡臭。」

消防及工程人員需動用重型機械及推土機，將路面上的魷魚逐一剷走。（網上圖片）

消防及工程人員需動用重型機械及推土機，將路面上的魷魚逐一剷走。（網上圖片）

網民笑指如「魷魚末日」

事件在社交媒體上引發熱烈討論，有網民在網上留言笑指：「今天如果要去布洛克島（Block Island），你可能要爬過一座魷魚山才行」，並形容現場畫面猶如動畫中才會出現的荒謬情節。更有網民戲稱當日為「魷魚末日」。涉事路段由早上約9時半起封閉，直至下午5時15分清理完畢並重新通車，歷時近8小時才結束這場充滿「氣味」的意外。

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