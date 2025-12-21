對海鮮過敏！女生首見家長被男友咁整蠱　網民斥等同謀殺：分手啦

食物敏感可致死，切勿胡亂開玩笑！有女生發文，透露她首次見家長時被男友「整蠱」，明知她對海鮮敏感，卻和家人聲稱女友「淨係鍾意食海鮮」，害對方家長一番好意做了滿桌子海鮮，而事主卻有口難言久久未有進食，惹怒男友父母「黑面」，最後她只好坦白告知她對海鮮過敏一事，令對方家長甚為生氣，最後更不歡而散；而男友事後1句更令她氣憤不已。



網民批評樓主男友白目，奉勸她分手，「敏感可以死人㗎」，「佢似係想整死你多過整蠱你」、「呢啲垃圾連朋友都唔做得」。樓主其後表示已和對方分手，但趁機為前度家人澄清，指他們事前的確不知她對海鮮過敏，盼網民不要責備無辜者。



有女生首次見家長，男友明知她對海鮮敏感，卻做1事整蠱，網民狠斥過火勸分手。（《香港愛情故事》劇照）

女生對海鮮過敏 首見家長被男友咁整蠱

女事主在threads帳號發帖，透露她對海鮮過敏，上星期首次到男友家中見家長，吃飯時「見到成枱海鮮」，她錯愕之際即時輕聲詢問男友，「平時屋企係咪都咁好餸？兩老係咪鍾意食海鮮？」，而男友竟然陰陰嘴笑，稱為了整蠱她和家人，謊稱樓主「淨係鍾意食海鮮」。

不吃海鮮惹怒男友父母 男友卻只顧竊笑

樓主當時不懂反應，用餐期間更不斷獲男友家人夾海鮮，無奈形容「嗰刻食又唔係，唔食又唔係」，所以打算先吃飯，表示「想攤凍少少啲海鮮（先食）」，但再過10多分鐘，男友家人開始不滿「黑面」，而男友由始至終未曾為她發聲，「淨係覺得好好玩咁喺度笑」，最後樓主只好向男友家人坦白，表明自己對海鮮有敏感。

女生無奈表示「嗰刻食又唔係，唔食又唔係」，最終惹怒男友父母。（《我左眼見到鬼》劇照）

男方事後1句更離譜

樓主續稱，男友家人當然感到不悅，因為花費不少時間烹煮海鮮，最後弄得不歡而散，但最令她氣憤的是，男友事後竟反問她「點解唔食」，又指他家人「手勢好好」，樓主感無奈，「其實根本就唔係煮得好唔好食嘅問題，係我真係唔食得」，遂分享事件「想大家評下理」。

女生之後坦白她對海鮮敏感，最後弄得不歡而散。（《香港愛情故事》劇照）

食物過敏可致死！ 網民斥離譜：算係謀殺

許多網民指出食物過敏，情況嚴重可以致死，「敏感可大可小」、「敏感可以死人㗎」、「其實嚴重啲嚟講，佢算係謀殺你」，狠斥樓主男友如此開玩笑實在「過火」，「看完已經嬲到傻」、「如果我係你老豆一定會想煎巴個onX仔」、「你男朋友其實係咪弱智？」、「食物敏感真係唔可以隨便拎嚟玩，連基本專重都無」。

全網奉勸分手：連朋友都唔做得

不少人極力勸喻樓主分手，「對住條咁嘅X街你竟然唔一巴車埋去」、「呢啲垃圾連朋友都唔做得」、「你唔同佢分手留嚟做咩？」、「明知你過敏，仲要笑住睇你尷尬到縮手縮腳又不敢say no，佢好享受虐待你嘅過程，不是憨居，係心理變態」、「我係你（會）講清楚自己食海鮮敏感，之後即刻走人」，又揶揄「其實他是不是想飛你很久，見家長玩些這樣的東西？」、「佢似係想整死你多過整蠱你」、「你是否買了份巨額人壽，受益人是他？」

網民質疑作故仔？ 事主強調事件「堅過石堅」：已分手

惟有個別留言質疑事件真偽，「唔覺得係真事」、「戇X到似作文」、「不敢相信世界上會有啲這樣的人」，但樓主強調「呢件事堅過石堅」，她亦感激網民關心，表示已和男友分手。她亦趁機為前度家人澄清，指對方事前的確不知她對海鮮過敏，「一心都係為我好先煮咁多和夾畀我食」，盼望網民不要責備無辜人士，表示「要鬧就鬧個傻X男人」，有網民因此調侃「好消息：你同個onX分咗手；壞消息：又多個onX出嚟害人」。

（threads）