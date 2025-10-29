仁愛堂中醫師醫療車耕耘21載　傳承「醫者仁心」贈醫施藥派現金券

現年71歲的葉永章中醫師，在仁愛堂流動中醫醫療車上默默耕耘21載，其敬業精神正是仁愛堂服務的寫照。為將這份關懷化為行動並惠及社群，仁愛堂特別推出「老友記健康優惠」，向60歲或以上長者派發「醫者仁心」贈醫施藥現金券，回饋社區。



葉永章中醫師投身流動中醫醫療服務後，每星期穿梭於五個不同屋邨服務點。（仁愛堂提供）

仁愛堂於2003年沙士襲港期間首創流動中醫醫療車，至今已踏入第22個年頭。就在車隊剛成立的第二年，葉永章中醫師得知仁愛堂「將小巴改裝成醫療車」，感到非常創新且充滿挑戰，便毅然應徵並成功獲聘，從此開始了他「流動診症」的生涯。

葉醫師投身中醫的初心，源於自幼體弱多病，尤其常受喉嚨痛困擾，因而頻繁求診中醫，並逐漸對這門博大精深的學問產生濃厚興趣，立志以此濟世助人。投身流動中醫醫療服務後，葉醫師每星期穿梭於五個不同屋邨服務點，每天接觸來自不同背景的求診者，令他深感使命感與成就感。

克服挑戰的敬業精神

隨著醫療車系統逐步電腦化，葉醫師展現其與時並進的精神。面對不熟悉的中文輸入法，他主動購買軟件，利用工餘時間勤加練習，在短短一個多月內便熟練掌握，更積極參與系統測試與優化，成為推動整個車隊數碼轉型的重要力量。

葉醫師對病人的承擔，更體現在他近乎完美的出勤記錄上。他笑言：「若設有勤工獎，我肯定是得獎人。」在二十多年行醫生涯中，他請假不足十天。他堅信，醫師的崗位不容輕易缺席，即使偶有不適，他都堅持應診，只為不讓病人失望，延誤康復。

葉醫師積極參與不同培訓，他(圖右8)於2024年參加由消防處主辦的「擊活人心 – 心肺復甦法及自動心臟除顫器訓練課程」，學習使用AED。（仁愛堂提供）

「醫身」與「醫心」同樣重要

在葉醫師的行醫理念中，「醫身」與「醫心」同樣重要。他分享道，有位病人自60多歲起便定期向他求診，至今已80多歲，二十年來從未間斷。這位病人曾動情地說：「你若退休，我該怎麼辦？」這句話不僅道出病人對他的信任與依賴，更成為葉醫師堅持行醫的最大動力。

仁愛堂流動中醫醫療車以質優價廉的服務，為大量基層市民提供切實支援。葉醫師認為，這種深入社區的診療模式，有效彌補公共醫療資源的不足，讓市民在家門口便能獲得專業中醫服務。他特別感謝市民對車隊不時舉辦的贈醫施藥活動的支持，這進一步減輕了基層家庭的醫療負擔，真正做到「醫者仁心」。

葉醫師與病人建立深厚的互信關係，正是仁愛堂流動中醫服務最動人的註腳。圖為一位跟隨他近8年的病人親筆提字，感謝葉醫師的仁心仁術。（仁愛堂提供）

仁愛堂「醫者仁心」老友記健康優惠 惠及60歲或以上長者

葉醫師的仁醫故事，正是仁愛堂服務精神的縮影。為將這份關懷傳遞給更多長者，並推動敬老護老文化，仁愛堂將於2025年11月17日至22日，緊接「長者日」舉行「老友記健康優惠」。

在一連6日的活動期間，凡60歲或以上的求診長者，將可獲贈每張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金券乙張。此活動特別涵蓋60-64歲未能享用醫療券的準退休人士，旨在幫助他們減輕醫療開支。

受惠長者憑券可於仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間指定自資醫療中心（仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心），享用質優價廉的內科診症及針灸服務。(名額有限，先到先得)

（仁愛堂提供）

仁愛堂鼓勵長者透過中醫改善體質，於11月17日至22日向60歲或以上的長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」中醫服務現金劵

*每人只限領取1次1張面值港幣100元的「醫者仁心」中醫服務現金劵

查詢熱線：2655 7757

「醫者仁心」中醫服務現金劵派發點：



●仁愛堂全線綜合及流動中醫醫療車

●仁愛堂5間自資醫療中心：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心