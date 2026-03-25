清明節｜後代不掃墓祭祖怎麼辦？網揭殘酷真相：燒再多垃圾也沒用

清明節祭祖是重要的傳統習俗，但隨著年輕世代參與度越來越低，一名網友好奇：「未來小孩不祭祖了，該怎麼辦？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在社群平台「Threads」表示，清明節快要到了，家中長輩開始安排掃墓時間，但年輕人漸漸參與度不高，突然很好奇，若未來孩子選擇不再祭祖，該如何面對？

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貼文一出後，多數網友都表示：

「不想讓下一代被傳統習俗綁住，孩子可以有自己的選擇，未來傾向樹葬」

「尊重彼此，生前孝順比形式更重要」

「生前有孝順就好，以後沒拜也沒差」

「最重要的是生前的孝敬，早早就告訴女兒以後樹葬就好，不用大辦儀式」

「再過幾10年，或許就沒有人掃墓了」

「順其自然，以後會越來越多小孩不會祭祖的，如果爸媽在世不孝，死後再拜也是沒用」



清明節是慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日。《旺好運》日前分享，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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