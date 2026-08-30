乘搭港鐵、輕鐵都必須遵守攜帶行李規定。本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示港鐵輕鐵屯門市中心站月台，有平頭裝大叔攜帶大型長條行李物品等候上車，被港鐵男職員指阻礙其他乘客，且物件太長可能造成危險，要求離開，不過大叔竟「寸爆」反駁「我梗會離開㗎，抖陣先得唔得啫？」，又聲言「我行唔郁，我隻腳而家廢咗！」，並挑釁職員「叫警察嚟囉」。男職員未有退縮，堅持要阿叔離開，最終阿叔拿起行李物品往出口離去，職員尾隨監察。



影片引來網民熱議，批評阿叔離譜，大讚男職員「做得好」，「支持呢個工作人員，肯鍥而不捨，盡職責」、「抵讚，處理呢啲西客真係唔容易」。帖文廣傳後，疑似涉事男職員現身回應曝光事件細節，網民紛紛支持，「對住呢啲人都唔使講禮貌，辛苦你啦！」。



「阿叔你碌柱咁長點上車啊？」有目擊者於8月29日在Threads發布2段影片，顯示港鐵輕鐵屯門市中心站月台，有大叔攜帶大型長條行李物品等候上車，被港鐵男職員阻止，大讚男職員「做得好」，「咁搞法車頂都俾你整穿啊！職員做得好」。

港鐵輕鐵屯門市中心站月台，有大叔攜帶大型長條行李物品等候上車，被港鐵男職員阻止。（Threads@chuiiyiil.63）

【影片直擊】輕鐵大叔攜超長物品等上車 被職員叫離開反嗆：我抖陣先！

從1段影片看到，港鐵輕鐵屯門市中心站月台上，穿黑衣、平頭裝大叔拿着一條長度相等於兩個人身高、幾乎觸碰到月台簷篷頂部的大型長條物品，正與職員爭執。男職員示意大叔阻路，「你望下呢度，有人經過。我叫你離開呢度啊」，惟大叔略帶鄉音反嗆「我抖陣先離開得唔得？」，職員於是說「你出去（離開月台）抖」，但大叔「賴死唔走」指「我而家未行得，抖陣先得」。

大叔被職員叫離開，但「賴死唔走」。（Threads@chuiiyiil.63）

大叔被職員叫離開，但「賴死唔走」。（Threads@chuiiyiil.63）

大叔被職員叫離開，但「賴死唔走」。（Threads@chuiiyiil.63）

大叔：我隻腳而家廢咗！ 挑釁「叫警察嚟囉」

男職員再要求大叔離開，大叔則稱「我梗會離開㗎，抖陣先得唔得啫？」，更聲言「我行唔郁，我隻腳而家廢咗」。男職員表示可以幫手搬物品，不過大叔拒絕，「唔使你郁我啲嘢。我而家抖陣先，唔使你幫。我郁得我咪行囉」，並挑釁說「叫警察嚟囉」。但大叔說畢又指，「你做咩㗎？下下叫警察！邊個話唔合作啊？我幾時話唔合作？我從來無講過話唔合作」。

職員堅持叫離開 大叔終敗走：我而家抖夠離開

另1段影片看到，雙方仍在對峙，在男職員堅持要求離開下，大叔終「敗走」，「我都話離開咯，我而家抖夠，我而家離開。我梗係抖順咗咪行得囉。我OK喇，行咪行囉」。大叔隨後慢慢搬起攜帶物品，男職員問「使唔使幫手」，惟大叔拒絕，「唔使你幫手，你唔好掂」，並拿起物品往出口離去，男職員尾隨監察。影片至此結束。

男職員堅持要求離開，大叔終「敗走」。（Threads@chuiiyiil.63）

男職員堅持要求離開，大叔終「敗走」。（Threads@chuiiyiil.63）

男職員堅持要求離開，大叔終「敗走」。（Threads@chuiiyiil.63）

網民批大叔離譜 讚職員做得好

網民看過影片紛紛批評大叔離譜：

「無可能上到車，車長見到上都會開廣播，叫返落車先會再開車。碌嘢咁長，佢唔係咁天真啊嘛？」



「唔使同佢講安唔安全，呢個尺寸已經違反港鐵附例」



「好明顯拎去開工，開工都唔用少少本去call 架貨van運嘢」



「最憎呢啲賴皮嘅人」



「如果佢碌嘢有金屬成分，喺月台咁樣行嚟行去會好危險，有機會會觸電」



亦有大批網民讚港鐵男職員「做得好」：

「支持呢個工作人員，肯鍥而不捨，盡職責。呢個大叔諗住人哋走咗佢即刻上車。真係好煩」



「抵讚，處理呢啲西客真係唔容易」



疑涉事男職員現身曝光「交鋒」詳情：我會檢討下

影片廣傳後，疑似涉事港鐵男職員留言回應講述事件詳情，「我首先好有禮貌話佢知唔可以上車，佢回應係『你做咩唔等我走咗你先出嚟』，我再講月台有個大型行李量度器，如果符合尺寸就可以上車，佢話『我睇唔到喎』。最後我同佢講物件太長 有機會整親其他人會有危險，佢回應係整到人我咪賠錢囉」，又說會檢討自己語氣。網民則留言支持，「對住呢啲人都唔使講禮貌，辛苦你啦」。

港鐵攜帶行李物品規定 妨礙職員執行職務可被檢控

根據港鐵輕鐵「乘客須知」第10條，「乘客當進入輕鐵範圍後，必須遵守月台及車廂內之告示及本公司執行職務之工作人員所發出之指示」。而根據「乘客須知」第11條，「任何人士不可破壞本公司任何財物或妨礙本公司職員執行職務，違者將被檢控」。

另外，港鐵有規定攜帶行李物品尺寸。根據「乘客須知」第13條，「除非得到港鐵公司書面特准，每名乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李進入輕鐵範圍，惟持有由港鐵公司發出的有效『港鐵攜帶較大型樂器許可證』或『港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證』的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何1邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品」。

（Threads@chuiiyiil.63）