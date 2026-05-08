遊港失望！浙江女列5大問題　嘆不能蹲地等：再見香港下次不來了

【五一黃金周／香港旅遊】剛過去的「五一黃金周」大批旅客來香港旅遊，但連日暴雨難免影響計劃。有浙江女生在小紅書發文講述在香港旅遊感受，列出5大問題，包括「打車（搭的士）」和食物太貴、不能蹲在地上，以及連日下雨等，感嘆「你讓我怎麼跟朋友圈交代？」，又明言「再見了香港，下次不來了」。



帖文引來內地網民熱議，有人有共鳴，「香港太小了，去過幾次發覺沒什麼特別吸引人的地方」。但也有不少人拆解關鍵，提醒去香港旅遊要準備足夠預算，「香港物價本來就是全球排名前3名，真的需要帶足夠的預算」、「不管去哪裡，窮遊都不會開心」。



「五一黃金周」大批旅客來香港旅遊，但連日暴雨難免影響行程。（資料圖片）

「再見了香港，下次不來了」。該名來自浙江的內地女生於5月5日（五一黃金周假期最後1天）在小紅書發布影片，分享來港旅遊感受不似預期，主因物價貴及天雨因素等。

有內地女生於小紅書分享「五一黃金周」來港旅遊感受。（小紅書）

內地女遊客列五一香港旅遊5大問題

影片見到，該內地女生列出來香港旅遊5大問題，包括「打車太貴，走路費人」、「搶不到座位，又不能蹲在地上」、「導航導不明白」、「米飯18塊錢碗」，以及「下了兩天的雨，沒1個能玩的」，感嘆「你讓我怎麼跟朋友圈交代？」。

該內地女生列出來香港旅遊5大問題。（小紅書）

該內地女生列出來香港旅遊5大問題。（小紅書）

網民拆解關鍵：要準備足夠預算

內地網民看過帖文議論紛紛，有人有共鳴，「香港太小了，去過幾次發覺沒什麼特別吸引人的地方」。

也有不少網民拆解關鍵，建議去香港旅遊要準備足夠預算，「真的需要帶足夠的預算，香港雖然沒有歐美貴，但是和新加坡消費差不多」、「香港物價本來就是全球排名前3名，絕對不適合窮遊」、「不管去哪裏，窮遊都不會開心。走得很累也是很難避免的。我上個月去香港買了很多東西，都是直接打的，扛那麼多東西擠地鐵公交真的會很累。全程都沒遇到被不禮貌對待的情況。相反很多本地人還會好心給我建議」。

網民拆解關鍵，建議去香港旅遊要準備足夠預算。（小紅書）

內地女遊客回覆：你們太辛苦了

樓主則留意回覆，「你們太辛苦了，我發現你們車道少但不堵車，大多數人還是坐巴士和地鐵或走路，我這種一天走2000步不到的人，真的累趴下了。全程地鐵，腳已經廢了」。