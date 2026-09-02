晚上港鐵變「異度空間」？小紅書女拍震撼一幕　嘆香港夜生活消失

【夜繽紛】香港夜景享譽世界，也素有「東方之珠」及「不夜城」美譽，然而近年此情此景不再？有女生於小紅書發片發文，感嘆「香港夜生活」有巨大改變，晚上8時許的港鐵港島綫列車更冷清到令她有如置身「異度空間」，與以往大相逕庭。



「香港夜生活改變」惹起內地及香港網民共鳴，大呻「我覺得個疫情（新冠肺炎疫情）改變咗好多人的生活習慣」、「年輕人消費習慣變了」、出去消費又貴，而且玩什麼呢？」。不過也有網民指出，有1個地方依然「人氣」不減，「現在除了蘭桂坊就沒活動了」。



香港政府曾大力推動「夜繽紛」，希望帶旺夜間經濟。（資料圖片）

香港政府曾大力推動「夜繽紛」，希望帶旺夜間經濟。（資料圖片）

「香港人晚上出夜街的人明顯少了」。該女生近日於小紅書發布影片及相片，拍下晚上8時許港鐵車廂內人流冷清一幕，慨嘆香港晚間生活迎來巨大轉變。

【影片直擊】小紅書女驚嘆港鐵冷清如「異度空間」

從影片及相片看到，港鐵港島綫列車內乘客疏落，仍有不少空位。樓主形容，「才晚上8點20分的港島線地鐵，冷清到我有種在異度空間的錯覺，記得之前12點多趕地鐵回家，人都多過這時」。

樓主拍攝的影片及相片見到，港鐵港島綫列車內乘客疏落，仍有不少空位。（小紅書）

樓主拍攝的影片及相片見到，港鐵港島綫列車內乘客疏落，仍有不少空位。（小紅書）

指香港餐廳晚上更早關門：9點多10點就準備趕客了

除了港鐵人流，香港餐廳營運也有顯著改變。樓主表示，香港餐廳晚上比以往更早關門，且由於很多港人周末外出，令周末香港餐廳更冷清，「餐廳關門愈來愈早，9點多10點就準備趕客了，因為只剩1、2枱客。很多餐廳也勉強維持，現在晚市基本上只做一輪。開餐廳的朋友不停訴苦，說星期2至4勉強做下生意，周末反而更清淡……因為很多港人周末都出去了」。

帖文引來內地、香港網民共鳴。（小紅書）

內地、香港網民有共鳴：疫情改變好多人生活習慣

「香港夜生活改變」惹起內地及香港網民共鳴，熱烈討論原因：



「我覺得個疫情（新冠肺炎疫情）改變咗好多人的生活習慣」



「港島綫是這樣的，到9點後因為班次疏了，反而每班車都好多人，我有次夜晚11點上車，到銅鑼灣站有人差點擠不上來」



「年輕人消費習慣變了，我二十到三十之間，吃完飯還要去喝酒，搞到12點回家，現在結婚有小孩，吃完晚飯陪小孩，很早睡了」



「出去消費又貴，而且玩什麼呢？玩什麼都要湊人一起玩。還不如自己一個人在家，想打遊戲打遊戲，想看書看書，沒人一起玩匹配一起玩就行」



「也有7月（農曆七月，鬼節）的原因吧」



「我覺得需要新的角度來看待香港和深圳，現在基本就是一個城市了。你看上海人晚上/周末也不會在浦東玩，北京人晚上/周末也不會在金融街玩，這樣想是不是也挺正常。但香港的餐飲行業確實要思考一下去路了」



香港夜景享譽世界，也素有「東方之珠」及「不夜城」美譽。（資料圖片）

網民熱議1地方「人氣」不減

不過也有網民指出，有1個地方依然「人氣」不減：

「現在除了蘭桂坊就沒活動了」



「主要是晚上除了喝酒也沒什麼地方去啊」



01問卷結果｜九成人減出夜街 主因2件事

其實《香港01》「01研數所」於2023年8月曾進行網上問卷調查，收到逾7,000份回應，結果顯示，超過九成人表示自己較疫情前減少了出夜街，多逹32%受訪者表示自己超過1個月才去1次夜街。而令大家晚上不想出門的原因，包括「本港店舖無特色」、「商舖太早收，冇嘢好做」等。

註：受訪者可隨意選答問卷中任何一條問題，因此問題之間沒有關聯，每條問題的回答人數分別於相關圖表中列出。問卷僅為初步了解網民看法，結果只供參考。



1. 逾九成人減少出夜街

調查中有多達92%受訪者表示，自己比疫情之前少了出夜街，而表示自己多了出夜街的只有8%。

2. 減少出夜街原因 vs 增加出夜街原因

被問到減少了出夜街原因，較多人回答「香港商舖冇特色，行到悶」（33%），以及「商舖太早收，冇嘢好做」（32%）。其次是「想早點返屋企休息」（31%）、「疫情3年，養成少出門習慣」（30%）、「不想消費，想慳錢」（26%），但各選項所佔比例的差距並不明顯。

至於較疫情之前更常出夜街的原因，則主要是為了與朋友聚會（68%），其次是喜歡夜生活（19%），以及因為疫情期間悶了太久，現在要「報復式」出街玩（17%）等，而表示自己因本地多了大型活動而增加出夜街的約有16.5%。

3. 出夜街消費算

到底夜市經濟有多大潛力？有約35%受訪者表示出一次夜街，消費預算可達101元至300元，更有約49%人表示可消費超過300元。如何令市民更常出門、更願意花錢，值得各界思考。

4. 出夜街次數及活動

出夜街次數方面，調查中有約32%受訪者表示超過1個月才出一次夜街，而每星期至少出一次夜街的則約佔三成；至於出夜街目的就以娛樂休閒以及「食宵夜」為主。