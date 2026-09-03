中國女孩助xAI建設Grok後離職創業　獲眾AI大佬投資　估值破30億

早前，矽谷AI圈有條消息挺刷屏的。一家剛成立不久的AI公司RadixArk宣佈完成1億美元種子輪融資，投後估值直接到4億美元（約31億港元）。對一家初創來說，這個成績已經相當誇張了。



不過，比錢更吸引大家注意的，是投資人陣容：

• 領投：Accel、Spark Capital；

• 跟投：英偉達（NVIDIA，又稱輝達）旗下NVentures、AMD、聯發科、Databricks；

• 個人投資者：英特爾（Intel）CEO陳立武、博通CEO陳福陽、OpenAI聯合創始人John Schulman、xAI聯合創始人Igor Babuschkin、PyTorch創始團隊成員Soumith Chintala，以及Hugging Face聯合創始人Thomas Wolf。



不少人第一反應都是：

平時競爭這麼激烈的幾家公司，這次居然一起投了一家創業公司？

而這家公司的創始人，並不是大家熟悉的矽谷老兵，而是一位來自江西九江的年輕女孩——盛穎。

江西年輕女孩盛穎剛成立不久的AI公司RadixArk完成種子輪融資後估值直接達到4億美元。（radixark.ai）

她做的事 其實大多數人平時看不到

現在一提AI，大家第一反應基本都是大模型。但在模型背後，還有一塊同樣關鍵、但不太顯眼的東西：AI基礎設施（Infra）。

很多業內人會這麼解釋：模型負責思考，GPU提供算力，而基礎設施負責把這些算力真正用起來。

說白了，同樣100張GPU，有的團隊能跑出更高效率，有的卻不行。差別往往就在Infra。

盛穎一直做的，就是這個方向。目前全球最有影響力的開源推理引擎主要有兩個：一個是加州大學伯克利分校（UC Berkeley）團隊的vLLM，另一個就是她參與發起的SGLang。

SGLang最核心的改進，是重新設計了模型推理時的緩存機制，也就是後來大家熟悉的RadixAttention。

打個生活化的比方：以前廚房來了很多相似訂單，每一單都要重新做一遍；而現在的方法是把做過的步驟存起來，下次直接複用，省掉重複勞動。結果就是：更快、更省資源。

根據公開數據，目前全球已經有超過40萬張GPU在使用SGLang，每天處理數萬億Token，Google、微軟、英偉達、AMD、甲骨文（Oracle）、xAI等公司都在用。包括Grok、DeepSeek、Google雲等，也都已經接入相關技術。

很多用戶可能甚至沒聽過它的名字，但你每天用到的大模型，很可能就在背後跑著它。

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她的起點 其實挺普通的

盛穎出生在江西九江。和很多人想的不一樣，她小時候並沒有什麼特別好的學習資源。

她後來在採訪裏提到，自己學編程，基本全靠網路。論壇帖子、開源代碼、陌生人的經驗分享，都是她最早的老師。她說過一句很多人記住的話：

我是被網路上不知道在哪的人養大的。

這句話也影響了她後來的很多選擇。

2011年，她拿到全國信息學奧賽銀牌，成為江西二十多年裏第一位拿到這個成績的女生。之後進入上海交大ACM班，又去哥倫比亞大學、史丹福大學（Stanford University）繼續深造。

很多人看到這裏會覺得她一路很順，但其實並不是。

每一步其實都不輕鬆

申請美國學校的時候，她等了很久，到了史丹福讀博後，前三次選導師都沒成功，直到第四次才找到真正適合的方向。

疫情期間，她還經歷過將近一年幾乎沒有科研產出的階段，甚至博士最重要的一篇論文，也兩次推倒重來，之前花了很久做出來的證明，最後還是得全部重寫。

那段時間，她不斷調整狀態，也慢慢想明白一件事：如果一直做自己不喜歡的事，其實很難堅持。真正能撐下去的，還是興趣本身。

後來，SGLang成了她博士階段最重要的成果之一。

她一直覺得，基礎設施不是「幕後配角」。她在一次採訪裏說過一句讓很多工程師印象很深的話：

Infra本身就是產品，它也可以很美。

也正因為這種想法，她後來創辦RadixArk時提出Infra-First，希望讓基礎設施本身變成核心價值。

差兩個月拿股權，她還是走了

博士畢業後，盛穎加入xAI，參與Grok推理系統的建設。她對那段經歷評價挺高，說團隊氛圍很好，工程師基本可以專注做事，沒有太多複雜的辦公室文化。

按股權安排，她只要再待兩個月，就能完成第一年的歸屬。但她最後還是選擇離開。

盛穎選擇放棄xAI的股權激勵出來創業。（YouTube‎⁨@TheValley101⁩影片截圖）

原因也很直接：隨著SGLang越來越火，社區維護壓力越來越大。她覺得如果沒有人全職投入，這個項目很難繼續往前走。於是她放棄了即將到手的股權，選擇出來創業，把更多精力放在SGLang上。

後來，RadixArk正式成立。Radix來自RadixAttention的意思，而「Ark」是方舟，象徵團隊希望把AI基礎設施這件事繼續往前推。

她在意的 其實不只是開源

很多人會把盛穎和開源綁定在一起。但她自己說過，她更在意的其實是平權。因為她自己就是靠網路的免費知識成長起來的，所以她希望未來更多普通人，也能公平地接觸到先進AI技術，而不是隻被少數機構壟斷。她說過一句話：「我在乎的不是making impact，而是我覺得對的事情，有沒有真的發生。」

還有一句也挺打動人：

好的東西是真實存在的。哪怕現在沒人相信，你也要繼續相信。總有一天，你會遇到同樣相信的人。

回頭看盛穎的經歷，會發現真正打動人的，其實不是融資數字，也不是名校背景。而是她一直記得，自己曾經也是一個普通孩子。她靠網路學會編程，現在，她又把自己的成果通過開源分享出去，讓更多開發者受益。

曾經，是很多陌生人幫了她，現在，她也在用自己的方式，去幫更多後來的人。

那個來自江西九江的女孩，如今正在參與搭建AI時代最底層的基礎設施，而她，也在一點點把當年收到的善意，繼續傳下去。

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