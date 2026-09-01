中國留學生英國坐監　偷拍獄中生活爆紅　揭如何偷藏iPhone及充電

你問我留學生活是什麼樣的？如果回答還停留在趕due、泡圖書館、party、深夜emo買醉，那你已經落伍了。現在有留子用自己的親身經歷告訴你，留學，還可以是在英國監獄裏坐牢，然後把這段經歷剪成Vlog，回國之後全網爆火，被網友封為「短視頻史上最狠博主」。



他叫「李賓遜漂流記」，一個普通的在英中國留學生，被誣告後一夜之間從寫論文變成了蹲監獄。更離譜的是，他用一部iPhone7在監獄裏偷偷拍下了200GB素材。

博主李賓遜漂流記將自己在倫敦監獄的經歷發佈在抖音個人賬號上

+ 4

事實證明，把一個中國人扔進絕境，他不僅能活下來，還能在異國監獄實現階級躍遷。

從留學生到「階下囚」

故事發生得很突然也很簡單。

李賓遜，本來過着再普通不過的留學生活：上課、寫論文、偶爾參加社交聚會。直到某天，命運的齒輪在「誣告」中急轉直下，他一夜之間從光鮮的留學生變成了英國男子監獄的「階下囚」。

我在英國蹲監獄?

剛入獄的時候，他整個人都懵了。天塌了五分鐘，直接癱在地上。雖然大家都知道人生如此，在人生的劇本里，沒有人會預料到「如何在異國監獄求生」這個橋段發生在自己身上。

但很快，這位中國留子展現出了驚人的適應能力。監獄裏只有他一個華人，剩下的全是黑人和白人。幫派橫行、違禁品買賣，美劇裏那些熟悉的場景在這裏真實上演，甚至有過之而無不及。

於是他開始觀察牢房裏的每一個人：誰是哪個幫派的，誰和誰是一夥的，誰不能惹，誰能說上話。

他觀察監獄的日常節奏：什麼時候點名，什麼時候放風，什麼時候獄警換班，哪個角落是監控死角。

他觀察物資流通的方式：香煙怎麼成了硬通貨，泡麵值多少錢，一部手機在黑市上能賣到什麼價。



李賓遜入獄後，做了一件所有人都會想做但不一定有膽量去做的事：想辦法搞到手機。他通過監獄「黑市」以200英鎊的價格從一位法國獄友手中購得一部iPhone7。但法國獄友不是善茬，打着「黑吃黑」的算盤，打算賣完手機後立刻舉報，讓獄警沒收再轉手。

李賓遜表面「嗯嗯啊啊」應着，心裏卻早已看穿一切。他反手就使出了刻在中國人DNA裏的藏手機絕技——將手機藏在馬桶連通器裏。獄警地毯式搜查都找不到，而法國獄友被關了兩個月禁閉。

網民在博主李賓遜漂流記的作品下留下評論。（抖音）

手機問題解決了，下一個問題接踵而至：怎麼充電？監獄裏的插座位置顯眼，直接充電肯定行不通。這時，李賓遜的高中物理知識終於派上了用場。他通過私下交易弄來充電頭和充電線，又找來廢舊電線，竟然「手搓」出了一個插線板，藏在床底下偷偷充電。

把物理和生活結合得最好的人終於出現了——李賓遜。學好數理化，走遍天下都不怕的道理再一次印證。當時學歐姆定律的時候，李賓遜一定沒有想到，有一天會在英國監獄裏用上。

更「經典」的是，他還把一本牛津字典挖空，把iPhone7塞了進去。這一幕讓很多人想起景點越獄電影《月黑高飛》（The Shawshank Redemption），主角也曾經把字典挖空放上錘子。

電影中男主將錘子藏在牛津字典裡。（《月黑高飛》劇照）

手機和充電問題解決之後，他開始膽大心細地拍攝。

他記錄監獄的方方面面：吃飯的食堂、放風的操場、牢房的內部、獄友之間的交易、幫派之間的暗語……到出獄的時候，他存的素材超過了200GB。

一個中國人的另類階層躍升

解決了生存，李賓遜開始追求生活品質。

英國男子監獄裏幫派林立，不同種族、不同背景的人各自抱團。他一個華人，既沒有幫派背景，也沒有任何「後台」，一開始是最底層的存在。

他沒有選擇硬碰硬，也沒有選擇完全躲開。他找一個靠譜的「靠山」，然後用自己能提供的價值去交換保護。

怎麼找到大哥？

他觀察了一段時間之後，選擇投靠了白人幫派的老大。

理由很簡單：這個老大在監獄裏勢力最大，但同時也相對「講規矩」——不是那種無緣無故欺負人的類型。李賓遜主動跟老大接觸，繳納了一些硬通貨作為「保護費」，表示自己願意服從安排，不惹事，不出頭。

老大看他老實本分，又是整個監獄裏唯一的華人，不會威脅到自己的地位，就收下了他。然後給他安排了一個職位：監獄醫療員。

延伸閱讀：台灣監獄也有賣美食？不少還是人氣手信 彰化鐵窗牌蛋黃酥最難買

+ 2

這個職位聽起來不起眼，但在監獄裏是個實打實的「肥差」。

監獄醫療員的工作，是每天押送需要看病的犯人從牢房到醫務室。聽起來簡單，但犯人們為了能從10平米、24小時不通風的牢房裏出來透口氣，會想盡辦法「走後門」插隊。哪怕只是從牢房走到醫務室那短短幾分鐘，都是奢侈的自由。

於是，李賓遜手裏的「押送順序」就成了資源。犯人們開始找他、甚至賄賂他，就為了早點出去或者多出去待一會兒。

那段時間他收禮收到手軟，硬通貨堆滿了床底。他用這些物資換來了更多的香煙、更好的食物、更穩定的生活條件。從一個剛入獄時什麼都不懂的「底層新人」，變成了獄友們口中的「李大夫」——誰有個頭疼腦熱，都來找他諮詢，因為他是唯一一個每天進出醫務室、能接觸到「醫療資源」的人。

更有意思的是，他還在這個過程中建立了一套「預約系統」。誰想插隊，就得提前「掛號」，用物資換名額。

出獄之後，李賓遜沒有選擇忘記這一切重新開始自己的生活，而是把這段經歷變成內容輸出。他花了很長時間整理那200多GB的素材，剪輯、配音、加字幕，做成系列視頻發了出來，才有了今天的《倫敦奧德賽》（London Odyssey）。視頻裏有自嘲、有反思、有對英國監獄制度的觀察，也有對那段日子裏的自己毫不留情的審視。

視頻火了。評論區裏有人說他「真狠」，有人說他「真牛」，也有人說「這是短視頻史上最硬核的博主」，這個賽道恐怕很難再有第二人。

讓子彈再飛一會兒

如此硬核的短視頻賽道硬是讓一身本事的李賓遜闖進來了，但流量上來之後，質疑聲自然也很大。

面對質疑博主李賓遜漂流記發佈了一期Q&A視頻。（抖音@李賓遜漂流記）

質疑？

比如說雖然大家一致調侃國外辦事流程又慢又鬆懈，但是在監獄這樣的地方怎麼會讓人有機會拍下這麼多素材之後全身而退？

如果被發現可能要面臨很嚴重的懲罰，是什麼讓李賓遜願意付出這麼大的代價？一點流量嗎？（現在甚至視頻也被限流，營銷號比本人火）李賓遜挖字典放手機的行為實在有點過於像是刻意模仿《月黑高飛》，這種行為倘若不是藝術處理，其實也挺「作死」的？

又比如李賓遜自稱被「誣告」，但是到底犯了什麼事才會被抓進正經監獄這麼長時間？如果真是誣告，那博主現在有沒有得到應有的賠償？

但是也有人保持樂子人狀態：只要我看到樂子了，管他真的假的呢。即便是劇本、擺拍，願意花心思討我開心就該「賞」！如果是真的，那博主真的是牛大了，在這個艱難的生存環境中還要博我一笑，也該「賞」！

不過討論千萬條，還是要提醒各位出國在外的留學生，如果遇到突發意外情況，一定要保持冷靜，及時和家人溝通，不管是誣告還是真的犯了錯誤面臨被訴，最重要的是保證自己的生命安全。活下去，想辦法，走出來。

相關閱讀：洗米華入獄坐到66歲 澳門監獄生活曝光72小時內要「通櫃」

+ 3

【本文獲「Panopath留學過來人」授權轉載，微信公眾號：Panopath_liuxue】