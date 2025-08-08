泰國返港航機疑有10名「機艙老鼠」！港女怒斥保財物　警登機調查

不少人乘搭飛機時，都會將行李放在行李架上，但隨時會讓賊人有機可乘！1名本地女紋身師由挪威飛返香港，並且在泰國轉機，而在泰國起程約半小時，她在機艙內直擊1名內地男子懷疑想打開其行李架上的隨身袋，偷取其iPad和相機，同時懷疑其同黨坐在附近「睇水」，於是通知空中服務員報警。



女紋身師懷疑該航機上可能有多達10名「機艙老鼠」，直言「係咪當我弱智？對住個賊怒X一波」，她提醒「大家呢排搭飛機要小心喔，人家原來集團式經營喔」。大量網民留言指「師姐好嘢！路過向你敬禮」、「做得好，功德欄一嘢加爆咗」、「我每次搭飛機，就算去廁所，我都會連個袋拎入去」。



警方回覆《香港01》查詢時表示，本周四（7日）上午11時41分接報指，1名24歲盧姓女子報見到1名內地男子懷疑在行李架打開其袋，亦懷疑對方和另1名男子認識，於是通知職員報警。警員到場後證實盧女沒有損失，再經調查後，1名姓44歲印度籍、持本港身份證的男子報稱5萬盧比現金（約4,300港元）不知所終，但不肯定是否在機上不翼而飛，案件列作「遺失財物」，無人被捕。



樓主指，直擊1名內地男子懷疑想打開其行李架上隨身袋，企圖偷取其iPad和相機。（Threads圖片）

泰國轉機返港

樓主在Threads表示，自己曾到外國旅遊，但未試過遇竊，而她日前由挪威搭飛機飛返香港，航程長達11小時，卻被女童吵到無法休息，對方父親亦已盡力安撫，她唯有強忍怒火和倦意，之後按照行程在泰國轉機。

樓主懷疑賊人同黨坐在附近「睇水」。（Threads圖片）

懷疑1班機有10名「機艙老鼠」

當時樓主形容「書包裝咗畫圖嘅iPad同埋相機」，儲存其紋身圖，繼而放在行李架上，起飛約半小時，她見到1名內地男子懷疑想開袋，偷取其iPad和相機，於是向對方「怒X一波」，同時她懷疑一班賊人分開坐下，同黨在附近「睇水」，估計同1班機可能有10名「機艙老鼠」，懂得普通話和泰文。樓主於是通知職員報警。飛機抵達香港後，警員上機調查。

樓主提醒︰唔好將貴重物品同行李放架上面

樓主補充指，自己只能確認「2名機艙老鼠，其他賊人冇證據又坐得遠，所以入唔到」，但仍提醒網民「大家呢排搭飛機要小心喔，人家原來集團式經營喔」、「唔好將貴重物品同行李放上上面，佢班X樣會趁你瞓覺開你個袋拎錢」。

警員到場調查。（Threads圖片）

網民︰集團式經營

許多網民留言指「他們是集團式經營，從香港出發去馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、杜拜是行內公認的高危航線，貴重物品必需要放在身上，切勿放在行李櫃內！」、「飛邊個地方、坐咩位都好，都要小心呢啲飛機老鼠！試過韓國飛香港被人偷咗嘢，真警世」、「唔好話銀包護照，我連相機鏡頭都跟身，𠵱家飛機真係好多老鼠，特別係啲短程航班」。

