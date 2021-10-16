三國演義│劉備係仁義之君定冷血渣男？　正史記載曾「拋妻棄子」

【三國演義／劉備／三國無雙】《三國演義》被列為中國古典長篇小説四大名著之一，一向是深得民眾喜愛，一直以來更有不少改漫作品及遊戲改編自此名著，當中以《真．三國無双》最受歡迎，並且已改編成電影上映。可以，無論是《三國演義》抑或各類改編作品、產品，當中角色設定與歷史人物的真正性格未必完全相同，向來拆解中西歷史文化的YouTube頻道「cheap」，今次介紹《三國演義》的男主角劉備，闡述作者羅貫中如何將他「漂白」，竟連拋妻棄子都說成君臣之恩勝親情。



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由淺入深解釋歷史因由的YouTube頻道「cheap」，早前上載的短片「劉備是仁義之君還是冷血渣男? 正史上真實的劉備」，今次詳談《三國演義》的劉備。在《三國演義》中的描述，劉備外表兩耳垂間、雙手過膝，眼睛能看到自己耳朵，和正史描述差不多，雖然在現代人眼中可能認為長得奇怪，但在古代，長得愈畸形，愈有帝王之相，個性方面，劉備代表仁德，曾經遇到索賄的督郵，對方由於索賄不果，所以百般刁難劉備，激到義弟張飛怒鞭督郵，即使對方欺負自己，但劉備仍然上前阻止義弟，事件突顯張飛的暴躁，同時描述出劉備仁慈一面。

YouTube頻道「cheap」介紹《三國演義》男主角劉備，拆解作者羅貫中如何將他「漂白」，連拋妻棄子都說成君臣之恩勝親情。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

《三國演義》寫劉備仁慈

〈三讓徐州〉中，徐州刺史陶謙見劉備氣宇非凡，大有辯才，於是取出官印，打算將徐州讓給劉備，但劉備再三推讓，最終仍在眾人的擁護下入主徐州。

除此之外，《三國演義》經常提到劉備顛沛流離的流浪經歷，拿下的領地轉眼就失去，但隨後又失而復得。例如劉備失去徐州及小沛，在當陽之戰中，曹操領兵南下，劉備帶領十幾萬名老百姓向江陵撤走，不肯遺棄民眾，隨後依附荊州刺史劉表，本身可以奪走荊州，但不願意背叛劉表，最終贏得民心。從以上種種看出，作者羅貫中極力營造劉備仁君形象，更令讀者同情劉備發迹史。

《三國演義》和和正史對劉備外表的描述大同小異，都是兩耳垂間、雙手過膝，眼睛能看到自己耳朵，在古代，長得愈畸形，愈有帝王之相。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

羅貫中漂白君臣之恩勝親情

至於劉備逃亡人生中，三番四次丟失家人，當中需要趙子龍單騎救主，在萬軍之中救出其長子阿斗，後來劉備卻「怒摔」阿斗，突顯劉備重視部下多於親生兒子。羅貫中巧妙將劉備丟失家人形象，漂白成君臣之恩勝於親情的大義。

正史劉備一副放蕩子弟

但《三國演義》始終是歷史小說，和正史之間有落差，正史記載劉備小時候在樹下玩耍時說過，以後他也要坐皇帝坐的車駕，結果被他的叔父聽到，叫他別胡說，擔心會被滅門，但看得出劉備的確有雄心壯志，至於其個性及人際關係，正史《三國志》記載劉備家中很窮，以販履織席為業，而且他不愛讀書，喜歡玩耍、聽音樂及買新衣服，一副放蕩子弟模樣，和《三國演義》的仁君形象不太相同。

出乎意料的是剛才提及怒鞭督郵一事中，劉備才是怒鞭督郵的人，張飛一直以來「食死貓」，可見劉備真實性格傾向《三國演義》中的豪爽暴躁張飛。

《三國演義》中的劉備和正史一樣，可以不顧自身安危去保護百姓，所以深得民心。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

經常「拋妻棄子」

正史上，劉備的「創業」過程也是跌跌撞撞，不像「官二代」曹操和孫權般順利，在黃巾之亂時，劉備因本身熱愛結交朋友，培育出自己的地方勢力，因而平定黃巾軍，繼而獲得當官的機會，但他始終在戰場上是一名新手，不擅長指揮軍隊，常常打敗仗，例如官渡之戰，《三國演義》讀者以為文醜真的是被關羽斬殺，實際上是顏良死後，袁紹派文醜與劉備渡河迎戰曹操，結果文醜被殺，劉備逃走。

劉備亦試過兵敗當陽，僅帶住十餘名騎兵逃脫，當時他沒有根據地，經常寄人籬下，常常妻離子散，根據記載，劉備總共四次丟失妻子，第一次是西元196年，呂布趁袁術進攻徐州，趁機偷襲劉備的大本營下邳，甘夫人被呂布俘虜，劉備一方面娶富商麋竺胞妹為妻，另一方面向呂布求和，妻子才被歸還；第二次是西元198年，呂布攻打小沛，劉妻被呂布大將高順捉走，確實人數及身分未知，後來曹操出兵攻打呂布，劉妻才失而復得；第三次是西元200年，劉備背叛曹操不果，曹操不只抓走劉妻，連關羽都一併帶走，這次被抓走多少名妻子就不知道，關羽的「過五關斬六將」則是小說原創故事；至於第四次發生在西元208年，正值赤壁之戰前夕，正史寫明「先主棄妻子」，劉備逃走時拋棄甘夫人及阿斗，後來母子得到趙雲的保護而得免於難，曹軍將領曹純更在長坂之戰抓走劉備2個女兒。

史書對劉備四次「拋妻棄子」的記載都寫得比較簡單，而且沒有描述劉備的情感流露，「cheap」認為容易令劉備多人有絕情寡義的形象。

正史中的劉備不時「拋妻棄子」，換過多次「老闆」，而且性格草莽市井，比較像《三國演義》的張飛。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

多次「跳槽」換老闆

劉備「創業成功」前亦多次投靠異主，31歲時投靠過公孫瓚，兩年後改投陶謙，後來徐州被呂布所奪，反過來投靠對方，但被呂布偷襲後，敗走歸附曹操；同年參與董承暗殺曹操計劃失敗，慌忙下殺了徐州刺史，轉為投靠袁紹。在官渡之戰見到袁紹兵敗，劉備跑去荊州投靠劉表，收拾完袁紹後的曹操派兵南下，劉表兒子劉琮投降，劉備被迫出逃，和孫權合作，在赤壁之戰擊敗曹操，劉備最終前往西川，以協助劉璋為名，實際奪蜀，可見劉備常常得人賞識，但亦有一番野心，常常「跳槽」。

出身草根愛民如子

說到底，劉備在小說中的仁德形象是否真實？當中「讓徐州」一事是正確，陶謙有心將徐州讓給劉備，可見他深得民心，正史記載劉備在當陽之戰大敗時，曾講明不願拋棄百姓。

換言之，「cheap」認為正史中的劉備性格矛盾，經常「拋妻棄子」，換過多次「老闆」，一而再、再而三背叛他人，性格草莽，比較像《三國演義》的張飛，但他可以不顧自身安危去保護百姓，有可能是劉備出身寒微，經常與下層老百姓接觸，令到其性格傾向悲天憫人、善待百姓，但年輕時賣革鞋生活亦令他染上狡詐的市井性格。

劉備出身寒微，經常與下層老百姓接觸，令到他悲天憫人，不顧自身安危去保護百姓，但其出身亦令他染上狡詐的市井性格。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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