印度大象營奪命慘案！2雄象互毆撞向人群　女遊客被倒地大象壓死

印度發生罕見大象殺人慘劇，1名33歲女遊客日前在旅遊景點大象營遊玩期間，現場2頭雄性大象突然瘋狂攻擊，女遊客在混亂中避入象腿之間，結果遭其中1頭被撞至失衡的大象當場壓倒，頭部重創身亡，而其中1頭大象亦因傷勢過重，翌日傷重不治，當地政府已宣布即時實施安全管制，全面禁止遊客觸摸象鼻及幫大象洗澡等近距離互動。



大象營地現場2頭雄性大象突然瘋狂攻擊，女遊客在混亂中避入象腿之間，結果遭其中1頭被撞至失衡的大象當場壓倒，頭部重創身亡。（網上影片截圖）

營地觀象 2頭雄象互毆失控闖人群

綜合《印度時報》、《ETV Bharat》等印媒報道，死者為33歲女子金蘇（Juneshe），事發於5月18日，她與家人一同前往卡納塔克邦科達古縣（Kodagu）的杜巴雷大象營地（Dubare Elephant Camp）遊玩。當時金蘇一家正在大象沐浴區與其他遊客觀看大象活動，豈料1頭名為坎詹（Kanjan）的雄象突然發狂，揮動象牙猛烈襲擊另一頭雄象瑪爾坦達（Marthanda）。

由於瑪爾坦達沒有象牙，毫無反擊之力，只能躲避逃跑。2頭體型龐大的大象在互相頂撞與追逐期間，突然失控衝向遊客聚集的區域，現場數十名遊客頓時嚇得四處逃奔，場面極度混亂。

1頭名為坎詹（Kanjan）的雄象突然發狂，揮動象牙猛烈襲擊另一頭雄象瑪爾坦達（Marthanda）。（網上影片截圖）

1頭名為坎詹（Kanjan）的雄象突然發狂，揮動象牙猛烈襲擊另一頭雄象瑪爾坦達（Marthanda）。（網上影片截圖）

女遊客躲避不及遭重壓 無牙象與遊客雙雙殞命

混亂中，正在河邊看象的金蘇走避不及，被夾在瑪爾坦達的雙腿之間，此時坎詹再次發動猛烈撞擊，瑪爾坦達當場失去平衡轟然倒地，龐大的身軀直接壓在金蘇身上，導致其頭部嚴重受傷。雖然象夫極力控制2頭大象，但周圍的人伸手也拉不住她，於是金蘇在送院途中已傷重不治。金蘇的丈夫及5歲女兒在混亂中及時逃生，倖免於難。

而被瘋狂攻擊的無牙象瑪爾坦達，其頭部、耳朵及背部亦受重傷，翌日亦宣告不治。當地森林部門初步調查指出，2頭雄象並非處於極具攻擊性的「發情期」，這場悲劇的起因，疑似是瑪爾坦達當時試圖阻止坎詹接近另1頭雌性大象，結果引發這場互毆。官方目前仍就事件是屬於意外踩踏還是大象故意攻擊展開深入調查。

瑪爾坦達被坎睿猛烈撞擊失去平衡轟然倒地，龐大的身軀直接壓在金蘇身上，導致其頭部嚴重受傷。（網上影片截圖）

象夫極力控制這2頭大象，抱住幼女、疑為丈夫的男子伸手也拉不住金蘇。（網上影片截圖）

33歲女子金蘇被大象壓死，遺下丈夫及5歲女兒。（網上圖片）

慘劇震驚遊客 當局緊急收緊營地安全管制

慘劇震驚現場大批遊客，卡納塔克邦森林部長伊什瓦爾·坎德雷（Eshwar Khandre）對事件深表震驚及遺憾，當局已即時收緊大象營的安全管制，下令終止多項與大象近距離互動，包括全面禁止遊客觸摸象鼻、與大象並排合照、幫大象沖涼、以及餵食香蕉和糖果，強制旅客與大象保持安全距離，防止悲劇重演。當局已向死者家屬發放200萬盧比賠償金，涉事大象營地需即時關閉2天。

（綜合）