飛鵝山遍佈逾百件胸圍內褲　義工：花近1年清理　網民：辛苦你哋

自己的物品、垃圾請撿走，勿遺留山上！近日網上流傳多張照片，飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲，引來網民熱議。有清理山上垃圾的義工於帖文下現身留言，指出早於2025年11月在飛鵝山山腰發現一大袋尼龍袋垃圾，由於擔心危險未有理會，至今年約2、3月，他們打開發現內有逾百件胸圍內褲，以及3隻年幼生物，因垃圾量大未有即時撿走。至今年6月左右，他們發現有缺德者將整袋胸圍內褲散佈山坡，於是決定分批撿走，目前已清理完畢。



網民留言笑說，「Tyson Yoshi在飛鵝山開過演唱會？」、「Tyson Yoshi將fans送畀佢嘅bra車上山掉？」、「其實做咩玩到胸圍都唔着返先走，仲要咁多？」、「憑啲款，睇得出年紀層非常廣闊」、「Bra都唔要係諗住真空返屋企？」，同時感謝撿垃圾的義工，「你哋好偉大，向你哋致敬，辛苦你哋」。



近日網上流傳多張照片，飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲，引來網民熱議。（Threads@wtfhahameme）

有網民於Threads發文發相表示，「有義工於飛鵝山道一帶清潔大自然，留下驚人紀錄」。照片見到，飛鵝山一處山坡遍佈大堆髒污的胸圍內褲。

飛鵝山遍佈逾百件胸圍內褲

有清理山上垃圾的義工於帖文下現身留言，指出早於2025年11月在飛鵝山山腰發現一大袋尼龍袋垃圾，「我哋唔敢落去執，因為第一危險，第二都唔知乜嘢嚟嘅」、「我好驚一打開條拉鏈就有個人頭」，故將尼龍袋繼續留在山腰。

我好驚一打開條拉鏈就有個人頭 清理山上垃圾義工

飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲。（Threads@wtfhahameme）

飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲。（Threads@wtfhahameme）

飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲。（Threads@wtfhahameme）

飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲。（Threads@wtfhahameme）

飛鵝山一處山坡遍佈大堆胸圍內褲。（Threads@wtfhahameme）

義工：花近1年分批清理

該義工說，今年約2、3月，他與隊友將尼龍袋從山腰拖上路面，「打開發現裏面有超過100個胸圍底褲」及3隻年幼生物，由於已撿了許多垃圾，故再度放棄撿走，放在路邊。

打開尼龍袋發現裏面有超過100個胸圍底褲 清理山上垃圾義工

該義工表示，至今年6月左右，「我哋發覺呢一袋嘢已經俾某啲X街將佢全部散晒出嚟，佈滿晒成個山坡」，於是先撿走約30件胸圍內褲，7月左右再撿走約20至30件，到8月底撿走了40件，「跟住就俾另外一班義工團隊執埋手尾，從此以後，呢一袋胸圍底褲嘅故事正式落幕」。

有清理山上垃圾的義工於帖文下現身留言，指出早於2025年11月在飛鵝山山腰發現一大袋尼龍袋垃圾（紅圈示）。（Threads@the_night_spyder）

該義工說，今年約2、3月，他與隊友將尼龍袋從山腰拖上路面，「打開發現裏面有超過100個胸圍底褲」。（Threads@the_night_spyder）

該義工說，今年約2、3月，他與隊友將尼龍袋從山腰拖上路面，「打開發現裏面有超過100個胸圍底褲」。（Threads@the_night_spyder）

義工：飛鵝山全方位覆蓋垃圾

該義工指出，「成個飛鵝山全方位覆蓋晒所有垃圾，每1條斜坡、每1個山坡、每1個位置都係垃圾」，「每次都打爆啲袋（滿載），垃圾問題真係好嚴重」，他與其他義工也只是略盡綿力撿垃圾，直言「我每隔大概兩個月去1次就會執到大概10幾20個避孕套加毒品」。

每次都打爆啲袋（滿載），垃圾問題真係好嚴重 清理山上垃圾義工

義工於尼龍袋內發現3隻年幼生物。（Threads@the_night_spyder）

義工於尼龍袋內發現3隻年幼生物。（Threads@the_night_spyder）

網民熱議胸圍內褲來源

「點解要特登將成袋內衣褲運上山掉，有冇可能有大師講到原因」



「其實當初佢點解要長途跋涉咁帶1袋幾百個bra上飛鵝山掉都好撲朔迷離」



「係咪揈隻bra上樹許願」



「可能係個變態佬獵物嚟，你掘開咗佢個寶藏」



「有酒店都忍住唔去要喺個山度，周地都係蟻同蛇」



「不如改名『子孫山』」



「點解啲胸圍尺碼個個都咁巨型」



「咁啲人點落山？唔着內衣？」



「有諗過會唔會黑麻麻亂咁丟之後搵唔返」



「我唔明點解要留低呢啲！黐線！辛苦晒義工！」



該義工指出，「成個飛鵝山全方位覆蓋晒所有垃圾，每1條斜坡、每1個山坡、每1個位置都係垃圾」。（Threads@the_night_spyder）

網民批評丟棄垃圾者

「保護大自然，做個負責任嘅人，請大家自己認領返」



「最討厭係啲人又要行山扮愛大自然，又要亂拋垃圾污染大自然」



「唔幫手執仲要散晒成個山坡都係，呢啲唔單止係XK咁簡單，係人渣！祝佢落地獄先得」



「掉落山腰已經衰，邊啲人渣咁賤，仲要散到成個山頭都係？如果當初有原袋執，就唔使再浪費時間同體力去執」



該義工說，他與其他義工也只是略盡綿力撿垃圾，每次撿走的垃圾量都非常多。（Threads@the_night_spyder）

該義工說，「每次都打爆啲袋（滿載），垃圾問題真係好嚴重」。（Threads@the_night_spyder）

在香港亂拋垃圾有什麼刑罰？

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第4條，任何人士將扔棄物或廢物棄置在公眾地方，即屬違法，一經定罪，違例者最高可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人在郊野公園或特別地區亂拋垃圾，即屬違法，可被檢控，違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。另外，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），違反上述罪行的人士亦可被定額罰款3,000元。

（Threads@wtfhahameme / Threads@the_night_spyder）