星洲男搭地鐵疑吸依托咪酯被截　推撞職員欲搶回電子煙　下場慘了

毒品害人，千萬別試！香港及多個亞洲地區近年出現新興毒品依托咪酯（前稱太空油），禍害不少青少年，新加坡地鐵近日亦發生青年在列車內疑似吸食依托咪酯事件，有乘客舉報後，職員到來將涉事青年帶下車，而且當場沒收其1電子煙。青年雖然腳步浮浮，但仍不停推撞職員想搶回電子煙。當地警方指該名19歲男子涉暴力罪被捕受查，並且正檢驗其電子煙。



青年懷疑在地鐵車廂內吸依托咪酯被帶走，和職員起衝突。（網上圖片）

新加坡傳媒報道，事發於新加坡地鐵湖濱站（Lakeside），8月10日中午12時許，有乘客向職員投訴，指有名青年在列車上吸食電子煙，職員在站內找到該青年兼要求他下車，準備移交執法人員跟進。

青年推撞職員，想搶回被沒收的電子煙。（網上圖片）

青年突失控 推撞職員欲搶回電子煙

在等候期間，該名身穿黑衣上衣、穿短褲的青年突然失控。有目擊者指該青年懷疑在車上吸食「喪屍煙彈」（即依托咪酯，前稱太空油），腳步浮浮行路不穩、精神狀態異常。從他拍攝的畫面所見，青年在閘門旁面對2名職員時表現得極具攻擊性，推撞職員試圖搶回被沒收的電子煙。當時有長者介入，認為職員也表現粗魯，但未能未息衝突。

被警方拘捕 電子煙送往檢驗

地鐵公司回覆當地傳媒指，該青年推撞職員想搶回電子煙，職員當時舉措屬自衛和確保乘客安全，他已因不當行為違反地鐵規定。當地警方指，該名男子19歲涉嫌暴力罪被捕，搜獲的電子煙已送往衛生科學局檢驗，案件仍然在查。

目擊者指，青年腳步浮浮，但仍想搶回電子煙。（網上圖片）

倘含依託咪酯 恐面臨最高2年監禁

據新加坡法例，持有、使用或購買電子煙均屬違法，最高可罰款2,000新加坡元（約1.2萬港元）。若涉及分發、進口或銷售電子煙及其組件，則可被判處最高6個月監禁及罰款1萬新加坡元（約港幣5.85萬）若電子煙內含依託咪酯等受管制物質，違規者可面臨最高2年監禁及1萬新加坡元的罰款。

（綜合）