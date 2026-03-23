港鐵青年吸依托咪酯？車廂吐霧全身抽搐　另有影片揭真相惹熱議

「一齊企硬，唔Take嘢！」近日網上流傳影片，港鐵車廂內有青年疑似吸食毒品「依托咪酯」（前稱太空油），全身抽搐，狀似神智不清。網民紛紛大呼，「即場報警拉人，送去戒毒！」、「想問二手太空油有冇害？喺架車度焗住吸入佢啲二手油咪好無辜」、「其實take嘢時佢哋唔知自己咁樣衰，政府應該sell佢哋take緊嘢個樣，仲更加有阻嚇性」。



不過同日有另1名網民分享同1角度拍攝的影片，配文寫道「幕後花絮」，青年全身抽搐後突然清醒過來露出笑容，令人猜測他並無吸毒，而是在演戲，「條片係假㗎？哇，咁佢啲演技幾好喎」，有網民則說「真又好假又好，差佬應該都會刮佢照肺」。



近日網上流傳影片，港鐵車廂內有青年疑似吸食毒品「依托咪酯」（前稱太空油），全身抽搐，狀似神智不清。（Threads@taishan.1026）

有網民3月22日凌晨零時許於Threads分享1段影片，港鐵車廂內1名穿黑色衛衣及長褲的青年坐在靠近車門位置，雙腿間夾有1塊滑板，其左手拿着1支電子煙，右手拿着1罐酒。

港鐵青年吸依托咪酯？ 車廂吐霧全身抽搐

青年旁若無人般拿起電子煙吸食，吞雲吐霧間全身抽搐，左手劇烈搖晃，疑神智不清，狀似正在吸食「依托咪酯」。

青年旁若無人般拿起電子煙吸食，吞雲吐霧間全身抽搐。（Threads@taishan.1026）

網民批評青年自甘墮落 公眾地方吸食影響他人

影片引來大批網民批評青年，「時代唔同喇！而家high嘢要大庭廣眾先有feel？」、「都真係幾似喪屍，識踩板嘅喪屍，有無人報警幫下佢，佢識唔識落車返屋企都成問題」、「毒品加酒，唔即時上腦就奇」、「正X街，自己墮落已經令父母傷心，仲要喺公眾地方吸食，車廂如果有小朋友， 咪受你條X街影響，應該通知地鐡職員跟進」。

有網民則說，「我想講唔好影衰啲滑板仔，玩滑板係1個健康運動唔好同佢拉上關係」。

青年旁若無人般拿起電子煙吸食，吞雲吐霧間全身抽搐。（Threads@taishan.1026）

青年左手劇烈搖晃疑神智不清，狀似正在吸食「依托咪酯」。（Threads@taishan.1026）

另1段影片：青年抽搐後突然清醒露笑容

同日晚上10時許，有另1名網民於Threads發文分享同1角度拍攝的影片，配文寫道「幕後花絮」。影片見到同1名青年轉動頭部，緊接再次全身抽搐，惟下秒突然清醒過來，向鏡頭方向露出笑容。

有另1名網民發文分享同1角度拍攝的影片，配文寫道「幕後花絮」。（Threads@vapeaftermasterbait）

網民齊估：做戲 VS 藥效過後醒返

網民驚呼，青年於第一段影片中疑是演戲，模仿吸毒後的身體反應，「都話做戲㗎啦，邊度high嘢hi到咁，啲戲假到咁」，也有網民認為「我諗呢幾下係佢藥效過咗之後醒返嘅狀態，但係上1條片係食完太空油嘅反應」。

有網民則批評，「好玩唔玩，黐X線，為咗出名」、「OnX當有趣」，又建議「照舉報佢，1.地鐵車廂內吸煙，2.呢個講戒毒，佢就幫你宣傳吸毒。呢啲垃圾唔撞板過唔識大」。

影片見到同1名青年轉動頭部，緊接再次全身抽搐。（Threads@vapeaftermasterbait）

在港鐵範圍內吸煙、飲食有什麼罰則？

根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，違反規例最高處罰為罰款5,000元。根據《港鐵附例》第27條，在已付車費區域內禁止飲食，違反規例最高處罰為罰款2,000元。

青年下秒突然清醒過來，向鏡頭方向露出笑容。（Threads@vapeaftermasterbait）

吸食依托咪酯對身體會造成什麼影響？

根據警務處網頁資料，吸食「依托咪酯」會引發了一系列身體不良反應，包括血壓下降、肌肉抽搐、惡心、頭痛，甚至昏迷與幻覺。吸食後還會導致強烈的「吊癮」症狀，吸食者難以控制對毒品的渴求，進一步加深身體及心理的傷害。急性毒性症狀包括極度鎮靜、步伐不穩，甚至失去知覺，身體影響可能持續數天至數星期。

販運、製造、管有或吸食依托咪酯刑罰是什麼？

政府於2025年2月14日將「依托咪酯」及其3種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品。在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁7年及罰款100萬元。

（Threads@taishan.1026 / Threads@vapeaftermasterbait / 香港警務處）