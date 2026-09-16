美2鐵騎士公路玩「翹頭」失手　慘變一字馬摔地擦火花　網民怒轟

馬路如虎口，追求一時刺激隨時會賠上性命！美國愛達荷州日前發生1宗驚險交通意外，2名電單車司機在高速公路行駛期間，疑因想大玩「翹頭」特技，未料其中1名司機連人帶車倒地，以近乎「一字馬」姿勢在路面高速滑行並擦出火花。涉事司機奇蹟僅受輕傷，事後2人的行為不僅被網民炮轟，更遭警方票控「魯莽駕駛」。



2名電單車司機在高速公路行駛期間，疑因想大玩「翹頭」特技，未料其中1名司機連人帶車倒地，以近乎「一字馬」姿勢在路面高速滑行並擦出火花。（網上影片截圖）

2名電單車司機在高速公路行駛期間，疑因想大玩「翹頭」特技，未料其中1名司機連人帶車倒地，以近乎「一字馬」姿勢在路面高速滑行並擦出火花。（網上影片截圖）

車陣中高速穿梭 強行「翹頭」肇禍

綜合外媒報道，事發於愛達荷州首府博伊西（Boise）附近的84號州際公路。從網上流傳的影片可以看到，有2輛電單車在車流中高速穿梭，隨後2名司機突然拉起車頭，前輪離地、車頭高高翹起，企圖在公路上表演「翹頭」。然而，其中1名司機因車頭拉得過高，導致車輛失去平衡向後翻側，該名司機瞬間被拋出車外，雙腿張開呈「一字馬」在柏油路面上高速滑行，金屬車身與地面劇烈摩擦並爆出火花，險象環生。

2輛電單車在車流中高速穿梭，隨後2名司機突然拉起車頭，前輪離地、車頭高高翹起，企圖在公路上表演「翹頭」。（網上影片截圖）

2輛電單車在車流中高速穿梭，隨後2名司機突然拉起車頭，前輪離地、車頭高高翹起，企圖在公路上表演「翹頭」。（網上影片截圖）

2輛電單車在車流中高速穿梭，隨後2名司機突然拉起車頭，前輪離地、車頭高高翹起，企圖在公路上表演「翹頭」。（網上影片截圖）

奇蹟生還無大礙 雙雙吃「魯莽駕駛」罰單

救援人員接報後隨即趕抵現場，經檢查確認該名倒地的司機僅受輕傷，並無生命危險。當地警方隨後向2名涉事司機發出「魯莽駕駛」（Reckless driving）告票，警方強調，在車速甚高的公路中進行危險特技，一旦失控翻車，極易導致尾隨車輛閃避不及而引發連環相撞，嚴重危及公眾安全。

其中1名司機因車頭拉得過高導致車輛失平衡向後翻側，該名司機被拋出車外，雙腿張開呈「一字馬」在柏油路面上滑行，金屬車身與地面劇烈摩擦並爆出火花。（網上影片截圖）

其中1名司機因車頭拉得過高導致車輛失平衡向後翻側，該名司機被拋出車外，雙腿張開呈「一字馬」在柏油路面上滑行，金屬車身與地面劇烈摩擦並爆出火花。（網上影片截圖）

網民聲討與警方呼籲

事件曝光後引起網民熱議。有網民批評涉事司機：「幾乎每天都在高速公路上看到有人這樣玩，這種行為真的非常愚蠢。」亦有人嘲諷道：「如果有人擔心的話，請放心，事故中沒有任何1塊混凝土路面受傷。」以及「痛楚就是最好的老師！」。

警方呼籲，道路使用者切勿因一時追求刺激而進行危險駕駛，必須時刻嚴守交通規則。

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