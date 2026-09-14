鶴咀搭車遇排錯隊遊客插隊　行山者指責反被罵：我們有排隊啊！

排隊玩「無限解壓縮」即是插隊！有行山人士於網上發文大呻，在鶴咀行山後排隊乘小巴回筲箕灣，有排巴士隊的遊客見到小巴先到，就插隊衝上小巴，他不滿責罵，插隊者反說有朋友幫忙排小巴隊就不算插隊，還揶揄「香港人哪來的優越感」，令他大感氣憤。



網民無奈道，「真係慘，放假想去郊外輕鬆下都要受氣」，又批評「同無賴講規矩係好難，最鍾意扮無知」、「成日以為自己企喺個站頭就當自己排咗隊，仲要1個排，跟住無限咁多人插隊」。



該行山人士於Threads發文講述事件，指出鶴咀乘車處分了小巴及巴士兩條隊。（Threads@wtfisgoingon6894）

該行山人士於Threads發文講述事件，指出在鶴咀行山後一行3人排隊乘小巴回筲箕灣，乘車處分了小巴及巴士兩條隊，「隔籬仲要棟晒牌寫晒字，盲嘅都識睇」，前面有20人分開了兩邊排隊，怎料當有小巴到達時，排巴士隊的遊客就立刻插隊衝上小巴。

鶴咀搭車遇遊客插隊 行山者指責反被罵

樓主不滿道，「我即刻X佢哋叫佢哋排隊」，怎料插隊者居然說「我們這邊有朋友在排啊，我們也算是有排隊」、「我們不知道這是排哪裏的」。

我們這邊有朋友在排啊，我們也算是有排隊 插隊者解釋

樓主不滿有排巴士隊的遊客見到小巴先到，就插隊衝上小巴。（Threads@wtfisgoingon6894）

樓主：打尖仲要話返我態度不好

樓主於帖文怒斥：「隊頭明明一邊棟咗個巴士牌，一邊係小巴牌，咁都叫唔清楚？最onX係打尖仲要話返我態度不好，我真係得啖笑。上到小巴佢哋仲要繼續嘈，話自己有跟規則，真係無X嘢呀？」

樓主不滿責罵，插隊者反說有朋友幫忙排小巴隊就不算插隊，還揶揄「香港人哪來的優越感」。（Threads@wtfisgoingon6894）

樓主引述他與插隊遊客理論經過

樓主： 嚟香港就要跟香港規矩㗎啦！

遊客： 我們沒有排隊嗎？我們有排隊啊！我們排第一個的耶！

樓主： 小巴隊就係小巴，巴士隊就係巴士！

遊客： 我第二次來香港了，以前……（省略一萬字）……香港人哪來的優越感



樓主說，他最後直接無視插隊者，「佢個friend發現我唔睬佢哋先細聲啲繼續講」。

網民批評插隊者，「同無賴講規矩係好難，最鍾意扮無知」。（Threads@wtfisgoingon6894）

網民：排錯隊咪等於無排隊囉

「次次都係咁，自己做錯就怪人哋有優越感，唔識反省自己」



「朋友排緊隊，關你乜事，你排過嚟咪叫插隊囉」



「排錯隊咪=無排隊囉，成日話唔知扮無知，唔知唔緊要，而家知咪從頭排過囉」



「我以前都好鍾意行山，但係遇到幾次呢啲咁上下嘅人，真係好驚勞氣所以唔行啦！費事激動重病」



網民批評插隊者，「佢哋啲X街成日以為自己企喺個站頭就當自己排咗隊，仲要1個排，跟住無限咁多人插隊」。（Threads@wtfisgoingon6894）

網民：你唔發惡，佢哋會愈嚟愈放肆

「支持你，記得下次要大聲用粗口問候」



「唯一辦法就係X爆佢哋，你唔發惡X爆佢哋，佢哋就會愈嚟愈放肆，視規矩如無物！所以我見到佢哋啲X街唔守規矩就會出聲」



「多謝樓主出聲，唔惡過佢哋就以為自己大晒」



「你要用魔法打敗魔法㗎，道理聽唔明，你淨係可以無賴」



「我都試過，一X攔住佢唔X好畀佢上車」



（Threads@wtfisgoingon6894）