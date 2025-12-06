新加坡組屋大火！疑尿袋爆炸燒屋　２住客逃出拍門拍門叫鄰居速逃

【尿袋／充電寶／爆炸】用任何類型充電器都要注意安全！新加坡有組屋單位日前發生大火，住戶逃生時拍門叫鄰居疏散，稱充電寶（尿袋）爆炸導致火災。鄰居一度拉消防喉嘗試救火，確認單位無人後才逃離現場。從大廈外見到，起火單位內火光熊熊，窗戶被燒毀、屋內牆壁被燻黑。新加坡民防人員趕到撲熄大火，共疏散約50人，2名事發單位住客吸入濃煙送院。



新加坡組屋單位起火，窗戶被大火燒毀。（網上圖片）

新加坡傳媒報道，三巴旺有組屋單位於11月21日早上8時許發生火警，從街外望向起火單位，從窗戶能看到屋內火光熊熊。居民指，事發的3樓有數人嘗試滅火，單位大門打開，但不停有濃煙冒出，大家都不敢進去，警員到場後疏散居屋到樓下避難。

新加坡組屋單位起火，從街外看到單位被大火燒毀，烈焰從窗戶湧出。（網上圖片）

住客大力拍門叫鄰居走 稱尿袋爆炸

事發單位的鄰居表示，住在失火單位的男女住客很大力敲門叫大家逃走，2人看起來很緊張，開門見到走廊已佈滿濃煙，他們說是尿袋突然爆炸導致火災。鄰居見狀和太太各自跑到走廊兩側，拉消防喉嘗試救火，約10分鐘後確認失火單位沒有人，警察到場後才放心離開。

新加坡組屋單位起火，窗戶噴出大量濃煙。（網上圖片）

失火單位2住吸濃煙送院

火警後，失火單位樓下一度封鎖，單位部分牆壁被燻黑，窗戶已被燒毀。新加坡民防部隊指，火勢涉及3樓單位睡房內的物品，民防人員動用一枝水槍撲滅火勢，失火單位的2名住客因吸入濃煙送院，事件一共疏散約50人，正調查火災起因。

當地傳媒指，失火單位住了7人，年紀最小的妹妹和丈夫是戶主，其哥哥、大嫂、姐姐、姐夫和孩子同住。事後兄嫂二人送院，事發時戶主夫婦正在日本旅遊。

（綜合）