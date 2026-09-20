癌末婦「斷氣」入冰棺　兒媳守夜嚇見死而復生　無法吃喝終離世

內地近日發生1宗罕見的「死而復生」事件。1名患癌末期的老婦，被家屬誤以為已經離世，並按當地習俗放入冰棺等待親友奔喪，豈料1日後在靈堂守夜的兒媳竟聽見棺內傳出微弱呻吟聲，家屬開棺後發現竟老婦睜開雙眼，仍有微弱生命表徵，不過老婦無法吃喝，2日後再度離世。事件引發網絡熱議，亦令大眾重新關注醫學上的「假死」狀態及傳統守靈習俗的實際意義。



1名患癌末期的老婦，被家屬誤以為已經離世，豈料1日後老婦睜開雙眼，仍有微弱生命表徵。（AI生成圖片）

9月8日深夜誤判「斷氣」 冷藏冰棺等親人奔喪

綜合媒體報道，事發於河北省滄州河間市留古寺鎮的1個村莊，涉事老婦10多年前患上腦中風，其後確診癌症並已擴散，由於醫院評估無法治癒，家屬遂將她接回家中休養。

9月8日晚，家人察覺老婦呼吸與脈搏微弱得幾近停頓，認定她已經離世，為讓外地親屬趕回見最後一面，家人按當地習俗將她安放進冰棺。家屬當時特意將冰棺調至「冷藏保鮮」模式而非深度冷凍，以免遺體凍硬變形，此細節意外為老婦保留了一線生機。

涉事老婦10多年前患上腦中風，其後確診癌症並已擴散，由於醫院評估無法治癒，家屬遂將她接回家中休養。（AI生成圖片）

守靈聽見棺內呻吟 睜眼兩日無法進食

9月9日傍晚，正在靈前守候的兒媳突然聽到冰棺內傳出微弱的「哼哼」聲，一家人急忙開棺，赫然看見老婦睜開雙眼，仍有微弱生命跡象，隨即將她抬出冰棺照料。9月11日下午，親屬探望時指老婦意識尚存能睜眼，但身體極度虛弱，無法吞嚥水和食物。同日晚上，老婦的生命最終走到盡頭。家人於9月13日為她出殯下葬。

9月9日傍晚，正在靈前守候的媳婦突然聽到冰棺內傳出微弱的「哼哼」聲，一家人急忙開棺，赫然看見老婦睜開雙眼，仍有微弱生命跡象，隨即將她抬出冰棺照料。（AI生成圖片）

「假死」非靈異 臨床死亡不等於真正死亡

事件曝光後，網上曾有質疑聲音，內媒向當地村民及村幹部求證，他們說事件屬實，表示沒有人會拿親人的生死開玩笑，亦有村民說「這個不假，十里八村都知道了」。

內地醫療科普媒體《健識局》報道，這種現象屬於「臨床死亡」階段，若僅憑肉眼觀察或觸摸脈搏極易發生誤判，加上家屬將冰棺設為冷藏模式，低溫環境進一步減緩了新陳代謝，才導致老婦在入棺一日後仍存活。臨床上判定死亡有嚴格標準，需綜合評估頸動脈搏動、自主呼吸、瞳孔狀態及心電圖等指標。由於老婦本身患有嚴重基礎疾病，即使短暫恢復意識，臟器損傷已無法逆轉，兩日後終告不治。

有網民因此重新審視傳統「守靈」的習俗，認為這段觀察期客觀上有助防止誤判及誤葬，亦有人慨嘆，短暫的清醒猶如迴光返照，但至少讓家人得以好好道別。

（綜合）

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