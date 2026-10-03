美國空軍五代機後悔沒雙座？暴增F-15EX訂單至267架尋求破局之策

【軍事】美國戰機一直有雙座型，但F-22和F-35都沒有，原因是五代機的電傳飛控高度先進，現代教練機和仿真系統也具有足夠的仿真能力，戰鬥教練機不再需要了，即使作為戰鬥轟炸機，高度自動化也使得後座飛行員不再必要。



說得沒錯，只是沒有料到戰機變了。

首先，CCA（協同作戰飛機）意味著需要後座飛行員作為空中有人-無人組隊作戰的空中指揮官；其次電子戰的任務也需要後座飛行員分管。所以，雙座的作用已經超過戰鬥教練機了，也超過戰鬥轟炸機。

一架隸屬於美國空軍第6武器中隊的F-35「閃電II」戰機。（美國空軍官網）

問題是，F-22就不說了，反正已經停產了。F-35也不可能有雙座。美國空軍後悔嗎？

在DARPA對先進短距-垂直起落（ASTOVL）研究中發現，採用前置升力發動機或者升力風扇的話，可以實現比「鷂」式的「四立柱」更加合理的氣動佈局，而取消升力發動機或者升力風扇後，騰出的空間可以用於額外的燃油和設備。這樣可以將常規起落戰機和ASTOVL戰機合併為統一的基本設計，通過規模經濟極大降低成本、提高通用性。這導致F-35的產生。

問題是，這樣的設計基點也意味著雙座沒有後座的空間。加長前機身不是不可以，但要大動干戈了。現在幾乎無一例外，都是將後座空間佔用原來的機體一些，而不加長全機機長。F-15、F-16、F/A-18無不如此，代價一般是機內燃油空間。蘇-27創造性地把後座抬高，儘量少佔用機內燃油空間，形成獨特的「駝背」外形。

歐洲鴨式戰機也無一例外，都有雙座型，「鷹獅」最晚，剛首飛了雙座型。而且很明確，主要考慮是CCA的空中指揮任務，否則快40年了，怎麼現在才需要戰鬥教練機？

但美國空軍沒辦法了。怎麼辦？電子戰飛機只能求助於海軍，借調EA-18G，所以美國海軍EA-18G對F/A-18E/F的比例異乎尋常地高，用於艦隊防空的F/A-18E有325架，反艦對地的F/A-18F有250架，電子戰的EA-18G倒有170架（還在增加）。

美國空軍求助海軍，借調用於應對電子戰的EA-18G戰機。（美國海軍官網）

但CCA空中指揮沒辦法了，這需要前出到敵陣中，只有F-22或者F-35才行。但F-22和F-35都沒有雙座型，單座飛行員管不過來。怎麼辦？只好擴大F-15EX的訂購。作為「舊瓶裝新酒」的F-15EX，最初訂購量144架，一度縮減到80架，後來回調到98架，再升高到129架，現在暴漲到267架。

F-15EX本來是作為F-35成本高漲、空戰性能不足的「補漏」之舉，也是給波音（Boeing）補血、維生之舉，在F-47花落波音之前，波音面臨戰機研發和生產斷線的危險，美國必須維持至少兩家戰機公司，所以F-47從一開始就沒有洛克希德（Lockheed Martin）什麼事，除非波音搞砸了。

現在不一樣了，美國空軍真心需要F-15EX。速度在國土防空作戰裏依然重要，不能及時趕到戰場，一切都是空談。沒有足夠的載彈量，一切也是空談。F-15EX近乎輕轟的載彈量也依然重要，噸位為王嘛。

但F-15EX用作國土防空沒問題，用作跟進打擊的戰鬥轟炸機也不錯，作為穿透性戰機，畢竟還是廉頗老矣了。早就不是鷹牆時代了。

但直到F-47，美國空軍別無選擇。F-47是否有雙座？不知道。除非美國空軍對「AI後座」足夠信任，看來還是需要一個人類後座的。

現在後悔也晚了，朝前看吧。要不羨慕嫉妒恨，殲-20S已經飛起來了。

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