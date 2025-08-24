殲-20｢黑武士｣升級版、雙座版料首亮相閱兵　換引擎推力媲美F-35

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，第五代隱形戰機殲-20的升級版「黑武士」殲-20A及雙座版殲-20S出現在近月的綵排中，預測這兩款新型戰機將會在閱兵式上首次亮相。



在綵排中，共有3款殲-20亮相，這包括基礎版殲-20、「黑武士」殲-20A，以及雙座版殲-20S，殲-20S更是全球第一款雙座版第五代重型隱形戰鬥機。

相較於原來銀灰色塗裝的基礎版殲-20，升級版殲-20A最突出的外觀特徵是黑色塗裝，故被軍事迷譽為「黑武士」版。

媒體報道指，外界推測黑色塗裝是新一代隱身塗層，殲-20A換裝了新塗層後，可吸收更寬頻段的電磁波，具有更好的隱身性能；而加高的平滑流線型脊背除優化了飛行時的氣動性能，也能容納更多傳感器設備，加強信息態勢感知能力，提升了遠程偵察打擊戰力。

殲-20A換裝國產渦扇-15「峨眉」引擎

此外，殲-20A又被指已換裝動力更強勁的國產渦扇-15「峨眉」引擎。

報道指，渦扇-15引擎在開啟後燃器時，可產生高達18.5噸的推力，使殲-20A具備無需後燃器，便可達1.8馬赫的超音速巡航力，最高速度可達2.5—2.8馬赫，作戰半徑超過2,000公里，覆蓋範圍遠超第一島鏈。

這些數據使渦扇-15引擎躋身美國最先進隱形戰機的行列，而它18.5噸的推力超越美製F-22戰機F119引擎約16噸的推力，並與美製F-35戰機的F135引擎推力不相上下。

網上瘋傳的新照顯示，中國的全球第一款雙座5代戰機殲-20S似乎已服役。（NiKiTa_32156@X）

殲-20S：全球第一款雙座版第五代重型隱形戰鬥機

7月以來，殲-20S頻繁出現在中國各地上空，大量照片在網絡流傳。據早前外媒《歐亞時報》報道，儘管解放軍方面尚未公開證實殲-20S的服役狀態，但外界普遍認為，流出的最新照片即為其入列證據之一。照片中可見殲-20S機身印有五位數序號，疑似與駐紮在河北省的中國空軍第172航空旅有關。該部隊為解放軍首支接裝殲-20「威龍」戰機的部隊，並兼具高級飛行訓練與作戰預備任務。此外，戰機機身上還印有國徽，顯示其可能已正式編入作戰序列。

分析認為，殲-20S的服役是中國空軍發展史上的重大突破。該機型為全球首見的雙座第五代戰機，目前美國的F-22「猛禽」與F-35「閃電II」均採單座設計，主要考量雷達截面積（RCS）與隱形性能，以及機體重量與敏捷性等因素。

然而，報道指出，雙座設計亦具明顯優勢。例如在訓練與轉型過渡階段，第二名飛行員可協助掌握複雜系統運作；在實戰中，也可分工執行數據融合、電戰操作、無人機協調等任務，提升任務效率與操作負擔的分攤能力。對於深入敵方空域、突破高防空壓力環境下的打擊任務，雙座設計尤具戰術價值。

報道援引專家分析指出，中國選擇發展雙座第五代戰機的戰略考量，可能有助於未來配合無人作戰系統的協同作戰，並更靈活地應對日益複雜的現代空中戰場環境。

