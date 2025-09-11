導盲犬甩雨鞋　熱心途人幫撿回穿上　視障女感激：好溫暖嘅社區！

香港人有愛！有視障女子早前某天黑色暴雨警告取消後帶同導盲犬出門，由於下雨地面濕滑，她為導盲犬的4隻腳穿上雨鞋，以保持乾爽，其間導盲犬於港鐵站雨鞋兩度鬆脫，有熱心途人即時撿起雨鞋並重新為其穿上。視障女子身上的攝錄鏡頭拍下暖心畫面，事後製作成影片於網上分享，網民大讚導盲犬乖巧及感謝伸出援手的途人，帖文更引來男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）留言大讚導盲犬「好乖好叻」。



該視障女子製作影片分享雨天日常，同時感激幫忙的熱心途人。（Threads@seeingeye_yosh影片截圖）

該視障女子於Threads發文發片表示：「導盲犬甩咗水鞋，幸好有街坊即時幫手搵返，好溫暖嘅社區！」她製作了1段近1分鐘影片，分享早前某天黑色暴雨警告取消後，帶同導盲犬小薯出門的日常。

導盲犬甩雨鞋 熱心途人幫撿回穿上

影片見到，女子為小薯穿上雨衣，4隻腳穿上了雨鞋，在天雨路滑下保持腳掌乾爽，她於小薯引領下乘搭港鐵，小薯十分盡責地幫忙尋找座位，待女子坐下後，小薯乖巧地趴在女子兩腿之間地上，小薯會提醒到站，下車後亦引領去搭升降機。

該視障女子早前某天黑色暴雨警告取消後帶同導盲犬出門，由於下雨地面濕滑，她為導盲犬的4隻腳穿上雨鞋，以保持乾爽。（Threads@seeingeye_yosh影片截圖）

視障女子於導盲犬小薯引領下乘搭港鐵。（Threads@seeingeye_yosh影片截圖）

視障女發文感激：好溫暖嘅社區！

走到閘機前，小薯其中1隻雨鞋不慎鬆脫，有熱心女途人立即撿起幫忙穿上。在出口上樓梯時，女子聽到外面正下着大雨，沒料到準備出去時小薯另1隻雨鞋再鬆脫，幸再獲熱心男途人幫忙穿上。女子於影片配字幕，感謝伸出援手的途人。

走到閘機前，小薯其中1隻雨鞋不慎鬆脫，有熱心女途人立即撿起幫忙穿上。（Threads@seeingeye_yosh影片截圖）

準備出去時小薯另1隻雨鞋再鬆脫，幸再獲熱心男途人幫忙穿上。（Threads@seeingeye_yosh影片截圖）

網民讚賞熱心途人：多謝善心人嘅幫忙同包容

影片引來網民大讚導盲犬乖巧，「好叻好乖又好得意，想睇多啲日常」、「狗狗嘅水鞋真係好可愛，惡劣天氣都仲要出門，辛苦了姐姐同埋狗狗，你哋記得慢慢咁行，希望你地喺惡劣天氣嘅情況底下，亦都唔會跣親或者跌倒」、「導盲犬工作一定要大力支持同愛護」。有網民亦讚賞熱心途人，「香港人好有愛」、「香港很多善心人士，大家對寵物很友善」、「多謝善心人嘅幫忙同包容，令到世界更和諧更美好更有愛」。

不過，有網民留言質疑狗隻不需要穿鞋，指出「其實狗隻係唔使着鞋，除非地下太熱，係人類覺得靚/過分保護」，結果引來不少網民留言反駁及解釋有需要穿鞋原因，「8號波又大雨，衝到成地碎石垃圾整親隻狗係唔係你包先？唔好講咩咁你可以唔好出街」、「你自己覺得為貪靚啫，其實如果濕咗又抹唔乾，好易發炎」、「佢係工作犬，落雨帶主人出街對腳會濕晒，濕咗未必可以即時吹乾，如果一路醃住好大機會有皮膚病㗎，所以佢着對鞋保護下係好正常啦」、「眼睛正常嘅人都未必100%肯定可以吹乾腳板底毛，更何況視障人士？濕住唔乾會趾間炎」、「我狗狗試過俾細石仔𠝹開兩隻腳趾中間，難止血，打風多垃圾多雜物碎片好危險」。

帖文引來男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）留言大讚導盲犬「好乖好叻」。（Threads截圖）

視障女子：雨鞋唔小心買大咗，所以容易甩

視障女子其後回覆網民留言時表示，因在網上見到有狗隻雨鞋售賣，故買來試試，「我嘅狗仔唔太鍾意隻腳濕濕，佢又願意着，咁就試下囉」，但「唔小心買大咗少少，所以容易甩」。