大媽搭港鐵運大型盆景　高過人僅用綁繩拉住　網民斥危險憂砸親人

港鐵非運貨列車！網上流傳照片，有大媽乘搭港鐵運送大型盆景，並僅用綁繩拉着，惹來網民批評「呢盤嘢起碼過萬，咁都唔call車運？」、「call架van仔好貴咩」，又擔心盆景會倒下弄傷其他乘客，「其實有危險性喎，隨時會砸親人」、「一個急煞隨時死幾個」。



若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。



網上流傳照片，有大媽乘搭港鐵運送大型盆景。（「香港交通及突發事故報料區」圖片）

近日facebook多個群組流傳港鐵車廂內有大型盆景的照片，有網民於「香港交通及突發事故報料區」轉載相關照片，發文揶揄「綠化地鐵車廂」。

大媽搭港鐵運送大型盆景

照片見到，港鐵車廂內車門前放有比人還高的大型盆景，1名穿桃紅色長袖上衣的大媽用手拉着盆景的綁繩，盆景四周均站有乘客。

大型盆景比人還高，1名穿桃紅色長袖上衣的大媽用手拉着盆景的綁繩。（「香港交通及突發事故報料區」圖片）

網民斥大媽：有錢買植物無錢叫貨van

網民留言批評大媽，「有錢買植物無錢叫貨van」、「而家知啲van點解冇乜生意」、「搭兩蚊車仲可以送貨，佢着數晒啦」，又揶揄「GoGo鐵真係幾方便，3分鐘一班」。

若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。（資料圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。