有片│港鐵大媽與阿伯MMA：打人啊！阿伯脫衣逃走　警尋大媽結局曝

當街拉扯所為何事？本港社交平台Threads近瘋傳「港鐵大媽大戰阿伯」影片，顯示港鐵大圍站A出口位置有大媽與阿伯糾纏，其間大媽奮力拉扯阿伯上衣，笑容滿面稱「打人啊」，阿伯掙脫不果，露出尷尬表情，最終阿伯要「金蟬脫殼」，脫去上衣逃走，大媽則坐在地上哭喊。現場有途人表示「報咗警喇」。



影片引來網民熱議，「好黐線」、「阿伯走遲一步連褲都無埋」、「阿伯真係慘無啦啦俾人屈」。也有不少網民認出大媽真身為「大圍名物」，常常「擋車報警」，「之前就企人哋架車前面，而家進化到埋身肉搏」。



警方回覆《香港01》表示，9月20日中午12時許接報，港鐵大圍站A出口外發生拉扯紛爭，警員到場時雙方已離開，現場沒有發現，事件列雜項處理。至9月21日，警方經調查後，連同社工於大圍圍方2樓240號鋪外尋獲該名46歲女子，她最終由救護車送往沙田威爾斯親王醫院接受治療，案件列作「懷疑精神紊亂人士」處理。



港鐵大圍站A出口位置有大媽與阿伯糾纏，其間大媽奮力拉扯阿伯上衣。（Threads@0gay1joke）

「港鐵阿嬸大戰阿伯，阿嬸成功獲得原味底衫1件」。有網民於9月20日在Threads發布影片，顯示港鐵大圍站A出口位置有大媽與阿伯糾纏，最終阿伯要脫衣逃走，畫面震撼。

【影片直擊】港鐵大圍站大媽拉扯阿伯：打人啊！ 阿伯甩鞋掙扎

影片長38秒，看到港鐵大圍站A出口位置，1名穿連身裙大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯拖鞋甩脫，全力掙扎也未能脫身。

大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯全力掙扎也未能脫身。（Threads@0gay1joke）

大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯全力掙扎也未能脫身。（Threads@0gay1joke）

大媽猛力拉住阿伯上衣，笑容滿面喊「打人啊」，阿伯全力掙扎也未能脫身。（Threads@0gay1joke）

這時途人圍觀起哄，大媽繼續大叫「打人啊！」，阿伯則露出尷尬表情，反駁「我俾人打啊」，又說「警察啊」，然而大媽一直拉住衣衫不放，阿伯還是無法脫身。

大媽奮力拉扯 阿伯「金蟬脫殼」脫衣赤膊逃走

最終阿伯趁大媽坐在地上，主動脫去上衣「金蟬脫殼」，赤腳赤膊下轉身逃走。大媽見狀伸手想抓住阿伯的短褲，但阿伯腳步更快，大媽沒有得手，抱着阿伯上衣坐在原地。有途人表示「報咗警喇」。影片至此結束。

阿伯最終主動脫去上衣「金蟬脫殼」，赤腳赤膊下轉身逃走。（Threads@0gay1joke）

阿伯最終主動脫去上衣「金蟬脫殼」，赤腳赤膊下轉身逃走。（Threads@0gay1joke）

阿伯最終主動脫去上衣「金蟬脫殼」，赤腳赤膊下轉身逃走。（Threads@0gay1joke）

網民批大媽離譜：黐線

網民看過影片震驚，批評大媽離譜：

「CXS（黐X線）」



「阿伯走遲一步連褲都無埋」



「阿伯爭啲連底褲都保唔住」



「阿叔好彩，金蟬脫殼甩到身」



「個阿伯敗走好好笑，唔講以為俾人捉姦」



「有啲人仲覺得好好笑，試下係女仔俾男人扯甩衫褲鞋要跑走」



「阿伯真係慘無啦啦俾人屈」



網民看過影片震驚：「阿伯走遲一步連褲都無埋！」（Threads@0gay1joke）

揭大媽真身為「大圍名物」

也有不少網民認出大媽真身為「大圍名物」，常常「擋車報警」：

「哇 這個大圍名人嗎，專門擋車報警的那個大嬸！我上海人都知道她很出名。哈哈」



「之前就企人哋架車前面，而家進化到埋身肉搏」



「好恐怖，見到佢真係要兜路走」



不少網民認出大媽真身為「大圍名物」，常常在多區「擋車報警」。（Threads@tommy_8_19）

不少網民認出大媽真身為「大圍名物」，常常在多區「擋車報警」。（Threads@tommy_8_19）

不少網民認出大媽真身為「大圍名物」，常常在多區「擋車報警」。（Threads@tommy_8_19）

警尋獲涉事女子 送沙田威爾斯親王醫院接受治療

據了解，涉事女子46歲。警方昨日中午先後接獲兩宗報案。第一個報案涉案女子報案，指自己較早前於大圍站與人爭執的影片被放上網，遭到網上欺凌。第二宗報案是社工，指該名46歲女子需要到醫院覆診，但不在家。社工持有醫院精神科醫生所簽署的信件，要求女子強制送院覆診。

警方經調查後，連同社工於大圍圍方2樓240號鋪外尋獲該名46歲女子，由警員的隨身攝錄機拍下由社工對涉案女子的醫生信件內容，她最終由救護車送往沙田威爾斯親王醫院接受治療。案件列作「懷疑精神紊亂人士」處理。

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。