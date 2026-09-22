3.5米迷路巨鯊滯留釜山成頂流！　化身網遊《Bukang-i回家之路》

韓國釜山北港日前出現1條長達3.5米的迷路鯊魚，然而，這條鯊魚未有引發恐慌，反而以「Bukang-i（北港鯊）」的暱稱迅速成為全韓的網絡焦點，短短數天吸引數萬人「朝聖」。這股「鯊魚熱」不僅帶動周邊商品甚至股票急升，更蔓延至遊戲界，有網民開發的1款名為《Bukang-i回家之路》（부캉이의 집으로 가는 길）的網頁遊戲橫空出世，在網上引發熱烈迴響。



韓國釜山北港日前出現1條長達3.5米的迷路鯊魚，然而，這條鯊魚未有引發恐慌，反而以「Bukang-i（北港鯊）」的暱稱迅速成為全韓的網絡焦點。（Facebook圖片）

有網民開發的1款名為《Bukang-i回家之路》（부캉이의 집으로 가는 길）的網頁遊戲橫空出世，在網上引發熱烈迴響。（網上圖片）

迷途鯊魚滯留5日 成為釜山頂流

綜合韓媒報道，9月18日上午約8時57分，韓國釜山東區北港海濱公園的水路內，發現1條長約3.5米的鯊魚，海濱公園隨即湧入大量遊客觀賞，3日內累計近3萬人次。韓國國立水產科學院推測，鯊魚可能因追逐隨水溫上升而增多的暖水性魚群誤入水路，加上水路兩端略有彎折，導致牠未能找到出口。截至9月22日，鯊魚已滯留五天，網民取「北港」（Bukhang）發音，為鯊魚取名「Bukang-i」。熱潮愈燒愈旺，更催生出爆紅網頁遊戲，一時間風靡網絡社群。

韓國釜山東區北港海濱公園的水路內，發現1條長約3.5米的鯊魚，海濱公園隨即湧入大量遊客觀賞，3日內累計近3萬人次。（Facebook圖片）

韓國釜山東區北港海濱公園的水路內，發現1條長約3.5米的鯊魚，海濱公園隨即湧入大量遊客觀賞，3日內累計近3萬人次。（Facebook圖片）

《Bukang-i回家之路》上架即瘋傳 助鯊魚「游回家」

自9月22日起，免費網頁遊戲《Bukang-i回家之路》在韓國網絡社群急速傳播，遊戲以該條鯊魚為藍本，最終目標是協助牠安全游回大海。玩家需要操控Bukang-i，避開垃圾等障礙物，並吞食鯖魚增加移動距離，游得越遠成績越好。有趣的是，遊戲中更設有「Neukgu的力量」道具，致敬今年4月於大田O-World動物園逃脫的野狼，玩家獲取道具後可瞬間增加5米移動距離。截至目前，榜首玩家紀錄已達4,012米。遊戲玩法簡單且緊貼時事，寄託了網民盼望鯊魚早日回歸大自然的心願，短短一天內已席捲各大網上論壇。

自9月22日起，免費網頁遊戲《Bukang-i回家之路》在韓國網絡社群急速傳播，截至目前，榜首玩家紀錄已達4,012米。（網上圖片）

鯊魚熱潮持續發酵，不少網民提出幽默建議，例如「將釜山巨蛋建成鯊魚形狀」及「將球隊改名為樂天鯊魚」等。（網上圖片）

鯊魚熱潮持續發酵，不少網民提出幽默建議，例如「將釜山巨蛋建成鯊魚形狀」及「將球隊改名為樂天鯊魚」等。（網上圖片）

網民創意無限 迷路鯊魚展現城市溫情

《Bukang-i回家之路》的爆紅展現出民眾獨特的數碼創意和城市溫情，鯊魚熱潮持續發酵，不少網民提出幽默建議，例如「將釜山巨蛋建成鯊魚形狀」及「將球隊改名為樂天鯊魚」等。釜山東區政府亦順勢在社交平台舉辦與「Bukang-i」相關的中秋許願活動，抽獎送出便利店禮券。釜山市政府目前已加派50多名保安人員維持現場秩序，以確保這條鯊魚最終能安全游回深海。

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