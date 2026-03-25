後生仔女疑插隊搭巴士　圍坐地板樓梯飲可樂　司機開咪勸籲即站起

乘搭巴士時要遵守規則！有巴士乘客於網上發文公審，指多名年輕男女參與完國際潮流文化盛事ComplexCon後，插隊上巴士，兼坐在車廂地板，更有女生喝可樂，開罐時灑到四周。巴士司機忍不住開咪勸籲，該群乘客才站起來。



網民批評，「其實地下咁污糟點解咁多人肯坐」、「咁後生就攰到企唔到？」，又直言行為危險及自私，「一煞車佢哋就好似蕃薯咁左碌右碌」、「首先剎車會碌咗出去，第二係阻住通道」。



有巴士乘客於網上發文公審，多名年輕男女參與完國際潮流文化盛事ComplexCon後，插隊上巴士，兼坐在車廂地板，更有女生喝可樂。（Threads@ikkuywal）

ComplexCon於2026年3月21日至22日在亞洲國際博覽館舉行，是國際潮流文化盛事，匯聚最新潮流、流行文化、音樂、藝術、美食、創新科技及產業等多種元素。

後生仔女插隊搭巴士 坐車廂地板樓梯飲可樂

有巴士乘客3月22日晚上11時許於Threads發文發片，批評多名年輕男女參與完ComplexCon後，乘搭巴士的多個不文明行為。

1名男生坐在往上層的樓梯口。（Threads@ikkuywal）

巴士司機開咪：後面的人請勿坐地板

樓主表示，「我知ComplexCon大家都好攰」，但稱該群男女「插隊」及「坐地下」，最終巴士司機「睇唔過眼，忍唔住用普通話開咪『後面的人請勿坐地板』」，然後該群男女就「你眼望我眼，死死地氣起返身」。

照片見到，1輛龍運巴士下層車廂內，3名女生背靠行李架坐着、4名女生坐在輪椅停放區，1名男生則坐在往上層樓梯口，阻塞車廂通道。其中有女生拿着1罐已開蓋可樂，樓主說「我望住佢開個蓋，仲要倒瀉，漏到周圍都係」。

3名女生背靠行李架坐着，4名女生坐在輪椅停放區。（Threads@ikkuywal）

3名女生背靠行李架坐着，4名女生坐在輪椅停放區。（Threads@ikkuywal）

網民批評：個畫面好肉酸

網民批評該群男女，「當自己屋企」、「個畫面好肉酸」、「佢坐完地，又周圍坐，其實整污糟埋啲凳！」、「我真係見識少，坐咁多年巴士，我都未見過有人咁樣坐喺巴士地板到」，又認為「應該要寫封讚賞司機嘅信畀巴士公司」。

巴士司機忍不住開咪勸籲「後面的人請勿坐地板」，該群乘客才站起來。（Threads@ikkuywal）

龍運巴士乘客須知：嚴禁阻塞樓梯及閘門通道、嚴禁飲食

龍運巴士乘客須知提到，登車後應行入車廂內部，嚴禁阻塞樓梯及閘門通道；嚴禁於車廂內飲食、吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。

（Threads@ikkuywal）