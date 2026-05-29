東鐵夫婦羅湖站插隊搶位坐　推小孩爆罵戰　目擊者：仲推細路阿媽

乘搭港鐵應互諒互讓，守好秩序排隊上車。網上近日流傳影片，有港鐵乘客近日乘搭東鐵綫在羅湖站上車時，目擊1對夫婦想「打尖」上車，「一嘢插到最前」，被其他乘客阻止後返回隊尾，卻又在閘門打開一刻撞開小孩及其母親衝入車廂「搶位坐」。結果，小孩父母上車後和被指插隊的夫婦激烈爆粗理論，但有身材高大的「和事佬」阻止未有令事態升級。



網民鬧爆打尖行為，另有目擊者透露，當時插隊丈夫曾解釋自己沒看到有小孩，「但其中一個被推得最勁嘅小朋友，都已經高到成人膊頭位，根本冇可能睇唔到」。



插隊的男子被小孩的父母問：「你老竇老母點教你排隊㗎？」（Threads@ cyanyiing）

東鐵綫羅湖站夫婦打尖「一嘢插到最前」

樓主在Threads發文發片，指1對夫婦在東鐵綫羅湖站上車時「打尖」，「全部人都正正常常排隊，個阿叔一嘢插到最前」，因被其他乘客罵才「死死地氣排返後面」，結果一開門時，夫婦撞開別人的小孩衝入車廂內「搶位坐」，「個男人仲要出手推人哋細路個阿媽」。

被指插隊的男子激動反擊，問小孩的父母「你老竇老母點教你做人呀」。（Threads@ cyanyiing）

小孩父嬲爆：你老竇老母點教你排隊㗎

影片所見，相信是小孩父母正喝罵插隊夫婦，「你老X，你阿媽有冇……」、「你老竇老母點教你排隊㗎」。穿黃色上衣、啡色褲及戴眼鏡的插隊男反擊稱「你老竇老母點教你做人呀」、穿淺藍色上衣、牛仔褲及戴眼鏡的插隊婦指「你㧬（推）我幾多次呀，你講咁多X話做乜嘢呀、你講咁多X話做咩野呀」，認為自己也有被人推撞。

黑衣男子全程當「和事佬」，阻止雙方靠近。（Threads@ cyanyiing）

插隊男：你想蝦女人呀

插隊男疑指住小孩父母的方向，質問「你想蝦女人呀，你想打女人呀？你有本事你打女人呀？」，小孩父親指「你㧬我老婆先㗎」。插隊男指自己「得閒」繼續爭論下去，小孩父親未有示弱，稱「你好得閒呀，你想玩我同你玩」。

雙方爭執期間，一直有名黑衣男子站在雙方人馬中間，阻止雙方靠近，事態未有升級。樓主表示，插隊男「想撩人隻揪」，但未有真的大打出手，「後尾仲影返我哋話我哋錯，錯唔道歉仲大大聲」。

插隊妻認為自己也有被推撞，指住小孩父母罵「你講咁多X話做乜嘢呀」。（Threads@ cyanyiing）

網民批評插隊行為「咁X鍾意打尖」，揶揄插隊男「理虧就推個老婆出嚟送死，鬧X人蝦女人叫人打女人，笑到X街」。

另一目擊者稱小孩媽媽曾勸勿推撞：前面仲有3個小朋友

另有聲稱在場乘客指，該對夫妻一開始已不排隊「插去隊頭」，被眾人批評後才返回隊尾，「仲取笑我哋呢啲乖乖排隊嘅人」。當時有人問「排隊有咩好笑」，他們就開口罵人，開門一刻還衝上前想搶先入車廂，小孩的媽媽勸插隊婦不要逼，稱前方尚有3名小孩正排隊上車，但該婦人「直接出手推個細路」。

該乘客續指，上車後該對父母先安頓好孩子才前去和插隊夫婦理論，初時插隊男辯稱沒看到有小孩，「但其中一個被推得最勁嘅小朋友，都已經高到成人膊頭位，根本冇可能睇唔到」。結果雙方在車上大聲吵架。

（Threads@ cyanyiing）