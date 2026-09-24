龍島朱古力發霉變酸　女生咬開驚揭憂腸胃炎　龍島：該款全面下架

朱古力表面出現白斑是正常的可可脂或糖分結晶的「起霜」現象，若出現綠色霉菌就屬發霉，絕不可食用！有港女生於網上發文表示，光顧龍島（Lucullus）購買「買三送一」朱古力，詎料贈送的港式奶茶味朱古力味道發酸，驚揭內餡發霉。女生說，買回家後將朱古力放進雪櫃冷藏，並於翌日進食，質疑「1日時間唔會發霉發到咁誇張吧」，擔憂會引致腸胃炎。



網民驚呼，「發到以為中間係薄朱（薄荷朱古力）」、「發霉發到咁！好彩你無全粒吞」、「發到咁樣唔知擺咗幾耐喎，有時經過會望下啲公仔朱古力，但唔知擺幾耐先清一輪」，建議「即刻報食環，原封不動等佢哋嚟收走」。



龍島回覆《香港01》查詢時表示，非常重視是次事件，在獲悉相關情況後，已即時將相關港式奶茶味朱古力全面下架；同時，客人亦隨即到店安排了全單退款，在取得客人聯絡資料後，團隊已第一時間主動聯繫顧客表達關切慰問，並與客人安排回收相關產品，目前團隊正全力就事件原因進行深度調查與跟進。



根據食物安全中心資料，因進食發霉食物而引致急性中毒的事故並不常見。然而，某些霉菌（例如煙曲菌）可感染人類，尤其是免疫力較弱的病人。此外，某些霉菌可產生對人類有害的有毒物質，稱爲霉菌毒素。而消委會網站則有教導正確的朱古力儲存方法，購買及儲存小貼士，指出朱古力容易吸收氣味，而且不適合存放於溫度太低的地方，因此雪櫃並非儲存朱古力的最佳地方。



有港女生於網上發文表示，光顧龍島（Lucullus）購買買三送一朱古力，詎料贈送的港式奶茶味朱古力味道發酸，驚揭內餡發霉。（Threads@lau_kh_）

該女生於Threads發文發相大呼，「真係救我的命，我第一次買Lucullus咁貴粒嘅朱古力，X你琴日買今日食，心諗點解酸酸的，我明明買咗港式奶茶，X你發霉，怪唔之得買3送1啦，仲要送呢1粒，1日時間唔會發霉發到咁誇張吧」。女生指出，其餘購買的3粒都是正常沒發霉，「果然送嘅都冇好嘢」。

龍島朱古力發霉變酸 女生憂腸胃炎

女生直言，「我真係冇辦法相信，負評啊！我冇辦法相信貴價朱古力會出現啲咁大嘅失誤」，表示「我返到屋企即刻擺落雪櫃㗎」，崩潰道「我腸胃炎嘅話你（龍島）要負全責啊！」。

女生指出，其餘購買的3粒都是正常沒發霉，「果然送嘅都冇好嘢」。（Threads@lau_kh_）

網民：發霉食落肚真係可大可少

「切面發霉都好奇特下」



「點解可以成粒發到咁，驚食物中毒多啲」



「1粒咁樣唔知佢仲有幾多放咗喺未賣嘅入面」



「希望你冇吞到落肚，因為呢啲霉菌可以好毒」



「如果發到咁樣，應該係中間有空氣先至會係咁！」



「Mould（發霉）到成粒薄荷朱古力咁零違和感都唔簡單」



「發霉食落肚真係可大可少，希望你去多幾次廁所就無事」



「仲要外面望落無乜嘢，小朋友食嘅話成粒啪就XK，希望你無咩事，成粒都係菌，記得搵嘢封住雪住先，可以報食環？」



龍島回覆《香港01》查詢時表示，非常重視是次事件，在獲悉相關情況後，已即時將相關港式奶茶味朱古力全面下架。（非涉事分店／OpenRice圖片）

龍島：相關港式奶茶味朱古力已全面下架

龍島回覆《香港01》查詢時表示，非常重視是次事件，在獲悉相關情況後，已即時將相關港式奶茶味朱古力全面下架；同時，客人亦隨即到店安排了全單退款，在取得客人聯絡資料後，團隊已第一時間主動聯繫顧客表達關切慰問，並與客人安排回收相關產品，目前團隊正全力就事件原因進行深度調查與跟進。

龍島指出，有關龍島的朱古力產品銷售準則，所有產品均嚴格按照最佳食用期發售，並於最佳食用期前7天下架報廢。為確保朱古力能保持最佳品質，龍島建議顧客購買朱古力後，應將產品存放於乾燥處，理想溫度為18°C–20°C，亦可放入雪櫃冷藏，如購買散裝朱古力，門市職員會即時提示客人相關儲存注意事項；其他禮盒類產品的儲存指引亦有標示於包裝盒底上。

龍島表示，感謝媒體與公眾的關注，承諾會繼續嚴格把關，致力為顧客提供高品質的產品與服務。

根據食物安全中心資料，因進食發霉食物而引致急性中毒的事故並不常見。然而，某些霉菌（例如煙曲菌）可感染人類，尤其是免疫力較弱的病人。此外，某些霉菌可產生對人類有害的有毒物質，稱爲霉菌毒素。（Unsplash圖片）

食安中心：進食發霉食物引致急性中毒不常見

根據食物安全中心資料，因進食發霉食物而引致急性中毒的事故並不常見。然而，某些霉菌（例如煙曲菌）可感染人類，尤其是免疫力較弱的病人。此外，某些霉菌可產生對人類有害的有毒物質，稱爲霉菌毒素。人類可通過進食受污染的食物或進食產自以受污染飼料餵飼的動物的食物（例如奶類），直接或間接攝入霉菌毒素。

3大食物常見霉菌毒素

黃曲霉毒素：

黃曲霉毒素是毒性最強的霉菌毒素之一，最常見於穀物、油籽、香料及木本堅果。攝入大量黃曲霉毒素可引致急性中毒 (即黃曲霉毒素中毒)，令肝臟受損並有可能致命。長期進食受黃曲霉毒素污染的食物可引致肝癌，其中受乙型肝炎病毒感染的人士如同時攝入黃曲霉毒素，其患上肝癌的風險比非乙型肝炎病毒感染者要高許多。



棒曲霉素：

棒曲霉素最常見於腐爛的蘋果及蘋果製品，包括蘋果汁。人類攝入過量棒曲霉素可引致噁心、胃腸道不適及嘔吐。



脫氧雪腐鐮刀菌烯醇：

脫氧雪腐鐮刀菌烯醇又稱嘔吐毒素，穀物(尤其是小麥及玉米)最容易受污染。脫氧雪腐鐮刀菌烯醇最令人關注的健康問題，是攝入後可能於短時間内引發急性疾病，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等。



食安中心建議市民，保持均衡和多元化的飲食，以免因偏吃某幾類食物而過量攝入包括霉菌毒素在内的污染物。（Unsplash圖片）

如何降低食物發霉及攝入身體的機會？

購買食物時應光顧可靠的店鋪，妥善貯存食物（例如按照生產商的指示，貯存於陰涼乾燥處）。



食物如有發霉或損壞迹象，便應棄掉。



每次只買少量食物並盡快用完，以防食物發霉。



遵循食物安全中心與其他國際機構發出的相關指引。



保持均衡和多元化的飲食，以免因偏吃某幾類食物而過量攝入包括霉菌毒素在内的污染物。



消委會指出，朱古力容易吸收氣味，而且不適合存放於溫度太低的地方，因此雪櫃並非儲存朱古力的最佳地方。（Unsplash圖片）

此外，消委會網站亦有教導正確的朱古力儲存方法，購買及儲存小貼士。

朱古力的儲存方法

朱古力宜儲存於乾燥及陰涼地方，避免高溫或受陽光照射。最佳儲存環境為溫度約15-18°C及相對濕度50%以下。朱古力容易吸收氣味，而且不適合存放於溫度太低的地方。因此，雪櫃並非儲存朱古力的最佳地方。如需放進雪櫃，可先把朱古力放進密實盒或袋內，以防止吸收雪櫃內的氣味及濕氣，避免脂霜或糖霜的產生。



購買及儲存朱古力小貼士

揀選預先包裝的朱古力產品時，宜參考包裝上的成分表和營養標籤（如有），選擇適合自己的產品。



製造朱古力的廠房多會同時製造含堅果的朱古力。有食物過敏的消費者於揀選時，宜參考包裝上的成分表以瞭解朱古力含有及可能含有的致敏原。



如果不能一次吃完整排朱古力，應把朱古力封好，存放於乾燥及陰涼的地方，或與他人一同分享。



儘管朱古力含多種營養素，消費者應留意食用分量，並在進食朱古力後減少於其他膳食中攝取脂肪及糖的分量，以免吸收過量的脂肪和糖，影響健康。



（Threads@lau_kh_ / 食物安全中心 / 消委會）