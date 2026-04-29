電子煙4.30起禁　何謂「另類煙用物質」？有煙機違法否？一文看清

由4月30日（本周四，明日）起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高更可被罰款5萬元及監禁6個月。



不過，何謂「另類煙用物質」，又是否包括煙機？何謂「公眾地方」？警方會否執法？煙民在商業大樓的辦公室或廁所吸食會否違法？下文將逐一講解。



由今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片／鄭子峰攝）

由今年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，屆時任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈。（資料圖片／海關圖片）

1. 何謂管有另類煙用物質？有煙機是否違法？

由今年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，屆時任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。

故此，只管有煙機但無煙彈、煙枝等並不屬違法。醫衞局副秘書長李力綱曾表示，有市民指煙機具收藏價值，將視乎修例後成效才決定未來是否禁煙機。

僅管有煙機並不犯法。（Reuters）

2. 違法罰則如何？

管有少量另類煙用物質（即不多於5個煙彈、或5毫升煙用物質、或100支加熱煙支、或100卷草本煙）並用作非商業用途，定額罰款港幣3,000元；或一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣10,000元。

管有多於上述數量指明另類吸煙產品，即屬增責因素，須以檢控形式而非定額罰款處理。一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣50,000元及監禁6個月。

3. 不得在公眾地方管有另類吸煙產品，但何謂「公眾地方」？

衞生署指，在《吸煙（公眾衞生）條例》第371章，已為「公眾地方」作出定義，相信執法人員具有豐富經驗作出判斷，例如不能隨意進入的私人住宅便不屬公眾地方。

翻查上述條例，「公眾地方」的定義包括︰公眾於當時有權進入或獲准進入的地方，不論是憑繳費或其他方式進入，以及任何處所的共用部分，即使公眾無權進入或不獲准進入該共用部分。

4. 若旅客在公眾地方管有另類吸煙產品，將如何處理？

衞生署指，控煙酒辦的執法一視同仁，但衞生署會針對旅客在口岸及飛機上加強宣傳。署方又指，由2025年第4季開始已轉用附有二維碼的電子告票，即市民及旅客可通過多個電子支付平台繳交罰款，包括轉數快、支付寶或雲閃付等，避免他們因沒有帶備足夠現金而無法付款。

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（資料圖片／鄭子峰攝）

5. 煙民在公司廁所吸食另類煙產品是否「安全」？

若按上述《條例》的定義，私人住宅單位理應不屬公眾地方，惟在寫字樓的辦公在或廁所吸食另類煙，控煙酒辦能否執法？衞生署承認執法上存在困難，雖然法例規定控煙酒辦人員可進入商業處所，惟執法人員不像警方可取得搜查令，通常採用敲門或按門鈴的方式進入相關處所。

署方又指，執法人員主要通過目測「眼見為實」，成為案件中第一證人作出檢控，即使廁所傳出疑似另類吸產品的煙味，也無足夠證據，只能夠加強巡查及教育負責人管理下屬的行為，以較為軟化的方式改善情況。

6. 除了衞生署控煙酒辦外，警方是否同樣有權執法？

據了解，警方有權檢取指明另類煙產品，以及執行另類吸煙產品禁令。換言之，若警察在公眾地方發現任何人攜帶或吸食另類煙產品，便可按條例執法。

惟警務處處長周一鳴4月25日表示，新法例的主要執法單位是控煙辦，警方不會「主動執法」。 他又說，警方若遇到相關個案，會檢取證物，並記錄涉案人士的資料，將個案轉介控煙辦，有需要時亦會採取拘捕行動。

7. 如手頭上仍有另類吸煙產品，可如何棄置？

衞生署指，由2026年4月1日至4月29日，將在四個地點設置另類吸煙產品棄置箱，供有需要的市民使用。

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