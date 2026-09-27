東鐵頭等女子疑行李篋撞人！被罵反斥：你班垃圾、中秋流流冇運行

中秋佳節本應和氣，但衝突說來便來！Threads流傳2段影片，樓主用文字講述內情，指中秋北上的東鐵頭等車廂內，片中女子上車期間，其行李篋撞到其他人，「跟住人哋話佢嘅時候，佢唔認，仲鬧返人哋，仲話港鐵職員蝦佢1個女人仔」。其中1段影片長約1分鐘，港鐵職員已經到場遮擋鏡頭，難以看清楚眾人，但現場傳出雙方罵戰，因環境嘈雜，依稀聽到片中女子在吵鬧，而1名白衣男子表示「你講粗口就唔啱啦」，女子怒斥「圍住（我）喺度鬧，成班男人」、「圍住個女人」、「你班男人唔醜㗎？」。



相信女子被多人圍着，當聽到有人斥責「收嗲啦」，女子繼續反擊「你真係唔知醜」，現場傳出男聲，指摘女子「撞到人仲聲大夾惡」。女子不認為自己有錯，反駁「行李撞到你？有眼㗎？」，隨即再有男聲形容女子行為野蠻，她不甘捱罵，反稱「野蠻得過你班垃圾？」、「中秋節流流，你成年都唔會有運行」，甚至揚言報警，但男聲則表示「大家咁話啦」。



另有一名男子激動狠批「八婆」、「快啲落車」、「笠水」，該名女子疑似離開下車，影片亦錄到其他在場人士輕聲表示「好多人都見到喎」，相信提及行李篋撞人一事。



另一段影片長約16秒，影到女子容貌，只見她用手機致電給相識的人「伸冤」，大聲表示「CCTV有齊，我完全冇滋擾佢哋，但佢哋幾個一齊圍住我」、「不斷圍住我鬧」，影片便結束。



片中女子疑行李撞到別人後受責備，她在車廂內大罵其他人，白衣男子表示「你講粗口就唔啱啦」。（Threads@shameoiy影片截圖）

影片在社交平台瘋傳，許多網民看後都紛紛判定女子不對：

「聲大夾惡就一定贏？」



「個個都鬧你，你唔自我檢討？」



「鬧人中秋無運行，咁都講得出，明明自己做錯先」



港鐵職員已經到場遮擋鏡頭，難以看清楚眾人，依稀聽到片中女子大罵「圍住喺度鬧，成班男人」、「圍住個女人」、「你班男人唔醜㗎」。（Threads@shameoiy影片截圖）

根據港鐵《行李運載條件》，一般乘客每人只可攜帶一件行李，行李長、闊、高總和不得超過170厘米，而任何一邊長度不得超過130厘米。

現場傳出男聲，指摘「撞到人仲聲大夾惡」、「快啲落車」、「笠水」，該名女子疑似離開下車。（Threads@shameoiy影片截圖）

另外，根據香港法例第556B章《香港鐵路附例》：

第27(a)條：任何人不得攜帶在列車運載或裝載時，可能對他人造成傷害、損壞鐵路財物，或對其他鐵路使用者造成滋擾或不便的行李或物品進入鐵路處所，違例者最高可被罰款2,000元。



第25條：任何人不得在列車上或鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例最高可被罰款5,000元。



第21條：若乘客未有遵從港鐵職員的合理指示或要求，最高可被罰款2,000元。



另1段影片影到女子容貌，只見她用手機致電給其他人「伸冤」，大聲表示「CCTV有齊，我完全冇滋擾佢哋，但佢哋幾個一齊圍住我」、「不斷圍住我鬧」。（Threads@shameoiy影片截圖）

（Threads@shameoiy）