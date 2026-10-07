「尸」非屍體「匕」非匕首　拆解甲骨文古義　「改」字源於打小孩

「尸」不等於屍體，「匕」也不只是匕首！當現代人熟悉的漢字回到甲骨文、金文等早期形體，一些看似理所當然的字義，可能與最初的構形及意涵大不相同。



南京大學文學碩士雷賢淇日前在一場線上講座中，透過字形演變及古文字資料，拆解多個現代人容易望文生義的漢字，帶領聽眾從古文字形體重新理解漢字的演變，以及文字背後所保存的古人生活與思維。

「尸」字本義不是死屍：

雷賢淇在馬來西亞南京大學校友會主辦的「每月一講」線上講座中，以《漢字發展史》為題，從甲骨文、金文及篆書等早期文字形體談起，除了介紹漢字演變，也特別選取「尸」、「匕」、「老」、「考」、「改」等字例，解析其早期字形及可能承載的原始意涵。

雷賢淇以「尸」字為例指出，現代人看到「尸」，往往直覺聯想到「屍體」，但從古文字形體來看，「尸」的本義並非專指死亡後的身體。

他引述相關文字學資料指出，從甲骨文、金文到小篆的字形演變來看，「尸」呈現蹲踞的人形，其早期意涵與「人體」或「人身」密切相關；在古文字中，「人」與「尸」存在通用情況，從「尸」取義的字，多與人的軀體、形態或動作有關。

李守奎在《漢字為什麼這麼美》中亦指出：「尸就是蹲踞的人形，突出臀部。」王本興《甲骨文讀本》更明確記載：古文字「人」、「尸」通用，從「尸」取義的字多與人之軀體等義有關。

拆解「尸」、「匕」、「考」、「改」四字古義：

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雷賢淇因此指出，「尸」與繁體「屍」在早期具有不同的字義分工：「屍」專指屍體（如死屍、殭屍、行屍走肉），而「尸」則保存了更早的字源構形意義。若僅以現代「屍」的含義回頭理解古文字中的「尸」，便會產生嚴重的語意矛盾。

他進一步反問：若將古文字中的「尸」一律理解為「死屍」，那麼，在解讀以「尸」為部首的相關字形，例如「屙尿」、「拉屎」等日常動作，豈不成了死人所為？甚至在「屋」內活動的也將是屍體，這在語意上根本說不通。唯有回歸古文字中「人」、「尸」通用的線索，將「尸」理解為人體或人身，才能使相關語境豁然開朗。

此外，他也提及「尼」字可作為旁證。據流沙河《文字偵探》所釋，「尼」由「尸」與「匕」構成，「尸」屬人，古代「人」又專指男性，意為男尸在女匕上親熱，「尼」即「昵」的初文，此例更進一步說明，「尸」在古文字中確實具有「人體」或「人身」的意涵，而非死屍。

他認為，後來「屍」簡化為「尸」，雖然簡化了書寫，卻也使兩個原本不同的字形在現代文字中合而為一，容易讓後人忽略古文字所保存的構形意義與字源脈絡。因此，他直言「屍」簡化成「尸」並不恰當。

「尸」的案例顯示，現代簡化字可能掩蓋古文字的構形邏輯；但有些字即使字形沒有被簡化，現代人也會因熟悉的字義而誤解其古義——「匕」就是另一個典型。

雷賢淇指出，現代人看到「匕」，很容易聯想到「匕首」；但依他對甲骨文字形的解讀，「匕」呈現伏拜的人形，並與女性、雌性的概念有所關聯。

他以「牝」、「雌」、「麀」等字為例，說明古文字中動物名稱加入「匕」這一構件後，可以表示雌性。例如，「牝」從「牛」從「匕」，本義為母牛；「雌」從「隹」從「匕」，本義為母鳥；「麀」則從「鹿」從「匕」，表示母鹿。

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換言之，今天看似簡單的「匕」字，在古文字系統中可能扮演區分性別的構形角色，而不只是現代人首先想到的刀具。

如果說「尸」與「匕」反映的是古人對身體與性別的理解，那麼「老」與「考」則進一步顯示，古文字甚至連年齡與性別身份都曾細緻區分。

雷賢淇指出，甲骨文中的「老」呈現長髮、駝背及扶杖的老人形象，而甲金文中的「老」字帶有「匕」構件。依他的解讀，「老」在上古時代可與年老女性、無生育能力的女性有關。

至於「考」，雷賢淇指出，甲金文中的「考」帶有代表男性的構形，其早期意涵可理解為年老男性。從「老」與「考」的早期字形差異，可以看到古人對年齡及性別身份曾有較細緻的文字區分；隨著時代演變，兩字逐漸形成今天所熟悉的使用方式。

「改」字則提供了另一種視角——從古文字看古人對教育的想像。

雷賢淇在講座中認為，甲骨文中的「改」可從「巳」與「攴」來理解，其中「巳」可視為小孩形象，「攴」則帶有手持棍棒的意象，因此可理解為持棍教導或懲戒小孩，使其改正。這也讓今天十分普通的「改」字，從抽象的「改變、改正」，重新連結到古人對教育及行為矯正的想像。

他表示，研究漢字不能只看現代字形，也要回到甲骨文、金文等早期文字，觀察字形如何形成、演變，以及不同構件在當時可能代表的意義。

他在講座中透過「尸」、「匕」、「老」、「考」、「改」等字例，讓聽眾看到古文字與人的身體、性別、家庭、教育及日常生活之間的聯繫。

講座引用中國文字博物館資料指出，目前所見甲骨文字約有4400個，其中約2400個已能辨識及讀解，另有約1400個至今仍在現代漢語中使用。這些文字經過數千年演變，有些字義延續至今，有些則發生轉變，甚至出現現代人難以單從字面理解的情況。

雷賢淇表示，漢字之所以值得研究，不只是因為它是一套延續數千年的書寫系統，更因為每一個字的形體，都可能保存著古人觀察自然、理解身體、組織生活及表達思想的痕跡。

對現代人而言，「尸」可能只聯想到「屍體」，「匕」可能只想到「匕首」；但回到甲骨文，這些看似熟悉的字，卻展現出另一套早期文字世界。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【漢字發展史系列之四】「尸」不等於屍體！「匕」也不是匕首 雷賢淇從甲骨文解讀字源】