一字萬金！莫言出極難上聯　廣東00後對出下聯獲10萬元　學者震驚

近日，「00後」對出莫言的上聯，獲10萬元（人民幣，下同）獎金，引發關注。



今年6月，莫言在廣東惠州惠陽區秋長街道周田村，面對百年客家圍屋碧灩樓，有感而發，寫下「從南陽到南洋根深葉茂」十字上聯，並發出「向天下文友敬求下聯」之邀。

近日，廣東「00後」對出莫言的上聯，獲10萬元獎金，引發關注。圖為得獎者母親。（微博@大河報）

10月20日，徵集活動獲獎名單揭曉：

一等獎（1名）

自井壁及井畢角亢星張（作者：宋珂嘉）



二等獎（2名）

以客語通客域惠重吉隆（作者：楊衛東）

以大智開大治桂馥蘭薰（作者：師前）



三等獎（3名）

在惠市書惠史業盛州興（作者：任傑）

自古井思古景水潤蘇榮（作者：陳玲玲）

順大勢成大事惠廣澤長（作者：曾立安）



其中，獨得一等獎，並收穫10萬元獎金的作者宋珂嘉是一名21歲的年輕人。他對出的下聯為：

自井壁及井畢角亢星張。

北京師範大學終身特聘教授、著名詩人歐陽江河對一等獎作品進行了解讀，表示這是「多年難遇的絕對」，當他得知這副對聯出自學生之手時，感到十分震驚。

該獎項由作者母親代領。宋母表示，來領獎之前，孩子特別囑咐，要把獎金的一半捐給「莫言同心」公益項目，用作先心病兒童的救治：

要把幸運和温暖傳遞出去。

莫言上聯平仄為「平平平仄平平平平仄仄」，下聯徵集要求對仗工整，平仄協調，即「仄仄仄平仄仄仄仄平平」。

莫言所出上聯中的「南陽」源於惠州葉姓家族來自河南南陽，其堂號為「南陽堂」，而「南洋」是說葉亞來下南洋到吉隆坡發展成就大業，「葉」指的是葉氏家族。「南陽」與「南洋」是完全同音的一對平聲字，但「陽」與「洋」同音不同字，「根深葉茂」形容葉姓家族從河南南陽到廣東惠州，再到吉隆坡之繁茂昌隆的狀態，也象徵中華文化的根系之深與影響之廣。

網民同樣對得獎下聯讚不絕口。（南方網）

有網友曬出了《葉氏族譜彙編第三冊（惠陽縣部分）》記載內容，科普莫言上聯深層次的文化背景。清康熙元年（1662年），逢春公葉特茂與胞弟葉特盛以及部分族人，從梅州興寧合水溪唇遷居至歸善縣淡水沙坑（今惠陽區秋長街道鐵門扇村黃竹瀝）。他們的家族歷經350餘年的風風雨雨，枝繁葉茂，人才濟濟。

清乾隆年間便出現了武進士葉開弟，近代更是湧現了「吉隆坡王」葉亞來、明遠將軍葉任才、反清義士葉匡等傑出人物，現代更是誕生了抗日名將葉挺、清官葉維浩等。葉氏家族在秋長一帶建造眾多大小圍屋，這些圍屋不僅見證了葉氏家族的繁榮，更承載了他們的家族記憶與文化傳統。