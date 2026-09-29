移民美國｜I-485綠卡新規上路　曾領福利將影響申請　幾類人豁免

9月18日起，美國公民與移民服務局（USCIS）正式實施新版「公共負擔」政策，新版I-485綠卡申請表也在同一天啟用。



這意味著，對於部分申請綠卡的人來說，今後審查的不只是有沒有工作、收入夠不夠。白卡、食品券、住房補助，甚至佩爾助學金等與收入掛鈎的政府福利，都可能被移民官納入考慮範圍。

新規主要影響9月18日當天及以後提交的身份調整申請。USCIS明確表示，從這一天起，舊版I-485將不再接受，沒有過渡期。凡是9月18日以後寄出或線上提交的申請，必須使用日期為「09/18/26」的新版表格。

新版I-485增加了一個非常直接的問題：

你是否曾經領取過任何需求型公共福利？

如果回答「是」，申請人還要進一步列明福利名稱、領取時間、金額以及領取原因。

所謂「需求型公共福利」，通常是指只有收入或資產低於一定標準才有資格獲得的政府福利。可能涉及的項目包括：

Medicaid醫療補助，也就是華人常說的「白卡」；

SNAP食品券；

SSI補充保障收入；

TANF貧困家庭臨時援助；

公共住房和Section 8住房補貼；

以及部分根據家庭收入發放的教育資助，包括Pell Grant佩爾助學金。



不過，這裏有一個很容易被誤解的地方：領取過上述福利，並不代表綠卡一定會被拒。

新版「公共負擔」政策並沒有規定「領過某項福利就自動拒絕」，而是把更大的裁量權交給移民官。移民官會根據申請人的整體情況作出判斷，包括年齡、健康狀況、家庭人口、資產、收入、財務狀況、教育程度和工作技能等。

福利記錄只是其中一個因素，但與拜登政府2022年的規定相比，移民官現在可以查看的範圍更廣，個人判斷空間也更大。

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一名身體健康、有穩定工作、收入和擔保人的申請人，即使曾經短期領取某項福利，也不一定會被認定為「公共負擔」。相反，如果申請人沒有穩定收入、健康狀況不佳、缺少工作技能，同時長期依賴多項政府援助，風險就可能明顯上升。

新規也不會追溯所有過去領取的福利。對於2026年9月18日以前的福利記錄，USCIS一般仍按照原有範圍處理，主要考慮為維持生活而領取的現金援助，以及由政府負擔費用的長期機構照護。從9月18日起領取的需求型福利，才可能按照新的、更寬泛的標準進行審查。

此外，「公共負擔」規定並不適用於所有移民。已經拿到綠卡的人辦理綠卡續期，或者申請入籍，一般不受這項規定影響。難民、庇護獲批者、U簽證和T簽證持有人、《反婦女暴力法》自訴人，以及特殊移民青少年等人道主義類別，也依法獲得豁免。

與此同時，新規已經引發大規模法律戰。紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）聯合另外21個州及華盛頓特區提起訴訟；紐約市也與芝加哥、三藩市、西雅圖等城市另行起訴聯邦政府。多個移民權益組織隨後又提起新的訴訟，要求法院撤銷或暫停實施該政策。

但截至9月18日，法院尚未頒佈禁令，新規已經正式生效。除非之後有法院下令暫停執行，否則準備在美國境內申請綠卡的人，今後填寫I-485時，福利領取記錄將成為一道繞不過去的問題。

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