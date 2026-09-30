美國移民或迎大變？議員倡取消綠卡抽籤　父母不能再靠子女拿永居

美國合法移民制度可能迎來一次大幅度調整。當地時間9月23日，阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員湯米圖伯維爾（Tommy Tuberville）在參議院提出《美國人優先移民法案》（Americans First Immigration Act，S.5485）。這項提案涉及美國人最熟悉的幾條移民通道：親屬移民、職業移民和多元化簽證抽籤。如果最終成為法律，美國目前沿用多年的綠卡分配方式都將發生明顯變化。



圖伯維爾辦公室9月24日發布聲明確認，這項法案的核心方向是縮減大家庭親屬移民、取消多元化簽證抽籤，並以學歷、英語、薪資和工作機會等因素建立新的積分制移民體系。

共和黨聯邦參議員湯米圖伯維爾提出《美國人優先移民法案》。（Getty Images）

對於不少華人家庭來說，最直接的變化可能首先出現在親屬移民。按照圖伯維爾辦公室公布的方案，未來家庭類移民將主要集中在配偶和未成年子女，也就是說，美國現行移民制度中依靠兄弟姐妹、成年子女以及父母等關係獲得綠卡的部分渠道，將面臨大幅削減。

其中最受關注的就是美國公民為父母申請綠卡。按照現行制度，年滿21歲的美國公民可以為父母申請永久居民身份，而且父母屬於美國移民法中的「直系親屬」（immediate relatives），不受普通家庭優先類別年度簽證配額的限制。這也是許多第一代移民家庭常見的一條團聚路徑：

父母先送孩子來美國讀書或生活，孩子之後取得美國國籍，達到規定年齡後再為父母辦理移民。



如果新法案按照目前版本通過，這條路徑將被明顯收緊。法案希望重新定義家庭移民的範圍，把制度重點放在所謂「核心家庭」，而不是目前覆蓋範圍更廣的親屬關係。圖伯維爾辦公室在公布法案時，直接將其概括為把家庭移民限制到「配偶和未成年子女」。

對於正在等待職業綠卡的人來說，變化可能更大。這項法案希望重新設計現有職業移民體系，將目前主要按照EB類別、僱主擔保、專業能力和投資等不同路徑劃分的制度，轉向一套更加明確的「積分制」。簡單來說，如果未來按照這一思路執行，申請人的競爭力將不再只取決於自己屬於哪個EB類別，而是要把學歷、英語能力、工作薪資、專業技能、工作機會以及其他條件放到一起計算。

圖伯維爾辦公室公布的法案概要明確列出了幾項重要評分因素，包括教育程度、英語水平、高薪工作機會、服役經歷以及特殊成就等。也就是說，高學歷、高收入、英語能力較強，並且擁有美國工作機會的申請人，在這樣的制度下可能獲得更多積分。這也是這項法案與現行美國職業移民制度最明顯的區別之一。

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目前，美國職業綠卡主要分為EB-1、EB-2、EB-3、EB-4和EB-5等不同類別：

例如EB-1主要面向傑出人才、傑出教授研究人員以及部分跨國企業高管；

EB-2涉及高學歷專業人士和具有特殊能力者，其中還包括華人申請人非常熟悉的NIW國家利益豁免；

EB-3則覆蓋專業人士、技術工人及其他工人。



如果新的積分體系最終按照提案落地，職業移民的篩選邏輯將更強調申請人的綜合條件，而不再完全沿用目前的分類方式。

與此同時，每年約5.5萬個名額的多元化移民簽證計劃（Diversity Visa Program），也就是大家熟悉的「綠卡抽籤」，則被列入取消範圍。圖伯維爾在介紹法案時明確表示，他認為移民名額不應該通過隨機抽籤決定，而應該轉向以個人能力和經濟貢獻為依據的篩選方式。因此，取消多元化簽證抽籤，是這項法案明確列出的核心內容之一。

僱主招聘外國員工的規則也可能變得更加嚴格。法案提出，美國企業在使用外國勞動力之前，需要優先在美國國內招聘，並採取措施證明外國員工不會取代美國工人，同時需要滿足相應的工資要求。支持者認為，這樣能夠降低企業通過較低成本外國勞動力壓低本土工資的可能性；但如果相關制度最終進入立法討論，企業招聘成本、技術人才供給以及美國勞動力市場可能受到怎樣的影響，也將成為爭議焦點。

法案提出美國企業在使用外國勞動力之前，需要優先在美國國內招聘。（Unsplash@Cytonn Photography）

此外，提案還加入了一些目前美國綠卡制度中並不常見的要求。按照圖伯維爾辦公室公布的內容，申請人需要確認對美國憲法原則的認同；法案同時提出保留一定數量的宗教工作者移民名額，並要求公立大學和學院至少按照州外學生標準，向非永久居民收取學費。

圖伯維爾將這項改革描述為從「隨機抽籤和大家庭關係」轉向「技能和能力」的移民體系。他在宣佈法案時表示，來到美國是一種「特權」，移民制度應該更加重視申請人是否能夠遵守美國法律、融入社會並作出貢獻。共同推動眾議院版本的共和黨眾議員Barry Moore也主張，美國移民體系應優先考慮本國工人。

不過，對普通移民家庭來說，目前最重要的一點是：這不是已經生效的美國移民新規。

截至9月底，這仍然是一項國會提案。參議院版本S.5485剛剛提出，並進入國會立法程序。換句話說，現在美國公民仍然可以按照現行法律為符合條件的父母申請綠卡，現有EB職業移民體系也仍在運行，多元化簽證項目也沒有因為圖伯維爾提出這項法案而自動取消。有關該法案已經成為法律、美國已經全面取消父母綠卡或EB綠卡已經改為積分制的說法，目前都不準確。

這項提案此前已經有眾議院版本。共和黨眾議員Barry Moore今年早些時候在眾議院提出配套立法，圖伯維爾此次則把對應方案帶到了參議院。參議院版本於9月23日提出，截至9月26日仍屬於立法提案，而不是現行美國移民法。

有關S.5485已經成為法律、美國已經全面取消父母綠卡等說法，目前都不準確。（Unsplash@Bermix Studio）

因此，對於已經遞交NIW、EB-1、EB-2或EB-3申請的人，以及正在準備為父母辦理綠卡的美國公民，目前沒有必要因為這項消息就認為自己的申請已經失效。真正需要關注的是接下來國會是否推進這項法案、委員會階段是否修改文本，以及參眾兩院最終能否就同一版本達成一致。

一旦涉及美國公民父母、兄弟姐妹等親屬移民的條款獲得實質推進，對華人家庭的影響會相當直接；如果職業綠卡真的轉向積分制度，則可能進一步改變留學生、高學歷專業人士以及科技、醫療等行業外國人才規劃美國身份的方式。

目前，一切仍停留在「提案」階段。但從這份法案覆蓋的範圍來看，它並不是對某一個簽證項目的小修小補，而是試圖重新回答一個更大的問題——未來美國究竟希望把有限的綠卡名額，更多留給家庭團聚，還是更多按照學歷、技能、英語能力和經濟貢獻來分配。

這場圍繞美國合法移民制度的討論，才剛剛開始。

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