美國海軍退役33年老艦伊利湖號　料月底再退2艘「提康德羅加」級

【軍事】據美國《星條旗報》（Stars and Stripes）9月27日報道，美國海軍「提康德羅加」級導彈巡洋艦CG-70「伊利湖」（USS Lake Erie）號上週五在聖地牙哥海軍基地正式退役。「伊利湖」號是「提康德羅加」級24號艦，1990年3月6日鋪設龍骨，1991年7月13日下水，1993年5月10日完工交付，艦齡33年。



1998年8月，「伊利湖」號和CG-73「皇家港」（USS Port Royal）號（全部27艘「提康德羅加」級中的最後一艘，2022年9月29日退役）接受改裝，成為「神盾」彈道導彈防禦系統測試平台。「伊利湖」號還和如今美國海軍主力反導攔截武器RIM-161「標準」SM-3（以下簡稱「標準3」）系列導彈有著頗深的緣分，在「標準3」早期測試的若干重要項目中，除了首次受控測試飛行器試驗（CTV-1A）是由同屬「提康德羅加」級的CG-67「希洛」（USS Shiloh）號發射之外，後續多次重要攔截試驗均在「伊利湖」號上實施，包括2001年1月首次成功進行的大氣層外攔截器飛行試驗彈試射（FTR-1A），以及2002年1月25日發射「標準3」攔截「白羊座」彈道導彈靶彈的首次實彈打靶試驗。

美國海軍「提康德羅加」級導彈巡洋艦CG-70「伊利湖」（USS Lake Erie）號。（YouTube@San Diego Web Cam影片截圖）

除了彈道導彈攔截之外，「伊利湖」號也是美國海軍反衛星任務史上的重要角色，2008年2月14日，五角大樓宣佈「伊利湖」號及另外兩艘美國海軍艦艇將發射改進型「標準3」，以摧毀一枚即將再入的失效美軍偵察衛星USA-193，公開目的是擊穿其燃料箱以確保其內部劇毒燃料在進入大氣層時完全燃盡，這也被認為是美國海軍首次公開的反衛星測試。

去年7月下旬，「伊利湖」號出港前往加勒比海部署，投入號稱以「打擊非法毒品走私」為目標的「南方之矛」行動，與「硫磺島」號兩棲戒備群協同作戰，今年6月27日才返回聖地牙哥，退役前最後一次部署時長達到了11個月。

就在「伊利湖」號退役的前一天（9月24日），美國海軍還退役了「惠德貝島」級船塢登陸艦2號艦LSD-42「日耳曼城」（USS Germantown）號，該艦於1986年2月8日服役，艦齡超過40年。此外，上文中曾經提到過的CG-67「希洛」號則預計將在9月30日退役，在此之後美國海軍現役「提康德羅加」級巡洋艦數量將降至5艘——CG-59「普林斯頓」（USS Princeton）、CG-62「羅伯特斯莫爾斯」（USS Robert Smalls）、CG-64「蓋茲堡」（USS Gettysburg）、CG-65「長津」（USS Chosin）和CG-71「聖喬治角」（USS Cape St. George）。

船塢登陸艦2號艦LSD-42「日耳曼城」（USS Germantown）號。（YouTube@US Military On Spot影片截圖）

在2020年代初的早期計劃中，美國海軍打算在2026財年退役全部剩餘的「提康德羅加」級，但在2024年末，美國海軍又決定保留三艘當時已經或即將完成現代化延壽升級的巡洋艦，即「蓋茲堡」、「長津」和「聖喬治角」，將其退役時間由2026財年推遲至2029財年；今年3月，最後一艘常駐海外的「提康德羅加」級「羅伯特斯莫爾斯」則離開日本橫須賀返回加州聖地牙哥；而另一艘尚未得到升級的「提康德羅加」級，也是現役中艦齡最長（1989年2月11日完工，服役已長達37年半）的「普林斯頓」號，原本曾在去年被認為「結束了最後的部署任務」，卻在今年再次被派到阿拉伯海馳援中東美軍，根據美國海軍學會新聞網（USNI News）的「艦隊和海軍追蹤」版塊顯示，「普林斯頓」號截至本月仍處於第五艦隊任務區內，即便隨後一切順利，「羅伯特斯莫爾斯」與「普林斯頓」實現在2026財年（2025年10月1日至2026年9月30日）內退役已基本無望。

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