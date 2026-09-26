中國海軍邁入全垂發系統時代　曝051C改裝方案化身「外掛彈藥庫」

【軍事】052級的「哈爾濱」號退役了，「青島」號也即將退役。051B「深圳」號和052B級的「廣州」號和「武漢」號改裝為「大號新青年」，至此，海軍驅逐艦裏已經不再有傾斜發射防空導彈的護衛艦了，實現了全垂發化。



接下來是051C級「瀋陽」號和「石家莊」號了。「石家莊」號已經開始改裝，原裝的S300垂發和機庫頂的大型旋轉單面陣相控陣雷達都已經拆除。這是必須的。技術和性能太老舊，也與中國現有武器系列不匹配，備件和彈藥供應都不再有保證。當年就是作為052C萬一不行的「備胎」，現在051C都被052D代替了，「備胎」就沒必要了。051C也是和051一樣的蒸汽動力，出動速度和維修便利都不及CODOG的052C/D。

051C型導彈驅逐艦。（央視新聞截圖）

但是，051C很難簡單照搬052B的改裝方案，052B和054A的武器系統本來就很相似，只是單臂傾斜發射的「斯基利」vs 32管熱垂發「紅旗16」，雷達和作戰系統大同小異。前單臂傾斜發射架和甲板下彈庫改裝為垂發很容易，後單臂傾斜發射架和彈庫直接拆除，加大機庫，改裝的大頭就完成了。不過改裝前052B帶彈48枚，改裝後降低為32枚，少了1/3，好處是發射速度大大提高，不再有單臂發射架裝填速度的限制。

051C則不然，從雷達、作戰系統到垂發，沒有一樣與國內現有系統有半點共同性。改裝的最大困難不在於垂發，而在於雷達和作戰系統。這要是大改，就極其費事了。考慮到051C一半壽命已經用掉了，蒸汽動力和船體不會動，051B那樣的大改依然只是「大號新青年」，但改裝成本急劇提高，是否有必要，就是大問題了。

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「石家莊」號已經被發現裝上了4座紅旗10。如果這就是改裝的主體，051C豈不成了「大號056」了？

但是換一個思路，改裝為「打擊驅逐艦」如何？

驅逐艦的主要任務是反艦防空反潛作戰，但「打擊驅逐艦」的主要任務是打擊陸地目標，並支援反艦作戰。換句話說，把051C改裝成「武庫艦」！

現有的前2x8和後（機庫位置）4x8轉輪式垂發改成前32、後64通用垂發（850口徑），主要用於發射鷹擊18和鷹擊20，要麼對地攻擊，要麼作為艦隊的「外掛彈艙」，在數據鏈支持下，作為「分兵集火」提供支援反艦火力。所以海空搜索雷達的要求不必很高，沒準用外銷056的小陣面旋轉相控陣雷達就可以了。

防空方面，4座紅旗10用於自衛。如果解決850通用垂發的紅旗16一坑二彈或者PL-15的一坑四彈，換上054B的旋轉雙陣面相控陣雷達更好。否則就只有依靠艦隊的區域防空能力了，反正作為「打擊驅逐艦」，改裝後的051C也不會單獨行動，就像炮兵不會脱離步兵和坦克保護而單獨行動一樣。

在A射B導模式下，也可以搭載紅旗9C。

反潛本來就弱，現在依然不是主要任務，所以還是沒有機庫，只有直升機甲板，供友艦的反潛直升機臨時落腳。

這樣改的好處是相對簡單。裝滿導彈的850通垂挺重的，但S300本來也挺重的，改裝前後的重心和重量分佈相近，不會造成太大的結構和適航性問題。不要求作為防空作戰指揮中心大大簡化了雷達和作戰系統的改裝，降低成本。但中國海軍還是缺乏垂發管數，現有驅逐艦都是反艦防空為主，分不出力量用於對地打擊。新增的「打擊驅逐艦」是很有用的。

對地打擊越來越重要了。別老盯著台海場景，打台灣用不著出動「051C武庫艦」，但打日本和菲律賓就有用了。2艘都不夠，但也比沒有好。

反艦反潛防空方面，051C再改裝，可能都達不到054B的水平，但大艦的基本運作開支就低不了，還不如「術業有專攻」，去幹別人都幹不了的。

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