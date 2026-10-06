鄭和為什麼要七次下西洋？斯里蘭卡撈出明代石碑　揭3大核心使命

鄭和七次下西洋，歷時長達28年之久，這項壯舉發生在西方大航海時代半個世紀以前，也展現了明代的航海實力，然而，明成祖朱棣耗費巨大國力推動如此大規模遠航的「真正原因」，長久以來一直是歷史界眾說紛紜的謎團。直到20世紀初，英國海軍在斯里蘭卡附近打撈出一塊明代石碑，其碑文詳細記載了鄭和七次航行的真正使命，其實關乎宣揚國威、宗教布施與建立友好外交關係。



破解歷史謎團，鄭和七次下西洋的「真正原因」被石碑揭露

根據《搜狐網》報導，鄭和七次下西洋，這項發生在西方大航海時代半個世紀以前的壯舉，不僅展現了明代卓越的航海實力，更在外交歷史上留下了深刻印記。學術界對鄭和下西洋的動機有多種看法。其中流傳最廣的是缺乏確切史料支持的「復仇說」。

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此說認為，朱棣派鄭和出海的主要目的是為了追查在「靖難之變」中被迫退位的侄子，惠帝朱允炆的下落，所以成祖要派心腹去海外搜尋，以免惠帝威脅他的統治地位，以消除潛在的威脅。然而，更多學者傾向於將鄭和的行動視為國家戰略和外交需求的複雜目的：

1. 穩定海防：早期明朝實施海禁，海上盜賊猖獗，鄭和早期的任務之一便是穩定海防、打擊海盜。在1405年第一次出海時，便成功捕獲了海盜陳祖義，清除了馬六甲海峽的威脅；

2. 宣揚國威與爭取友好：明朝期望透過展示其強大的海權與富庶的物資，爭取沿途國家的友好與朝貢關係。



事實上，鄭和的航海活動絕非一般的外交出訪。在1405年首次出海時，他便率領超過2萬7000人、200多艘船隻，航向南洋和印度洋。

鄭和攜帶大量金銀、絲綢與瓷器作為外交贈禮，試圖爭取沿途國家的友好，他第三次航行抵達錫蘭（今斯里蘭卡）時，當地國王貪圖船隊財富試圖勒索。鄭和果斷將其俘獲，並扶持新王登基，將錫蘭納入明朝的盟友體系。

不過，根據《中國文化研究院》指出，這些看法是依據各種相關的史料提出的，並非有真憑實據，因為明朝中後期開始重農抑商、閉關鎖國，鄭和死後，下西洋的原始檔案全部被毀，國內的碑刻遺跡也僅存幾處，所以真實原因已無從查考了。

不過，明太祖統治時期，著眼點主要放在穩定國內局勢，因此宣揚大明國威是鄭和下西洋的重要目的之一。

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石碑出土：揭示官方認證的使命

根據《搜狐網》報導，長期以來，史料對鄭和遠航的動機多有猜測，缺乏官方或當事人的直接證據。直到1911年，英國海軍在斯里蘭卡附近打撈出一塊明代石碑，成為解讀這項歷史的關鍵。

鄭和七次下西洋，歷時長達28年之久，這項發生在西方大航海時代半個世紀以前，也展現了明代的航海實力。（央廣網）

碑文詳細記載了鄭和航行的三大核心使命：

1、宣揚國威（昭顯朕德）： 傳播明朝的強大與文治武功；

2、宗教布施： 攜帶豐富的祭品與禮物，前往各國進行宗教布施，表達文化上的尊重與友好；

3、建立友好外交： 尋求與沿途國家建立長期穩定的友好關係，互通有無。



這塊石碑的發現，印證了鄭和遠航的歷史意圖，鄭和下西洋不僅是單純的軍事或尋人任務，而是文化交流與戰略外交。

​《中國文化研究院》官網也寫到，鄭和船隊在西洋各國的確做了廣泛的貿易活動，促進了中國與西洋諸國的物資交流，但拓展貿易似乎不是鄭和下西洋的最主要目的。這是因為當時的中國經濟還是以自給自足的農業為主導，工商業雖然發展不錯，但是還沒有達到要去海外開闢市場的地步；鄭和船隊在海外的貿易，是以官方的朝貢貿易為主。這種「厚往薄來」的朝貢貿易，並不計較實質利潤，而是為建立睦鄰的友好關係。儘管如此，鄭和船隊的貿易活動，對中國和西洋各國的經濟發展，還是起到一定的積極作用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鄭和為什麼要七次下西洋？明朝石碑揭背後「真實目的」，不是為了拓展貿易】