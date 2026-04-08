無摺BB車放輪椅位遭阿伯罵　女乘客鬧爆反擊　疑目擊者曝另1版本

嬰兒車要摺妥好才可上巴士。有女網民在社交平台群組上發相，指在巴士上見到有女乘客沒有摺妥嬰兒車，更將嬰兒車放在輪椅位，車上有伯伯叫她收好，但女乘客拒絕，還要拍攝伯伯。女網民認為女乘客野蠻，遂在網上公審。



不少網民留言，「唔守規矩嘅家長，搞到正常推BB車嗰啲人，就畀人態度惡劣對待」、「好自私」。但亦有自稱在場的網民透露事件另1版本，指當時有伯伯激動「爆粗」威嚇，女乘客才拍攝影片「自保」。



樓主指摘女乘客未有摺好嬰兒車，不聽勸告反鬧人，不過有其他乘客道出事實的另一面。（Facebook@「慈雲山資訊交流」）

有女網民在Facebook群組「慈雲山資訊交流」中發相及發文，指在巴士上有伯伯見到女乘客推嬰兒車，要求「摺妥」才坐下，但女乘客沒有理會，反責罵伯伯並用手機拍攝伯伯。

女乘客未摺好嬰兒車遭公審

帖文引來網民熱議，「就係呢啲唔守規矩嘅家長，搞到正常推BB車嗰啲人，就俾人態度惡劣對待」、「琴日搭2F又見到一對父母唔收BB車」、「人的質素愈來愈差，太自以為是」、「BB車唔摺落斜轉彎好易反」。

有網民體諒母親一人要照顧嬰兒又要摺車，情況好狼狽。（AI生成圖片）

有網民亦認為母親未必是蓄意不摺妥嬰兒車，「想問BB幾大個先？在情佢塞到成車係嘢，如果個B重要手抱嘅，到時阿媽真係會好慘，手就得2隻顧得個B啲嘢又拎唔到。如果個B自己識行識走就真係收起佢啦，你一時方便阻住成車人」。

網民以親身角度剖析在巴士收嬰兒車難度

有同為母親的網民留言指出，只有1人收起BB車的確有難度，「第一次做媽媽時上巴士，我都不知道要收起BB車，巴士司機跟我講要收起，當時一手抱BB一手拿BB車，還揹着個背包，想起來都覺得好狼狽」。

疑目擊者曝另1版本

不過有自稱在場的網民透露事件另1版本，稱當時伯伯激動「爆粗」責鬧女乘客，甚至「講過想丟BB車落車」，女乘客才拍攝影片「純粹自保」。

根據《乘客須知》，攜帶嬰兒車的乘客須將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）；車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。